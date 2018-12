5 kroków do rozpoczęcia przygody z e-commerce

Prowadzisz lokalny sklep? Szukasz pomysłu na biznes? Warto pomyśleć o rozpoczęciu przygody z e-commerce, czyli swoim sklepie internetowym. Dzięki e-commerce, możesz rozwinąć swój lokalny biznes na międzynarodową skalę, i to względnie niewielkim wysiłkiem. Warto pamiętać, że z e-zakupów korzysta już 56% polskich internautów, a ten odsetek cały czas rośnie. Oto kilka podstawowych czynności, o których należy pamiętać, sprzedając produkty czy usługi w Internecie.

Kto może sprzedawać w Internecie? Każdy - poczynając od wyprzedaży garażowej, przez prowadzenie sklepu z rękodziełami, po sklep online z wielomilionowymi obrotami. Zasady, z którymi można się zapoznać poniżej, dotyczą każdego z biznesów i są podwalinami sukcesu zarówno dla małych, jak i dużych firm. Dlaczego zaś warto pomyśleć o rozpoczęciu przygody z e-commerce? Przede wszystkim, gwarantuje zdecydowanie większy zasięg, niż - szeroko pojmowana - sprzedaż stacjonarna. Dzięki obecności w sieci, można wyjść z produktem nie tylko poza lokalny rynek, ale sprzedawać w całej Europie lub na świecie. W dobie tanich przesyłek, powszechnego dostępu do tłumaczeń na języki obce oraz wygodnych i bezpiecznych transakcji, nie ma problemu by sprzedawać - na przykład - swoje obrazy do Paryża, Londynu, czy nawet Szanghaju. Nie ważne więc, jakie oferujesz produkty czy usługi - Internet może być Twoją szansą na sukces. Od czegoś jednak trzeba zacząć:

1. Wybierz dobrą nazwę i odpowiednią domenę

Dobra nazwa wciąż odgrywa ważną rolę w marketingu i buduje pozytywny wizerunek firmy czy sklepu. Ponieważ jej podstawową formą rozpoznawczą jest adres internetowy, warto, przede wszystkim, stworzyć taką nazwę, którą można w prosty sposób wpisać w Internecie i łatwo zapamiętać. Niech nazwa kojarzy się z tym co oferujemy. Dobrze też od początku pomyśleć o działalności na rynku międzynarodowym. Dlatego dobrym pomysłem jest wybranie nazwy, która nie będzie sprawiała trudności użytkownikom spoza Polski. W przypadku domeny, zdecydowanie najlepszym pomysłem jest wybranie tej z końcówką .eu. Ten sufiks jest coraz popularniejszy i pozwala na stworzenie strony internetowej, działającej w całej Unii Europejskiej, pod jednym adresem. Domeny z końcówką .eu można w prosty sposób zarejestrować bez żadnych dodatkowych formalności, na przykład w serwisie nazwa.pl, który do domeny dodaje też pakiet bezpieczeństwa. Domeny .eu cieszą się dużą rozpoznawalnością i zaufaniem we wszystkich krajach, co zdecydowanie ułatwia nie tylko globalne działanie, ale także takie kwestie, jak choćby tworzenie różnych wersji językowych prowadzonego sklepu.

„Oprócz wyboru odpowiedniej domeny, w przypadku prowadzenia działalności komercyjnej w Internecie, kluczowe znaczenie ma kwestia zabezpieczeń, które obejmą publikowaną przez nas witrynę. Nazwa.pl oferuje w cenie domeny zabezpieczenia SSL i DNSSEC, które chronią potencjalnego Klienta przed przechwyceniem jego danych lub przekierowaniem go na inną, przygotowana przez cyberprzestępców stronę. Rejestracja domeny .eu z oferty nazwa.pl pozwala kompleksowo zabezpieczyć działalność w Internecie przed zagrożeniami, których konsekwencją może być utrata klientów i wizerunku". - specjalista ds. Produktu w nazwa.pl

2. Zadbaj o miejsce w sieci dla swojej strony – dobór hostingu

Mając już domenę, pamiętajmy także o serwerze. Warto wybrać hosting, który będzie gwarantował stabilność i dostępność sklepu internetowego w każdej chwili, z każdego miejsca na ziemi i będzie też bezpieczny - nie tylko dla klientów. Warto skorzystać z oferty razem z rejestracją domeny, co pozwoli na skorzystanie z dodatkowych promocji i ułatwi zarządzanie domenami i hostingiem. Rekomenduje się wybór firmy hostingowej, która oferuje nowoczesne rozwiązania, a jednocześnie posiada dobre wsparcie techniczne. Niedoświadczeni twórcy internetowi mogą bez obaw sięgnąć po ich pomoc na poszczególnych etapach. Dobry hosting posiada też autoinstalator aplikacji, co ułatwi utworzenie sklepu internetowego bez dodatkowych kosztów.

3. Wybierz platformę e-commerce z której chcesz korzystasz

Kolejnym etapem jest wybór platformy e-commerce, czyli silnika na którym powstanie sklep. Obecnie, nie tworzy się sklepów internetowych od podstaw, a korzysta z gotowych systemów, dzięki którym można wybrać gotowy szablon lub stworzyć szablon dopasowany do indywidualnych potrzeb. Od wyboru platformy będzie zależeć łatwość obsługi, szybkość działania, liczba dostępnych funkcji. Warto przestudiować dokładnie ofertę poszczególnych platform. Jednym z ważnych elementów jest integracja e-sklepu z, na przykład, usługami kurierskimi czy programami księgowymi, a także automatyzacja niektórych procesów. Dzięki takim rozwiązaniom, znacznie łatwiej prowadzić biznes, niezależnie czy to jednoosobowa działalność, czy też duży sklep internetowy. Narzędzia ułatwiające prowadzenie sklepu są dostępne dla wszystkich. Na początku jednak musimy wybrać platformę spełniającą konkretne, indywidualne potrzeby. Jest ich sporo i są bardzo różnorodne, dlatego też trudno wskazać tę właściwą od razu.

4. Zadbaj o wizerunek swojego e-sklepu korzystaj z Social Media

Postawienie sklepu internetowego to nie wszystko - należy też zadbać o jego rozpoznawalność i promocję. W tym przypadku, od kilku lat niezmiennie królują serwisy społecznościowe. Warto śledzić trendy i dopasować swoje działania do grupy docelowej. Czasem najlepiej sprawdza się promocja e-sklepu na Instagramie, innym zaś razem, lepszą opcją będzie LinkedIn i jego użytkownicy. Trzeba jednak się liczyć z tym, że budowanie wizerunku to długofalowy proces, a obecna promocja w kanałach social media, oprócz kreatywnych pomysłów i pewnej wiedzy branżowej, wymaga również nakładów finansowych. Jest to jednak istotny element budowania świadomości marki w sieci a pewne podstawowe działania i elementy strategii, można wykonać samodzielnie, niskim kosztem.

5. Pamiętaj o pozycjonowaniu

Kolejną istotną kwestią, jest pozycjonowanie oraz reklama w sieciach wyszukiwania, czyli SEO i SEM - dwa elementy, bez których biznes w sieci nie może funkcjonować z sukcesem. Należy o tym pamiętać tworząc opisy produktów i wszystkie treści na stronie, robiąc analizę słów kluczowych, decydując o długości opisów, jakości zdjęć i materiałów. Warto też zadbać o pozycję w wyszukiwarce, dla której często niezbędne będą też działania reklamowe. Podobnie jak w przypadku social mediów, wiele rzeczy można zrobić samemu, posiłkując się wiedzą ekspertów, choć zwykle lepiej powierzyć te zadania profesjonalistom.

Biznes w sieci – trudne, łatwe zadanie

Internet daje olbrzymie możliwości, zaś e-commerce w ciągu ostatnich lat niezwykle dynamicznie się rozwija, zmieniając całkowicie rynek. Wiele przykładów pokazuje, że w sieci można osiągnąć sukces i stworzyć duży biznes przy niewielkich nakładach. Nie jest to jednak łatwe zadanie: należy śledzić trendy, analizować rynek, patrzeć na zachodzące zmiany w branży e-commerce. Warto też od samego początku myśleć o rynku międzynarodowym, czego dobrym początkiem będzie zakup domeny z końcówką .eu. Skoro chcemy działać w sieci, działajmy globalnie. 5 przedstawionych powyżej kroków, powinno pomóc na początku naszej przygody z e-commerce.