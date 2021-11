5 darmowych sposobów na wyczyszczenie Windows'a 10 [PORADNIK]

Pokazujemy pięc prostych i skutecznych sposobów na przyśpieszenie działania każdego komputera PC oraz laptopa za pomocą wbudowanych w system Windows narzędzi.

Spis treści

System operacyjny taki, jak Windows, macOS lub Linux to bardzo zaawansowane oprogramowanie posiadające mnóstwo funkcji, o których większości przeciętny użytkownik nawet nie wie. Całość składa się na kod źródłowy mający wiele milionów linijek. Pomijając ten fakty pod kontrolą systemu Windows pracuje wiele komputerów wyposażonych w przeróżne podzespoły z różnych półek cenowych, które wyprodukowane były na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

W chwili obecnej w użytku są coraz to starsze komputery PC oraz laptopy, ponieważ rynek rozwija się już nieco wolniej, a na dodatek coraz tańsze pamięci SSD pozwalając tchnąć zupełnie nowe życie nawet w kilkuletni komputer. Sytuacja ta wraz z możliwością darmowej aktualizacji do Windows 10 z Windowsa 7 oraz 8 spowodwała, że pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego od Microsoftu działają nawet 10 letnie maszyny, które pierwotnie dostarczone zostały na rynek w drugiej połowie 2009 roku. Część z tych komputerów nie posiada najnowszych standardów takich, jak USB 3.0 czy SATA III (6 Gbps) o nowszych USB Typu C lub Thunderbolt 3 nie wspominając, ale dla znacznej części mniej wymagających użytkowników to nadal świetne urządzenia do przeglądania sieci i prostych czynności biurowych.

Mimo wszystko większość komputerów zwalania po pewnym czasie. Wpływ na to ma ilość plików na dysku, jego fragmentacja (w przypadku korzystania z komputera wyposażonego w dysk talerzowy) oraz ilość aktualizacji, jakie zostały zainstalowane od momentu pierwotnej instalacji systemu operacyjnego. Cały proces jest dużo bardziej złożony, ponieważ na wydajność komputera wpływ mają także zainstalowane programy, usługi działające w tle i wiele innych elementów. Nie bez znaczenia jest także fakt, że komputery zaktualizowane z systemów Windows 7 lub Windows 8 na Windows 10 bez wykonania czystej reinstalacji działają znacznie wolniej.

Jeżeli komputer PC lub laptop działa wolniej, niż użytkownik by tego pragnął nie trzeba od razu udawać się do sklepu i kupować nowe urządzenie. Pokazujemy pięć prostych, darmowych oraz skutecznych sposobów na przyśpieszenie komputera. Można porównać je do świątecznych porządków domowych, ponieważ w gruncie rzeczy sprowadzają się do odkurzenia komputera w najmniej uczęszczanych miejscach oraz pozbycia się zbędnych plików i programów.

Opisywane przez nas sposoby zajmują nieco czasu i nie są najprzyjemniejsze do przeprowadzenia. Dodatkowo jak zawsze podkreślamy, że przed przystąpienie do jakichkolwiek działań warto wykonać pełną kopię zapasową systemu operacyjnego i wszystkich danych, które się na nim znajdują.

Oczyść dysk twardy ze zbędnych plików

Na samym początku zajmiemy się dyskiem twardym. W miarę starzenia się komputera oraz instalacji systemu Windows dane zapełniają dysk twardy, co znacząco spowalnia wydajność, ponieważ komputer musi poświęcać więcej czasu, aby znaleźć niezbędne mu do pracy pliki. Nie dotyczy to nowoczesnych dysków SSD korzystających z pamięci Flash, ponieważ działają one zupełnie inaczej, ale w ich przypadku wydajność komputera może znacząco spaść, gdy dysk zostanie prawie w całości zapełniony. System Windows sam z siebie również potrzebuje nieco wolnej przestrzeni dyskowej, która jest niezbędna do zainstalowania aktualizacji systemowych i innych czynności. Złotym środkiem jest posiadanie 10-20 GB wolnego miejsca na dysku, na którym zainstalowany jest system.

Usunięcie jak największej ilości śmieci i niepotrzebnych plików pomoże przywrócić szybkość reakcji urządzenia na wydawane polecenia. Windows posiada dosyć skuteczne narzędzia do oczyszczania urządzenia. Aby je uruchomić należy otworzyć Eksplorator plików i kliknąć na dysk systemowy prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Właściwości. Kolejnym krokiem jest wybranie narzędzia Oczyszczanie dysku. Proponujemy zaznaczyć wszystkie dostępne opcje. Jak widać na zrzucie ekranu poniżej w naszym przypadku uwolni to 18 GB miejsca.

Następnym krokiem jest kliknięcie Oczyść pliki systemowe. W tej zakładce należy zachować szczególną ostrożność, ale można zaznaczyć opcje Windows Update - oczyszczanie, Pliki dziennika uaktualniania systemu Windows oraz Pobrane pliki programów i Tymczasowe pliki internetowe. W naszym przypadku pozwoliło to zwolnić nieco ponad 10 GB przestrzeni dyskowej.

Usuń programy, z których nie korzystasz

Przez kilka lat korzystania z komputera można zgromadzić potężną kolekcję aplikacji, które są kompletnie zbędne. Polecamy usunąć wszystkie programy, które nie są już potrzebne. Aby to zrobić najłatwiej przejść do Ustawień > Aplikacje > Aplikacje i funkcje. W tym miejscu można przejrzeć wszystkie programy, jakie zainstalowane są w systemie Windows 10 i łatwo je odinstalować. Dla wygody możesz poustawiać je wg nazwa, daty instalacji lub ilości miejsca zajmowanego na dysku twardym.

Alternatywnie można wykorzystać stary sposób i odinstalować programy przy użyciu Panelu sterowania. Aby to zrobić należy uruchomić Panel sterowania. Najłatwiej wyszukać go z Menu Start. Kolejnym krokiem jest przejście do sekcji Programy i wybór opcji Odinstaluj program.

Defragmentacja dysku twardego

Po usunięciu niepotrzebnych plików i programów z komputera dobrym pomysłem jest zdefragmentowanie dysku twardego. Pomoże ona uzyskać komputerowi znacznie krótsze czasy dostępu do wybranych plików, co pozytywnie wpłynie na responsywność urządzenia.

Defragmentacja dysku twardego to stary i sprawdzony sposób na przyśpieszenie pracy komputera PC lub laptopa. Ideą tego działania jest zapisanie plików w miejscach obok siebie tak, aby dysk twardy nie musiał szukać wybranych plików w różnych jego miejscach, co powoduje znaczne przestoje w pracy.

Defragmentacja przenosi plik w jedno miejsce, dzięki czemu komputer może uzyskać do niego dostęp w znacznie krótszym czasie, niż przed defragmentacją.

Ważne! Nie należy defragmentować komputera wyposażonego w nośnik SSD. Tego typu pamięć działa na zupełnie innej zasadzie i jest wolna od problemu fragmentacji. Uruchomienie narzędzia do defragmentacji na dysku SSD spowoduje znacznie przyśpieszenie jego zużycia. Jak wiadomo dyski SSD mają przeznaczone limity odczytu i zapisu danych, a narzędzie defragmentacji polega właśnie na odczycie i ponownym zapisie danych.

Dla wszystkich posiadaczy komputerów z systemem Windows 10 i dyskiem HDD mamy dobrą wiadomość. Windows automatycznie defragmentuje dysk raz w tygodniu dzięki automatycznie zaplanowanemu wydarzeniu. Jeżeli użytkownik nie jest pewny czy proces ten faktycznie się odbywa, może to łatwo sprawdzić, za pomocą systemowego narzędzia Defragmentacja i optymalizacja dysków. Aby je znaleźć, wystarczy wpisać def do systemowej wyszukiwarki.

Defragmentację dysku można uruchomić jedynie na dyskach twardych HDD, których stopień fragmentacji wynosi ponad 10 procent.

Zatrzymaj programy z autouruchamianiem

Nie trzeba od razu odinstalowywać wszystkich programów, aby zwiększyć wydajność systemu Windows. Można po prostu zapobiec automatycznemu uruchamianiu programów wraz z rozruchem systemu, co powinno znacząco przyśpieszyć ten proces. Dotyczy to głównie komputerów z dyskami HDD. Niektóre z programów, które uruchamiają się z systemem operacyjnym są zbędne i bez żadnych konsekwencji można je zdezaktywować.

Aby znaleźć programy, które uruchamiają się razem z systemem należy włączyć Menadżer zadań. Można go wyszukać przy wykorzystaniu Menu Start lub wciskając kombinację klawiszy Ctrl + Alt + Delete i wybierając Menadżer zadań. Po jego uruchomieniu należy przejść do zakładki Uruchamianie, w której znajdują się wszystkie procesy uruchamiane razem z Windowsem. System podpowiada również, jaki wpływ na rozruch systemu ma dany program.

Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie danego programu/usługi należy kliknąć na jego nazwie prawym przyciskiem myszy i wybrać wyłącz.

Uporządkowanie i posprzątanie pulpitu

Porządek w systemie Windows - podobnie, jak porządek w mieszkaniu - ułatwia życie. Polecamy uporządkowanie swoich plików w odpowiednie foldery i poukładanie ich w taki sposób, aby były łatwo dostępne. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z wyszukiwarki plików, która znajduje się w Menu Start. Pozwoli ona szybko i skutecznie odnaleźć zagubiony plik.

Dobrym pomysłem jest trzymanie dokumentów w folderze dokumenty, a nie bezpośrednio na pulpicie. Zapobiegnie to dodatkowemu chaosowi spowodowanemu przez skróty do aplikacji, które znajdują się właśnie na pulpicie. Przy okazji można usunąć skróty, które są zbędne lub rzadko wykorzystywane.

Oprócz tych pięciu darmowych metod możesz przeprowadzić również oczyszczanie i optymalizację systemu za pomocą darmowych narzędzi firm trzecich, jak CCleaner czy Glary Utilities. Dzięki nim nie tylko komputer powinien działać sprawniej, ale odzyskasz mnóstwo wolnego miejsca na dysku - zostaną usunięte wirtualne śmieci.