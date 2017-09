4-zatokowy NAS – niezbędna pamięć dla Twojej firmy

Obecnie właściwie już w każdej branży kluczem do skutecznego rozwoju biznesu są dane. Ich efektywne zbieranie oraz gospodarowanie nimi stanowią o być albo nie być na rynku. Z tego powodu kluczową rolę w procesie optymalnego rozwoju stanowi pamięć masowa. Podstawowym pytaniem nie jest jednak to, czy w nią inwestować, ale jak zrobić to mądrze i trafnie.

Nawet małe firmy w ciągu codziennej pracy generują duże ilości danych i plików. Informacje te mają krytyczne znaczenie z punktu widzenia ciągłości biznesowej. Jak w takim razie zapewnić ich bezpieczeństwo (backup) oraz możliwość łatwego dzielenia się nimi w ramach organizacji? Idealną odpowiedzią zarówno z punktu widzenia ilości potencjalnie dostępnych zasobów, jak i efektywności kosztowej są 4-zatokowe serwery NAS.

QNAP oferuje pełny asortyment najnowocześniejszych urządzeń NAS, które nie tylko zaspokajają potrzeby w dziedzinie pamięci masowej, ale też oferują liczne usługi i funkcje zwiększające efektywność pracy i możliwości rozwoju firmy.

NAS-y stworzone dla Twojej firmy

Przykładem 4-zatokowego systemu NAS przeznaczonego dla małej organizacji jest TVS-471 firmy QNAP. To urządzenie zaprojektowano do zadań wymagających dużej liczby operacji wejścia i wyjścia oraz szybko rosnących potrzeb przechowywania danych. Wśród jego zalet warto wymienić: funkcję zdalnej replikacji w czasie rzeczywistym, obsługę standardu 10GbE (prędkość przesyłu danych do 2300 MB/s), pełne szyfrowanie NAS w technologii bazującej na wolumenach (256-bitowym klucz AES) oraz obsługę wielu maszyn wirtualnych opartych na systemach Windows/Linux/Android. Sercem tego modelu jest dwurdzeniowy procesor Intel Core i3-4150 3.5 GHz, 4 GB DDR3 pamięci RAM oraz pamięć flash512MB DOM. TVS-471 wyposażony został ponadto w trzy złącza USB 3.0, dwa USB 2.0 oraz port RJ-45 Ethernet.

Innym ciekawym modelem dla firm z sektora SMB jest TVS-473 napędzany przez wbudowany procesor Accelerated Processing Unit (APU) AMD. Wyposażono go ponadto w mechanizm szyfrowania sprzętowego AES-NI, do 64 GB pamięci RAM oraz port USB 3.1 (10 Gb/s). Serwer ten nie tylko obsługuje połączenia o prędkości 10 GbE, ale także posiada złącze Quick Access (do bezpośredniego dostępu do plików). Urządzenie z powodzeniem poradzi sobie z wyzwaniami wirtualizacji, centralnego magazynowania, tworzenia kopii zapasowych oraz udostępniania plików i przywracania ich po awarii. Istnieje także możliwość wykorzystania serwera jako komputera PC (dzięki technologii QvPC).

Warto także wspomnieć o modelu TBS-453A wyposażonym w czterordzeniowy procesor Intel 1,6 GHz oraz 4 GB pamięci RAM DDR3L-1600. Znajdziemy tu wbudowany, czteroportowy przełącznik sieciowy, dwa wyjścia HDMI oraz dwa porty Gigabit sieci LAN. Ogromnym atutem jest obsługa czterech dysków M.2 SSD charakteryzujących się niezwykle wysoką prędkością odczytu/zapisu danych. TBS-453A obsługuje również wspomagane sprzętowo szyfrowanie AES-NI.

QTS – NAS zawsze pod kontrolą

Nawet najlepszy serwer NAS nie będzie stanowić realnej wartości biznesowej bez odpowiedniej konfiguracji oraz wydajnego, a zarazem prostego w obsłudze oprogramowania. Urządzenia QNAP pracują pod kontrolą 64-bitowego systemu QTS w wersji 4.3.3. OS ten został wyposażony w przełącznik wirtualny, inteligentną technologię Qtier 2.0 odpowiadającą za automatyczny proces pozycjonowania danych, narzędzie Qfiling do automatycznej archiwizacji i kategoryzacji oraz funkcję Qsync (synchronizowanie plików pomiędzy wieloma urządzeniami).

W QTS 4.3.3 zaimplementowano również aplikacje ułatwiające korzystanie z wideo, muzyki i zdjęć. Wielostrefowe sterowanie umożliwia strumieniową transmisję treści multimedialnych do każdego urządzenia podłączonego do serwera NAS. Ciekawostką jest także automatyzacja rutynowych zadań. Użytkownik może centralnie zarządzać e-mailami, kontaktami i notatkami z wszystkich urządzeń.

System jest także zaprojektowany pod kątem zapewnienia danym maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Twórcy QTS-a umożliwili bowiem importowanie certyfikatów wydawanych przez zaufanych dostawców. Istnieje także możliwość tworzenia certyfikatów z podpisem własnym lub z urzędów otwartej certyfikacji m.in. Let's Encrypt3.