5 funkcji WhatsApp, o których możesz nie mieć pojęcia

Zablokowanie zrzutów ekranu

Pomocną rzeczą jest oznaczenie zdjęcia lub wideo jako pliku do jednorazowego obejrzenia - gdy tak się stanie, jest on automatycznie kasowany. To bezpieczny sposób na przekazywanie haseł i kodów, jednak jeśli ktoś wykona zrzut ekranu rozmowy, ma wszystko jak na dłoni. Aby do tego nie dopuścić, po prostu oznacz przesyłane zdjęcie jako do jednorazowego wyświetlenia. W jaki sposób? Przy jego wysyłaniu naciśnij "1" w kółeczku, aby stało się zielone. Oznacza to, że po jednokrotnym wyświetleniu zniknie.