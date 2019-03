5 funkcji Androida, z których powinieneś zacząć korzystać

Android jest rozbudowanym systemem pełnym funkcji, które są pomijane i niedoceniane. Oto pięć z nich, o których prawdopodobnie nigdy nawet nie słyszałeś.

Źródło: pcworld

Jeżeli korzystasz z systemu Android od wielu lat być może pamiętasz jeszcze, jak wyglądał w początkowych wersjach oraz jak duży postęp został dokonany na przestrzeni lat.

Powiadomienia

Nadmiar powiadomień jest często spotykany, gdy zainstalujemy dużo aplikacji. Nie musisz jednak wyłączać wszystkich powiadomień, ani odinstalowywać aplikacji, które Cię nimi zasypują. Android obsługuje kanały powiadomień, które pozwolą na zmniejszenie ilości powiadomień, a jednocześnie zapewni, że otrzymasz powiadomienia, na których Ci zależy.

Wszystkie aplikacje zaprojektowane do działania z systemem Android 8.0 Oreo lub nowszym posiadają kanały powiadomień, które są dostępne po przejściu do Ustawień > Aplikacje i powiadomienia > kliknięciu w nazwę aplikacji > Powiadomienia. Po przejściu do tych ustaiweń możesz odznaczyć dowolną z podkategorii, aby zablokować otrzymywanie określonego typu powiadomień z danej aplikacji. Możesz także zmienić jej priorytet i zachowanie np. wyłączyć powiadomienie dźwiękowe.

Optymalizacja aplikacji

Wprowadzenie trybu Doze Mode wraz z Androidem 6.0 Marshmallow pozwoliło zminimalizować ryzyko rozładowywania telefonu w spoczynku poprzez aplikacje działające w tle. Czasami jednak chcesz, aby zaufana aplikacja miała pełen dostęp do działania w tle - np. Zdjęcia Google, aby automatycznie po podłączeniu do sieci Wi-Fi wykonywać kopię zapasową fotografii i video.

W nowszych wersjach systemu operacyjnego dostęp do tej opcji jest ukryty w menu. Od systemu 9.0 Pie znajduje się on w Ustawieniach > Aplikacje i powiadomienia > Zaawansowane > Specjalny dostęp do aplikacji > Optymalizacja baterii. Znajdź aplikację, której chcesz dać pełen dostęp do działania w tle lub go ograniczyć i wybierz odpowiednią opcję. Rekomendujemy rozmyślne korzystanie z tej funkcji. Zezwolenie dostępu do działania w tle wielu aplikacjom może znacząco skrócić czas pracy urządzenia na pojedynczym ładowaniu.

Reguły Nie przeszkadzać

Jeżeli nie chcesz, aby podczas spotkania lub w środku nocy zadzwonił twój telefon możesz wykorzystać funkcję Nie przeszkadzać. W tym celu przejdź do Ustawień > Dźwięk > Nie przeszkadzać. W sekcji Włącz Automatycznie możesz dodawać i modyfikować reguły. Jest to część ustawień systemowych, więc będzie synchronizowana nawet podczas konfiguracji twojego nowego urządzenia. Z poziomu skrótów na pasku powiadomień możesz uruchomić tryb nie przeszkadzać ręcznie.

Skróty do aplikacji na ekranie głównym

Google dodał funkcję App Shortcuts wraz z Androidem 7.1 Nougat, ale łatwo o niej zapomnieć. Po dłuższym przytrzymaniu ikony aplikacji uzyskamy szybki dostęp do określonych czynności, co pozwoli oszczędzić czas. Nie wszystkie aplikacje obsługują tą funkcję, lecz z czasem przybywa ich coraz więcej

Przypięcie aplikacji w menu udostępniania

Menu udostępniania w systemie Android to interfejs, w którym możemy wybrać z listy aplikacje do udostępnienia plików, witryn internetowych, zdjęć i innych rodzajów treści. W przypadku, gdy na smartfonie mamy zainstalowanych wiele aplikacji menu to staję się duże i ociężałe, a odszukanie interesującej nas aplikacji może zając sporo czasu. Przypięcie najczęściej używanych aplikacji pozwoli Ci na szybsze udostępnianie. Aby przypiąć element musisz przytrzymać jego ikonę oraz wybrać przypnij. Od tej pory zawsze będzie znajdował się on na górze listy.