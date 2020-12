40 rocznica śmierci Lennona - gdzie obejrzeć o nim film?

Dziś mija 40 lat od morderstwa jednego z członków zespołu The Beatles - Johna Lennona. Jakie filmy biograficzne warto obejrzeć?

John Lennon, a właściwie John Winston Ono Lennon był jednym z członków zespołu The Beatles. Ósmego grudnia 1980 roku, około godziny 22:49 został postrzelony w bramie swojego domu Dakota na Manhattanie przez Marka Davida Chapmana. Jego stan był tak ciężki, że nie czekano na ambulans, a policjanci przewieźli rannego do szpitala radiowozem. Niestety, lekarze byli bezsilni, gdyż John Lennon stracił ok 70% krwi. W 40 rocznicę śmierci warto przypomnieć sobie jego historię zapoznając się z filmami biograficznymi.

John Lennon. Chłopak Znikąd.

Film wydany w 2009 roku skupia się na dzieciństwie Johna Lennona. Historia opowiada o piętnastoletnim chłopcu, który z czasem odnajduje swój głos i razem z The Beatles staje się ikoną muzyki. Film można obejrzeć na polskiej platformie VOD CINEMAN, tutaj.

Imagine: John Lennon

Pierwszy film o Johnie Lennonie to zbiór fragmentów wybranych z ponad 240 godzin filmów i nagrań wideo z prywatnej kolekcji muzyka. Narratorem obrazu jest sam Lennon, a wspomnienia o jego życiu i twórczości snują członkowie najbliższej rodziny oraz przyjaciele ze świata muzyki. Film biograficzno-dokumentalny wydany został w roku 1988. Obejrzeć go można na iTunes, tutaj.

Rozdział 27

Fabuła filmu opowiada o zabójstwie Johna Lennona, a oparta jest na książce "Let Me Take You Down" pióra Jacka Jonesa. Reżyser opisuje w nim trzy dni z życia mordercy Marka Chapmana aż do śmierci muzyka. Film swoją premierę miał w roku 2007 i zyskał ogromną popularność ze względu na obsadę filmową, gdzie zagrał między innymi Jared Leto oraz Lindsay Lohan.

