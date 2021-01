44 urodziny Orlando Blooma - gdzie obejrzeć filmy, w których gra?

Dziś urodziny jednego z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich aktorów filmowych - Orlando Blooma. Które filmy z jego udziałem warto obejrzeć i gdzie?

Spis treści

Orlando Jonathan Blanchard Bloom urodził się 13 stycznia 1997 roku w Caterbury. Brytyjski aktor jest znany między innymi z ról Legolasa w trylogii "Władcy Pierścieni", Willa Turnera w serii "Piraci z Karaibów" oraz Parysa z filmu "Troja". W jego 44 urodziny przypominamy najlepsze produkcje i przy okazji informujemy, gdzie legalnie można je obejrzeć.

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Pierwsza część trylogii pióra Tolkiena zapoznaje widzów z czarodziejskim światem Śródziemia i jego mieszkańcami - ludźmi, hobbitami, elfami, krasnoludami, czarodziejami, trollami i orkami. W tej części główny bohater Frodo Baggins odziedzicza pierścień z gigantyczną mocą. Hobbit wraz z przyjaciółmi wyrusza do Szczelin Zagłady by zniszczyć pierścień raz na zawsze. Film legalnie można obejrzeć na platformie Netflix, tutaj.

Władca Pierścieni: Dwie wieże

Drugi film z trylogii "Władca Pierścieni" opowiada o dalszych przygodach Drużyny Pierścienia. Kompani zostali rozbici, a dwóch z nich zginęło. Merry i Pippin zostają wzięci do niewoli, a Aragorn, Legolas i Gimli ruszają im na ratunek. Frodo, mimo wielu przeciwności, chce za wszelką cenę wypełnić misję, nawet sam. Towarzyszyć mu będzie jeden przyjaciel, Sam. Film można wypożyczyć na iTunes, tutaj.

Władca Pierścieni: Powrót Króla

Ostatnia część trylogii Władcy Pierścieni opowiada o końcówce misji hobbita. Frodo musi pokonać przebiegłego Golluma, przetrwać przerażający atak olbrzymiego pająka Sheloby i oprzeć się zniewalającej mocy Pierścienia. Czy uda mu się wypełnić misję? Film obejrzeć można na platformie iTunes, tutaj.

Troja

Film "Troja" jest adaptacją filmową "Illiady" Homera z dodatkowymi wątkami zaczerpniętymi z "Odysei" oraz "Eneidy" Wergiliusza. Historia opowiada o Parysie, który porywa legendarną grecką piękność, Helenę. Tym samym rozpoczął on wojnę, w której udział biorą legendarni bohaterowie jak Achilles i Hektor. Orlando Bloom odgrywa w filmie rolę Parysa. Produkcja dostępna jest do obejrzenia na platformie iTunes, tutaj.

Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły

Kowal Will Turner, którego odgrywa Orlando Bloom, sprzymierza się z kapitanem Jackiem Sparrowem (grany przez Johnnego Deppa), by odzyskać swoją miłość. Film można obejrzeć na platformie Player.pl, tutaj.

Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka

Jack Sparrow musi spłacić dług zaciągnięty wobec kapitana Latającego Holendra - Davy'ego Jonesa. Jeżeli nie wyrówna on rachunków to zostanie skazany na wieczne potępienie. By uniknąć śmierci musi znaleźć i zniszczyć serce ukryte w Skrzyni Umarlaka. Wraz z piratem w rejs ruszają Will (grany przez Orlando Blooma) oraz Elizabeth. Film dostępny jest na platformie Player.pl, tutaj.

Piraci z Karaibów: Na krańcu świata

Pirat Jack Sparrow złapał się w pułapkę władny mórz Davy'ego Jonesa i został porwany na kraniec świata. Will Turner i Elizabeth Swan ruszają w podróż by kapitana uratować. Dostęp do filmu można wykupić na platformie Player.pl, tutaj.

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara

Najnowszy film z serii "Piraci z Karaibów" miał swoją premierę w 2017 roku. Fabuła produkcji opowiada o kapitanie Salazarze, który wraz ze swoją załogą ucieka z Diabelskiego Trójkąta. Jak się okazuje, szykuje on zemstę na wszystkich piratach, między innymi na kapitanie Jacku Sparrowie. Ten decyduje się odnaleźć Trójząb Posejdona by użyć go w walce przeciwko Salazarowi. Film można obejrzeć na platformie Player.pl, tutaj.

Zobacz również: To ostatnia chwila na obejrzenie filmu o Lady Dianie na Netflixie!