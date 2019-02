5 gier na iPhone'a i iPad'a, w które musisz zagrać na początku 2019 roku.

Oto najlepsze gry stycznia 2019 roku na iOS, które skutecznie pomogą oderwać się od zimowej aury za oknem.

Najlepsze gry stycznia 2019 na iOS

Autor: Happymagenta UAB

Świat nieco spowalnia podczas zimy. Widać to także na przykładzie gier na iOS. Przykładem może być przesunięcie premiery The Elder Scrolls Blades na 31 marca 2019.

Na szczęście znaleźliśmy kilka ciekawych, zabawnych i wartych zapamiętania gier podczas przeglądania zasobów App Store. Szczególnie spodobała nam się Rottera: Flip the Fairytale, która przypomina, że gry mobilne wciąż posiadają niezwykłą moc dostarczania wrażeń, które znacząco się różnią od tych, które otrzymujemy na innych platformach do gier. Jeśli szukałeś w ostatnim czasie dobrych gier na kilka ostatnich tygodni zimy z pewnością znajdziesz coś dla siebie w tych pięciu tytułach.

Roterra: Flip the Fairytale (18,99zł)

Autor: Dig-It Games

W Roterra: Flip the Fairytale akcja zaczyna się od księżniczki uciekającej przed królem i jej rycerzami, która w swojej ucieczce rzuca się z klifu. Nie jest to jednak tragedia, ponieważ fizyka w tej grze nie jest realna. Świat gry składa się z kwadratowego świata, a gracz za pomocą odpowiedniego układania mniejszych kwadratów musi prowadzić księżniczkę do osiągnięcia jej celu - zdobycia królestwa. Gra inspirowana jest XVI wiecznym włoskim poetą Ludovico Ariosto i skłania gracza do ujrzenia kobiecej woli i mocy w co chwile zmieniającym się świecie.

Tacticool (darmowa)

Autor: Panzerdog

Tacticool jest mobilną strzelanką multiplayer, w której zmierzają się ze sobą grupy składające się z 5 graczy. Gra oferuje ponad 50 rodzajów broni oraz sprzętu pomocniczego a także możliwość użycia samochodów. Do odkrycia przez gracza pozostają setki taktyk na 5 mapach. Najważniejsze jest zaskoczenie, szybkość działania i odwaga. Są to niezbędne elementy gwarantujące wygraną. Tacticool jest grą darmową, jednak możliwe są zakupy wewnątrz aplikacji. Co ważne zakupy można wyłączyć w ustawieniach aplikacji. Niezbędne jest połączenie sieciowe - gra nie oferuje trybu single player.

Hit the Light (darmowa)

Autor: Happymagenta UAB

Hit the Light to gra w stylu Breakout, polegająca na uszkodzeniu wszystkiego zaczynając od drobiazgów, a kończąc na rozbijaniu neonowych znaków i szkła, aż do momentu, gdy gracz zastanie całkowitą ciemność. Nazwa gry brzmi więc bardzo dosłownie. W grze istnieje możliwośc używania metalowych kul, pistoletów oraz bomb, aby zamienić wszystko w strzępy. Wadą gry są denerwujące częste reklamy, których czas trwania wynosi nawet 30 sekund. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po obejrzeniu kilku reklam gracz ma jeszcze większą motywację do niszczenia.

BACKFIRE (13,99zł)

Autor: Joel Rochon

Głowna innowacja w BACKFIRE polega na statku który strzela jedynie do tyłu. Wydaje się, że to prosta zmiana jednak przyzwyczajenie się do odmiennej perspektywy zajmuje trochę czasu i wymusza przemyślenie strategii. Celem gry jest przejęcie władzy nad egzorcystą w celu oczyszczenia starożytnej klątwy. Do dyspozycji gracza są różne rodzaje statków i pocisków.

Alien: Blackout (23,99zł)

Autor: D3PA

Celem gracza jest pozostanie przy życiu będąc uwięzionym na pokładzie uszkodzonej stacji kosmicznej Weyland-Yatuni. Gracz ma możliwość jedynie pośredniego sterowania postaciami. Jego działanie sprowadza się do zarządzania systemami na stacji kosmicznej takimi jak prąd, grodzie, drzwi, kamery, aby zapewnić załodze przetrwanie. Produkcja składa się z siedmiu poziomów z narastającym stopniem trudności.