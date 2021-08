46 mln użytkowników porzuciło Firefoxa

Dekada to długi okres i wiele może się zmienić. Doskonałym przykładem przeglądarka Mozilli, która spadła z 30% udziału w rynku do zaledwie 8,3%. Jaka jest tego przyczyna?

Mozilla w 2011 roku miała powody do zadowolenia. Firefox zajmował drugie miejsce na rynku, wyprzedzany przez Internet Explorera, mając ponad 5% przewagi nad Chrome. Jednak już w listopadzie tego samego roku Chrome dogonił Firefoxa - przeglądarka Mozilli traciła, a Google - zyskiwała użytkowników. Firefox wyprzedził IE dopiero w lutym 2016 roku, ale wówczas Chrome miało nad nimi już ponad... 40% przewagi. Zmiany obrazuje poniższy wykres.

Pod koniec 2018 roku przeglądarka Mozilli miała 244 mln aktywnych użytkowników, a pod koniec drugiego kwartału 2021 roku było to 198 mln. Jak pokazuje ostatni raport - za czerwiec 2021 - "lisek" jest na czwartej pozycji, wyprzedzony kolejno przez Chrome, Edge oraz Safari. Dlaczego Firefox spadł tak nisko? Przeglądarka jest cały czas rozwijana i oferuje mnóstwo praktycznych funkcji. Redakcja serwisu TechSpot wysuwa kilka hipotez na ten temat.

Pierwsza - Chrome, Edge oraz Safari są przeglądarkami domyślnymi w systemach Android, Windows oraz macOS/iOS. Większość użytkowników nie zmienia ich i korzysta z tego, co ma ustawione domyślnie. Druga ważna sprawa to same możliwości przeglądarek oraz wojenki podjazdowe pomiędzy nimi. W zeszłym roku Chrome Web Store ostrzegało przed korzystaniem z przeglądarki Edge z powodu potencjalnego ryzyka. Microsoft z kolei jeszcze nie dawano "wciskał" na siłę Edge przy każdej okazji, włączając w to wyskakujące powiadomienia. I w końcu trzeci element to brak jakiś znaczących zmian.

Owszem, ostatnio zmieniono interfejs na Proton, ale nie wiązało się to z jakimś znaczącym skokiem wydajności. Być może Mozilla nie potrafi również dobrze zareklamować wprowadzanych w kolejnych edycjach zmian. Są one najczęściej związane z bezpieczeństwem i leżą w warstwie technicznej, niewidocznej na pierwszy rzut oka. Jakby nie było, faktem jest, że z Firefoxa korzysta już coraz mniej osób, ale wszystko jest możliwe i może pewnego dnia przeglądarka Mozilli znowu zacznie piąć się w górę?

