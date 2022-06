5 powodów, dla których Edge przewyższa Chrome

Chrome rządzi na rynku przeglądarek, ale Edge od kilku miesięcy zyskuje użytkowników. Dlaczego? Oto pięć powodów, dla których warto wybrać przeglądarkę Microsoftu.

Dwa dni temu Internet Explorer przeszedł do historii po 27 latach bytności na rynku., Jego następca - czyli Edge - miał nieco pod górkę, jednak od czasu zmiany silnika na Chromium (styczeń 2020 roku) zyskuje sobie coraz większą popularność. I wprowadza rozwiązania, których próżno szukać w Chrome, a które mają znaczący wpływ na komfort użytkowania przeglądarki. Oto pięć najbardziej odczuwalnych.

Karty pionowe

Fot. H Tur/PC World

Wystarczy jedno kliknięcie, aby wszystkie karty zmieniły położenie i zostały umieszczone z lewej strony, zamiast zajmować górną część przeglądarki. Choć dla osób nieprzyzwyczajonych może być to dziwne, jednak po kilku dniach łatwo do tego przywyknąć. Zyskujesz dzięki temu lepszy widok na stronę, a najechanie kursorem na karty ukrywa je lub pokazuje. Sprawdza się to zwłaszcza przy witrynach, na których masz dużo treści lub gdy chcesz obejrzeć klip wideo osadzony na stronie.

Rozwiązanie nie jest nowością - od dawna mają je Opera i Vivialdi - jednak wciąż nie ma go Chrome.

Strony jako aplikacje

Fot. H Tur/PC World

Kliknij na menu (trzy kropki w prawym górnym rogu) i wybierz z niego Aplikacje. Znajdziesz tam opcję pozwalającą zainstalować aktualnie przeglądaną witrynę jako aplikację. A po co to robić? Witryna taka będzie otwierana niezależnie od Edge, w osobnym, bezpiecznym oknie. Można przypiąć ją do paska zadań i men startowego, a także wybrać opcję automatycznego włączenia po uruchomieniu systemu. To doskonała opcja dla osób, które korzystają z wielu witryn i nie chcą tonąć w morzu otwartych kart.

Wygodne czytanie

Fot. H Tur/PC World

Jeśli na stronie z artykułem naciśniesz F9, wejdziesz w bardzo wygodny tryb czytania. Znikają wówczas wszystkie elementy graficzne, multimedia, reklamy itp. Co więcej - możesz także nakazać czytanie na głos (polska lektorka ma bardzo przyjemny) oraz dostosować różne opcje związane zarówno z tekstem, jak i mową. Sprawdza się to doskonale.

Kolekcje

Fot. H Tur/PC World

Kolekcje to możliwość zgromadzenia pod ręką wszystkiego, co Cię w sieci interesuje. Można powiedzieć, że jest to rozbudowana koncepcja trzymania kart w folderze Ulubione, jaką znamy z innych przeglądarek. Mamy tu jednak znacznie większe możliwości grupowania, opisywania czy segregowania. To po prostu trzeba przetestować samodzielnie - gdy już się przyzwyczaisz, Kolekcje z pewnością zmienią Twoje nawyki związane z przeglądaniem witryn internetowych.

Ochrona prywatności

Fot. H Tur/PC World

Google znane jest z gromadzenia danych o internautach, które następnie wykorzystywane są do tworzenia spersonalizowanych reklam. Edge daje Ci pełen wybór co do elementów, które udostępniasz stronom trzecim. To rozwiązanie bardzo fair, dzięki któremu wiesz, na czym stoisz. Możesz od razu zablokować trackery.

To właśnie pięć funkcji, które występują w Edge, a których nie ma Google. A nie zapominajmy, że prace nad rozwojem przeglądarki cały czas trwają i być może Microsoft jeszcze nieraz mile nas zaskoczy.

Źródło: PC World