5 mocnych nowości w Windows 11 - wypróbuj już dzisiaj

Niedawno system Windows 11 otrzymał Moment 2 - większą aktualizację, która przyniosła kilka nowych funkcji. Zobacz, jak możesz z nich skorzystać!

Moment 2 to aktualizacja Windows 11, którą możemy zaliczyć do udanych. Od jej wprowadzenia mijają dziś dwa tygodnie, a jeśli ktoś jeszcze nie korzystał z nowych funkcji, czas najwyższy to zrobić. Tym bardziej, że wczoraj udostępniona została poprawka mająca na celu podniesienie jakości wszystkich rozwiązań, a więc dopracowano je jeszcze bardziej. Oto pięć, którymi warto się zainteresować!

Bing Chat czyli sztuczna inteligencja na Twoje usługi

O tym mówiono głośno od jakiegoś czasu - wyszukiwarka Bing otrzymała wsparcie Chat-GPT. Mogą korzystać z niej użytkownicy Edge zarówno na desktopach, jak i laptopach. Ale oprócz tego SI zasili również systemową wyszukiwarkę oraz eksplorator plików. Zaznaczmy od razu, że jak na razie nie jest to opcja dostępna dla każdego. Bing AI będzie udostępniane stopniowo - najpierw osobom, które zapiszą się na testy, potem trafi do wszystkich. Kiedy? Obstawiam, że jeszcze w tym roku, ale ciężko powiedzieć, w której połowie.

Notatnik z kartami

Notatnik towarzyszy systemom Windows od 1985 roku i wciąż jest w pełni funkcjonalny. Teraz nawet bardziej niż kiedykolwiek przedtem, ponieważ możemy używać w nim systemu kart. To w sumie naturalny krok po tym, gdy zostały one w końcu zaimplementowane w Eksploratorze Plików (pod koniec 2022 roku). Co istotne - działa to doskonale zarówno w trybie jasnym, jak i ciemnym.

Windows 11 - nagrywanie ekranu

Narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu (skrót: Windows + Shift + S) otrzymało możliwość nagrywania tego, co dzieje się na ekranie. W tym celu wystarczy tylko wywołać narzędzie i włączyć nagrywanie. Masz dość? Kliknij przycisk jeszcze raz, aby je wyłączyć. Microsoft dodał także funkcje dzielenia się klipem ze znajomymi online oraz oczywiście zapisywania go we wskazanym folderze.

Łącze z telefonem z obsługą iOS

Użytkownicy smartfonów z systemem Android mogli już od czasu pojawienia się Windows 10 korzystać z aplikacji Łącze z telefonem w celu kontrolowania go z poziomu komputera czy laptopa. Teraz dodano do niej obsługę systemu mobilnego konkurencji, czyli iOS . Posiadacze różnych modeli iPhone mogą wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe, a także dzwonić poprzez Windows. Jednak uwaga - nie wszystkie funkcje będą działać i nie u każdego. Łącze z telefonem działa w pełni tylko na maszynach z procesorami Intela, przy procesorach AMD funkcjonalność jest nieco ograniczona.

Oszczędność energii

Po co przepłacać za prąd, skoro można zoptymalizować jego zużycie? W tym celu w systemowych Ustawieniach pojawiły się Polecane plany zasilania. Windows 11 dopasowuje działanie tak, aby pobierać jak najmniej energii elektrycznej. Czy dużo można zaoszczędzić? Póki co nie minął miesiąc od wprowadzenia tej funkcji, toteż na razie nic na ten temat nie powiemy, ale jeśli to rzeczywiście zadziała - nie mamy nic przeciwko.

