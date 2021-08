5 powodów, dla których Edge jest lepsze od Chrome

Poznaj pięć powodów, dla których redakcja PCWorld.com preferuje Edge nad Chrome. Mogą Cię zaskoczyć!

Microsoft nauczył się porażce Internet Explorera wielu rzeczy. Edge początkowo nie radziło sobie dobrze, ale po zmianie silnika na Chromium popularność przeglądarki strzeliła w górę, a ona sama zyskała kilka procent globalnego rynku i jest w tej chwili jego wice-liderem, zaraz za Chrome. Nie można powiedzieć, że Microsoft sklonował Chrome - Edge ma autorskie rozwiązania - jednak jest nim mocno inspirowany. I obiektywnie patrząc - Edge to naprawdę niezła przeglądarka!

Redaktorzy anglojęzycznego PCWorld wymienili pięć najważniejszych cech, które sprawiają, że wolą używać Edge zamiast Chrome. Zobacz, czy z nimi się zgadzasz. A jeśli nie używałaś/eś jeszcze Edge, może zachęci Cię to do spróbowania, jak przegląda się na niej sieć?

Karty pionowe

Jedno kliknięcie i zamiast na górze, masz pasek zakładek po lewej stronie. Dla użytkowników przeglądarki Opera nie będzie to duża nowość. Na początku jest to dziwne, ale gdy człowiek się przyzwyczai, zaczyna doceniać zalety tego rozwiązania - widzi więcej treści, bowiem nie jest ona na górze niczym przesłonięta. Podobno dużo osób, które próbowały tak przez kilka tygodni, nie wraca już do tradycyjnego układu interfejsu.

Instalacja stron jako aplikacji

Gdy po wejściu na stronę otworzysz menu i wybierzesz Aplikacje, masz tam funkcję Zainstaluj tę witrynę jako aplikację. Ba, po instalacji możesz dodać taką apkę do menu Start lub umieścić na pasku zadań. A po co to robić? Otóż rozwiązanie to umożliwia bardzo szybkie otwieranie strony. W Chrome istnieje podobne rozwiązanie, jednak Microsoftowi udało się zaproponować atrakcyjniejszą alternatywę.

Czytnik immersyjny

Naciśnij na dowolnej witrynie F9, a włączysz czytnik immersyjny. Możesz też w tym celu kliknąć na ikonkę książki w pasku adresu. Wszystkie grafiki, reklamy i inne rozpraszacze znikną, pozostawiając sam tekst na tle przyjaznym dla oczu. Nie ma przeszkód, aby Edge przeczytał także treść na głos. Doskonale nadaje się to do czytania w skupieniu.

Kolekcje

Bardziej zaawansowane rozwiązanie od folderu z ulubionymi witrynami. Kolekcje umożliwiają zachowanie stron, miniaturek, okazji zakupowych i notatek. Możesz tworzyć foldery na różne kolekcje, a dodawanie ich do wybranego zestawu jest bardzo proste - wystarczy kliknąć znaczek + w prawym górnym rogu interfejsu, aby dodać treść do zestawu. W praktyce okazuje się to bardzo praktyczne rozwiązanie.

Zapobieganie śledzeniu

Google wciąż planuje blokowanie ciasteczek w Chrome, podczas gdy Edge umożliwia to już dzisiaj. W ustawieniach przeglądarki można wybrać jeden z trzech poziomów prywatności - a do tego można sobie uruchmić sesję incognito. Dzięki temu znacznie zwiększa się poziom prywatności oraz bezpieczeństwa każdego użytkownika w sieci.

A co może się nie podobać w Edge...?

Przede wszystkim domyślnie Bing - czyli własna wyszukiwarka Microsoftu i największy rywal Google na rynku. Jej zmiana wymaga zagłębienia się w ustawienia i nie są to dwa kliknięcia, ale co najmniej kilka. Na szczęście raz ustawiona, zawsze będzie domyślną... do czasu, aż jej znowu nie zmienisz. Pomimo możliwości synchronizacji Edge na wielu urządzeniach, na każdym z nich domyślna wyszukiwarka musi być ustawiona ręcznie. Microsoft w ten mało subtelny sposób promuje swój produkt.

Tak samo otwieranie nowej karty - dostajesz wiadomości z serwisu Microsoft New, co również można zmienić w ustawieniach. Podobnie śledzenie przez Edge okazji zakupowych. Gdy jednak pogrzebiemy w ustawieniach i mamy to, co chcemy, przeglądarka Edge spisuje się wręcz rewelacyjnie. Jeśli jeszcze jej nie znasz - może czas to zmienić?