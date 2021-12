5 cech idealnego laptopa mobilnego na przykładzie serii Fujitsu LIFEBOOK

Nowa normalność wymusiła na nas pracę z domu, biura oraz podczas podróży. Aby móc wykonywać nasze obowiązki niezależnie od miejsca i czasu, potrzebny jest sprawdzony komputer przenośny. Na przykładzie serii Fujitsu LIFEBOOK pokazujemy na co zwrócić uwagę podczas wyboru nowego komputera przenośnego do pracy.

Spis treści

Na przestrzeni ostatnich kilku lat znacząco zmienił się sposób wykonywania naszych obowiązków zawodowych. Pandemia koronawirusa sprawiła, że większość firm na całym świecie wdrożyła pracę zdalną. Była ona nowością dla wielu pracowników, którzy musieli na nowo przygotować swoje stanowisko pracy. Po przystosowaniu się do pracy z domu nastąpiła kolejna rewolucja - praca hybrydowa. Aktualnie znaczna część pracowników wykonuje swoje obowiązki zawodowe zarówno z domu, jak i biura. Często lokalizacje te są od siebie znacząco oddalone, więc pracujemy również z pociągu, autobusu czy taksówki. Rozwój technologiczny sprawił, że przy okazji tych zmian zamiast ciężkich i nieporęcznych notebooków oraz komputerów stacjonarnych zaczęliśmy korzystać z laptopów mobilnych. Są one znacznie lepiej dostosowane do naszych wymagań.

Laptopy mobilne Fujitsu LIFEBOOK

Niestety zakup sprawdzonego laptopa do pracy, który posłuży nam w każdych warunkach do najprostszych nie należy. Podczas wyboru konkretnego modelu należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Mowa zarówno o bardzo oczywistych aspektach takich jak cena, rozmiar czy waga, ale również bardziej specyficznych czynnikach - zapewnieniu odpowiedniej wydajności czy dostępie do szerokiego wachlarza portów.

W niniejszym materialne na przykładzie najnowszych komputerów przenośnych Fujitsu z serii LIFEBOOK prezentujemy pięć najważniejszych cech idealnego laptopa mobilnego.

1. Mobilność pozwalająca na prace w każdych warunkach

Laptopy są zaprojektowane specjalnie z myślą o pracy w dowolnym otoczeniu. Oznacza to, że na wyposażeniu powinna znaleźć się lekka, ale jednocześnie wytrzymała obudowa. Komputer, który będziemy wykorzystywać do pracy lub nauki bardzo często będzie przenoszony pomiędzy kilkoma lokalizacjami np. biurem/uczelnią i domem. Warto zatem zadbać, aby przy zachowaniu wybranej przez nas przekątnej matrycy konstrukcja była jak najlżejsza. Warto sprawdzić również ile waży zasilacz, który również będziemy ze sobą zabierać. Waga to jednak nie wszystko. Laptop mobilny jest często narażony na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne. Z tego właśnie względu polecamy zakup modeli z obudową wykonaną z wytrzymałych materiałów wykończeniowych takich jak aluminium, metal, karbon lub stop magnezu. Dzięki wzmocnionej konstrukcji nie musimy obawiać się, że po włożeniu komputera do plecaka lub torby razem z książkami, notatnikami lub innymi przypadkowymi elementami ulegnie on uszkodzeniu.

Laptop 2 w 1 Fujitsu LIFEBOOK U9311X

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na komputer Fujitsu LIFEBOOK U9311X. Jest to aktualnie najlżejszy komputer 2 w 1 z obsługą dedykowanego pióra.

Laptop ten waży zaledwie 1015 g, a w jego kompaktowej obudowie udało się zmieścić procesory Intel Core Tiger Lake 11 generacji, do 32 GB pamięci operacyjnej oraz wydajne dyski SSD o pojemności od 256 GB do 2 TB.

LIFEBOOKa U9311X wyposażono również w 13,3 calowy wyświetlacz Full HD z 360 stopniowym zawiasem oraz warstwą dotykową kompatybilną z aktywnym stylusem Wacom.

O odpowiednią wytrzymałość komputera 2 w 1 Fujitsu LIFEBOOK U9311X dba obudowa wykonana z magnezu, która dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej oraz czerwonej.

Laptopy z serii LIFEBOOK można wyposażyć dodatkowo w matrycę z wbudowanym filtrem polaryzacyjnym, który w razie potrzeby zawęża pole widzenia do zaledwie kilkudziesięciu stopni. Rozwiązanie to pozwala na komfortową pracę w miejscach użyteczności publicznej bez obawy o kradzież danych.

2. Bateria dzięki której możemy pracować poza biurem

Wiemy już, że komputer przenośny musi być lekki oraz posiadać obudowę wykonaną z wysokiej jakości materiałów o podwyższonej wytrzymałości. Czym byłby jednak komputer przenośny bez wydajnej baterii? Pomimo niewielkiej masy własnej nowoczesne laptopy posiadają pojemne akumulatory, które pozwalają na wiele godzin pracy z dala od zasilania.

Fujitsu LIFEBOOK U7411

Dobrym przykładem jest Fujitsu LIFEBOOK U7411. To lekki i wydajny komputer przenośny z ekranem o przekątnej 14 cali. Ważący zaledwie 1,2 kg laptop jest w pełni zgodny z Intel Evo vPro. Oznacza to obecność wydajnych procesorów Intel Core, nowoczesnych systemów zabezpieczeń, szybkiego uruchamiania i wybudzania z uśpienia oraz długich czasów pracy na baterii.

LIFEBOOK U7411 wyposażono w 4-komorowy akumulator o pojemności 65 Wh. W teście BAPCo MobileMark 2018 komputer pracował na baterii aż przez 14 godzin i 10 minut. Dzięki tak wydajnemu akumulatorowi nie musimy martwić się, że zabraknie nam energii nawet podczas przedłużonego dnia roboczego.

LIFEBOOK U7411 pozwoli nam na nieprzerwaną pracę podczas lotu z Warszawy do Nowego Jorku lub podróży pociągiem z Krakowa do Gdańska.

Fujitsu LIFEBOOK U7411

Dodatkowo Fujitsu LIFEBOOK U7411 posiada wsparcie dla szybkiego ładowania. Akumulator naładuje się do 80% w zaledwie godzinę. W przypadku, gdy nie możemy pozwolić sobie na ładowanie z wykorzystaniem zasilacza możemy skorzystać z pojemnego powerbanka.

3. Wydajność, która pozwoli na wykonanie wielu zadań w tym samym czasie

Pomimo niskiej wagi i wydajnej baterii idealny laptop mobilny musi posiadać również wydajne podzespoły z szeroką możliwości konfiguracji i rozbudowy po zakupie.

Aktualnym standardem są nowoczesne procesory niskonapięciowe wspierane przez co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej, szybki nośnik SSD oraz wbudowany układ graficzny. Dane wyświetlane są na matowych ekranach o rozdzielczości Full HD lub wyższej i przekątnej od 13,3 do 17,3 cala.

Fujitsu LIFEBOOK U9311

Dobrym przykładem wydajnego laptopa, który zaoferuje wysoką wydajność zamkniętą w ultralekkiej i wytrzymałej obudowie jest Fujitsu LIFEBOOK U9311. Ważący zaledwie 885 g komputer może zostać wyposażony w czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor Intel Core i7-1185G7, 32 GB pamięci operacyjnej oraz 2 TB dyskiem SSD.

Co istotne urządzenie posiada również nowoczesne standardy łączności takie jak Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5. Na pokładzie znajdziemy nowoczesne złącza USB Typu C z Thunderbolt 4, które pozwalają na bardzo szybkie przesyłanie danych. Dzięki obecności procesora Intel Core i7 z 32 GB pamięci operacyjnej, Fujitsu LIFEBOOK U9311 poradzi sobie z montażem filmów w 4K oraz wieloma innymi wymagającymi czynnościami. Problemu stanowić nie będzie również praca z wieloma aplikacjami w tym samym czasie.

Fujitsu LIFEBOOK A3510

W przypadku, gdy szukamy przystępnego cenowo laptopa warto zwrócić uwagę na Fujitsu LIFEBOOK A3510. To podstawowy laptop biznesowy, który oferuje wydajne podzespoły Intel Core 10 generacji, nawet do 32 GB pamięci operacyjnej i szybkie nośniki SSD. A wszystko to w sugerowanej cenie detalicznej, która zaczyna się od okolic 2000 zł.

Fujitsu LifeBook A3510

4. Dzięki szerokiemu wachlarzowi portów zapomnimy o przejściówkach

Niezwykle istotnym elementem laptopa są porty. Niestety aktualnie większość komputerów przenośnych posiada jedynie gniazda USB Typu C. Rozwiązanie to wymaga od użytkowników noszenia dodatkowych przejściówek, które pozwolą podłączyć do komputera urządzenia peryferyjne, zewnętrzne monitory lub dyski twarde.

Fujitsu LIFEBOOK U7511

Na szczęście w sklepach znajdziemy laptopy z pełnym wachlarzem portów. Konstrukcja takie jak Fujitsu LIFEBOOK U7511 uwalniają nas od konieczności korzystania z dodatkowych przejściówek, adapterów i replikatorów portów. Ważąca 1,5 kg mobilna stacja robocza z ekranem o przekątnej 15,6 cala posiada na pokładzie dwa złącza USB Typu C z Thunderbolt 4, trzy klasyczne porty USB 3.2 Gen 1 Typu A, pełnowymiarowe gniazdo HDMI 2.0b, złącze RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet z diodą sygnalizacyjną oraz czytnik kart pamięci w formacie microSD o prędkości UHS-I. Miłym dodatkiem jest gniazdo Kensington Lock, czytnik inteligentnych kart Smart Card oraz dedykowane złącze dla stacji dokującej.

5. Bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie

Komputer przenośny musi być nie tylko mobilny, wydajny i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Niezwykle istotna jest również kwestia bezpieczeństwa danych. Laptop najczęściej jest naszym podstawowym narzędziem pracy. Gromadzimy na nim mnóstwo ważnych plików i dokumentów, które należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Fujitsu LIFEBOOK U9311

Decydując się na Fujitsu LIFEBOOK U9311 możemy skorzystać z technologii PalmSecure, która znacząco zwiększy bezpieczeństwo naszych danych. Rozwiazanie to wykorzystuje dane biometryczne naszego ciała. W pulpicie roboczym znajdują się specjalne sensory, które skanują układ żył w środkowej części dłoni. W zależności od wybranej konfiguracji laptopa Fujitsu LIFEBOOK U9311 można skonfigurować z PalmSecure lub klasycznym czytnikiem linii papilarnych. Dodatkowo komputer posiada kamerkę zgodną z Windows Hello, która pozwala na skanowanie twarzy w 3D.

Komputery Fujitsu wyposażono w moduł TPM 2.0 będący sprzętową warstwą przechowującą wszelkiego rodzaju klucze szyfrowania oraz wrażliwe dane uwierzytelniania. Całość uzupełnia szyfrowanie dysku, które jest dodatkową warstwą zabezpieczeń uniemożliwiającą kradzież danych osobom trzecim.

Fulitsu LIFEBOOK U9311 możemy skonfigurować z wbudowanym czytnikiem kart Smart Card. Element ten wykorzystamy do dwuskładnikowego logowania w systemie operacyjnym Windows 11.

Wszystkie te rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych znajdziemy w niesamowicie kompaktowych komputerze Fulitsu LIFEBOOK U9311, który waży zaledwie 885 g.

Idealny laptop mobilny musi łączyć wiele cech

Zakup idealnego laptopa z pewnością do najłatwiejszych nie należy. Komputer ten musi bowiem łączyć wiele sprzecznych ze sobą cech takich jak lekka obudowa i wysoka wydajność lub wytrzymała bateria i pokaźna liczba portów wejścia/wyjścia. Na szczęście na rynku znajdziemy wybrane konstrukcje, które spełniają wszystkie wymagania. Dobrym pomysłem jest wybór konstrukcji biznesowej, która z pewnością posłuży nam przez wiele lat. Dodatkowo wybierając komputery takie jak modele Fujitsu LIFEBOOK możemy spersonalizować parametry techniczne do naszych potrzeb i rozbudować je w przyszłości.