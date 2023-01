5 najlepszych smartfonów do gier w 2023 roku

Fani gier mobilnych mogą znaleźć wiele modeli telefonów, które idealnie sprawdzą się podczas zabawy w ich ulubionych tytułach.

Źródło: PCWorld

Produkcje mobilne zyskują coraz większą popularność. W ciągu ostatnich lat na rynku pojawiło się sporo tytułów, które zachęciły do rozgrywki nawet osoby pozornie niezainteresowane gamingiem, a rozgłos zyskały takie produkcje jak Diablo Immortal, Wiedźmin: Pogromca Potworów czy League of Legends: Wild Rift.

W poniższym zestawieniu staraliśmy się zebrać smartfony, które oferują nie tylko mocne podzespoły, ale i duże oraz jasne wyświetlacze. Jeśli szukacie tańszych alternatyw i nie chcecie wydawać na smartfona więcej niż 2000 zł, to polecamy sprawdzić nasze zestawienie, w którym gromadzimy tego typu urządzenia. Znajdziecie je tutaj.

ASUS RoG Phone 6 Pro

Źródło: ASUS

Prawdopodobnie najlepszy smartfon do gier na rynku. W lipcu zeszłego roku miałem przyjemność testować model RoG Phone 6 Pro i przyznam, że smartfon zrobił na mnie ogromne wrażenie. Urządzenie posiada bardzo duży wyświetlacz o przekątnej 6.78-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania to aż 165 Hz. Na pokładzie smartfona znajdziemy niemalże czystego Androida, który wspierany jest przez procesor Snapdragon 8 Gen Plus 1 oraz 18 GB pamięci RAM.

Producent wprowadził do RoG Phone'a 6 sporo unikalnych rozwiązań, które sprawiają, że granie jest jeszcze przyjemniejsze. Jednym z najciekawszych jest umieszczenie wirtualnych triggerów na obudowie urządzenia, z których możemy korzystać podczas ogrywania naszych ulubionych tytułów.

NUBIA Red Magic 8 Pro

Źródło: Nubia

Model Red Magic 8 Pro to kolejny smartfon w naszym zestawieniu, który został skierowany specjalnie do graczy. Przekątna ekranu w urządzeniu wynosi aż 6.8-cala, a maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 120 Hz. Flagowiec dostępny jest w kilku wariantach, wśród których znajdziemy wersje posiadające nawet 16 GB pamięci RAM. Do zalet należy także zaliczyć możliwość nagrywania wideo w 8K, głośniki stereo oraz solidną konstrukcję.

Model Red Magic 8 Pro - podobnie jak RoG Phone 6 Pro - posiada specjalne elementy konstrukcji, które będą użyteczne podczas gier. W przypadku Nubii na obudowie smartfona znajdziemy spusty o wysokiej czułości, które idealnie sprawdzą się podczas ogrywania tytułów typu FPS.

Xiaomi Black Shark 5 Pro

Źródło: Xiaomi

Model Black Shark 5 Pro to ostatni smartfon w tym tekście, który projektowany był specjalnie z myślą o graczach. Urządzenie jest nieco mniejsze od wymienionych wcześniej modeli i posiada ekran o przekątnej 6.67-cala. Nadal jednak oferuje on wysoką częstotliwość odświeżania obrazu, której maksymalna wartość w tym telefonie to 144 Hz. Black Shark 5 Pro oparty został na Snapdragonie 8 Gen 1 i posiada maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej. Możemy więc być pewni, że wszystkie gry, które na nim uruchomimy będą chodziły nadzwyczaj płynnie. Na obudowie smartfona znajdziemy także fizyczne triggery, które przydadzą się podczas rozgrywki.

Galaxy S22 Ultra

Źródło: Samsung

Zeszłoroczny flagowiec Samsunga jest zdecydowanie jednym z najbardziej uniwersalnych smartfonów na rynku. Urządzenie (w europejskiej wersji) oparte zostało na Exynosie 2200, a więc performance telefonu może być nieco mniej imponujący niż w przypadku wymienionych wcześniej modeli. Mimo to, Galaxy S22 Ultra świetnie nada się do ogrywania mobilnych tytułów dzięki dużemu ekranowi (6.8-cala) oraz wysokiej wydajności. Co więcej, flagowiec Samsunga może lepiej sprawdzić się w codziennym użytkowaniu niż typowo gamingowe smartfony. Posiada on, między innymi, znacznie lepszy zestaw aparatów niż pozostałe urządzenia w naszym zestawieniu.

iPhone 14 Pro

Źródło: Apple

iPhone 14 Pro to smartfon, który sprawdzi się w każdych okolicznościach. Mniejsza wersja urządzenia została wyposażona w ekran o przekątnej 6.1-cala, jednak w sprzedaży znajduje się także wariant Pro MAX, którego ekran ma 6.7-cala. Warto zauważyć, że flagowiec Apple posiada prawdopodobnie najjaśniejszy wyświetlacza na rynku mobilnym, a co za tym idzie - gra na nim będzie komfortowa nawet na zewnątrz przy bardzo słonecznej pogodzie.

Smartfon oferuje najnowszy procesor amerykańskiego producenta, czyli A16 Bionic, który pojawił się jedynie w droższych modelach tegorocznego iPhone'a 14. Na pleckach urządzenia znajdziemy zestaw trzech obiektywów, które swoimi możliwościami znacznie przewyższają aparaty w typowo gamingowych smartfonach.