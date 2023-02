5 powodów, dla których kupisz sobie odkurzacz pionowy

Rozważasz zakup odkurzacza pionowego, jednak wciąż nie masz pewności, czy warto? Moje argumenty cię przekonają. Sprawdź, czy warto kupić odkurzacz pionowy.

Spis treści

Zastanawiasz się, czy warto zainwestować w odkurzacz pionowy? Oto moje argumenty za tym, by kupić sobie to urządzenie. Jestem pewna, że cię przekonają.

1. Zero plączących się pod nogami kabli

...o ile oczywiście kupisz odkurzacz bezprzewodowy, co zdecydowanie polecam. Nie ma nic bardziej irytującego podczas sprzątania niż zbyt krótki kabel. Przepinanie go z gniazdka do gniazdka może naprawdę utrudnić sprzątanie. Bezprzewodowe odkurzacze to znacznie wygodniejsza opcja. Wymagają oczywiście regularnego ładowania, jednak w przypadku naprawdę dużych domów problem ten można łatwo rozwiązać, kupując dodatkowy akumulator. Gdy podczas sprzątania rozładuje się jeden, wystarczy wymienić go na drugą baterię. To o wiele mniej uciążliwe niż ciągłe przepinanie przewodu z jednego gniazdka do drugiego.

2. Brak mu irytująco skręcającej się rury

Kto, tak jak ja, nie cierpi skręcającej się rury odkurzacza, powinien zainwestować w urządzenie pionowe. Zamiast rury możemy liczyć np. na rurę łamaną, która umożliwi dotarcie do trudniej dostępnych miejsc, np. pod łóżko, komodę czy kanapę. Odkąd "przesiadłam się" na odkurzacz pionowy, ani razu nie odczułam braku węża, właściwego odkurzaczom workowym. Codziennie natomiast korzystam z dobrodziejstwa, jakim jest możliwość "złamania" rury o 90 stopni, by bez konieczności schylania się odkurzyć nawet te najmniej widoczne zabrudzenia.

3. Posprząta z tobą nawet samochód

Odkurzacz pionowy, jeśli postawimy na model bezprzewodowy, może pomóc nam w sprzątaniu nie tylko domu. Równie dobrze sprawdzi się bowiem też np. podczas porządków wnętrza samochodu. Dzięki licznym końcówkom możemy dotrzeć do każdego zakamarka i wszystko dokładnie odkurzyć. Przy porządkach w aucie sprawdzi się z pewnością np. szczelinówka i szczotka do kurzu. Z powodzeniem można też wybrać się z takim odkurzaczem do piwnicy czy na strych.

4. Zajmuje mniej miejsca

Ten argument z pewnością przekona posiadaczy małych mieszkań do zakupu odkurzacza pionowego. Zajmuje on bowiem naprawdę niewiele miejsca na podłodze. Co więcej, często w zestawie znaleźć można specjalny uchwyt, przy pomocy którego możemy umieścić na ścianie zarówno samo urządzenie, jak i dołączone do niego końcówki. Poza tym, wertykalna konstrukcja pozwala na wygodne przechowywanie takiego sprzętu np. w szafie.

5. Zaoszczędzisz na workach

Nie da się ukryć, że odkurzacze pionowe – mimo, iż ich wyjściowa cena często jest jednak wyższa niż odkurzaczy workowych – są tańsze w eksploatacji. Wszystko za sprawą zbiorników na kurz, które wystarczy wytrzepać do worka na śmieci. Nie potrzebujemy już żadnych dodatkowych worków ani innych specjalnych akcesoriów. Dla mnie fakt ten ma jednak jeszcze jedną zaletę – dość często zdarza się, że pod nogami plączą się niewielkie przedmioty, zabawki czy biżuteria. Wciąganie ich odkurzaczem bywa więc niemalże codziennością. Grzebanie później w worku w ich poszukiwaniu to żadna przyjemność. Zbiornik na kurz jest pod tym względem dużo wygodniejszy.

Oczywiście, nie dotyczy to modeli z dołączoną bazą, w której ukryto... worki właśnie. Jednak to już inna historia – takie odkurzacze odwdzięczają się wysoką funkcjonalnością i jeszcze wyższym komfortem użytkowania. Pisałam o takim przykładowym urządzeniu np. w tej recenzji.

TEFAL X-Force Flex 14.60 Auto TY99A8 – opinia

Zmieniając odkurzacz workowy na pionowy, zdecydowałam się na zakup modelu TEFAL X-Force Flex 14.60 Auto TY99A8. Powodem była potrzeba posiadania bardziej poręcznego sprzętu, który efektywnie odkurzy moją przestrzeń. O tym, dlaczego sam robot odkurzający nie był dla mnie wystarczający, przeczytasz w tym materiale.

Czym skusił mnie ten model odkurzacza bezprzewodowego? Najpierw zwróciłam uwagę na parametry, które świadczyły o satysfakcjonującej wydajności tego sprzętu. Urządzenie ma bowiem silnik o mocy ssącej do 200 AW. Spodobały mi się też 4 różne tryby, a wśród nich Eco czy Boost. Jednak największą niespodzianką tego modelu jest oczywiście tryb Auto, który wykrywa dywany i podczas ich odkurzania zwiększa moc ssącą silnika. Dzieje się to bez żadnej dodatkowej ingerencji użytkownika. Wystarczy natomiast powrócić do odkurzania gładkiej podłogi, by urządzenie powróciło do poprzedniej prędkości.

Wśród atutów modelu X-Force Flex 14.60 Auto warto wyróżnić też zestaw akcesoriów – oprócz szczelinówki, końcówki do tapicerek i wbudowanej szczotki do kurzu w komplecie znalazła się też minielektroszczotka. Oczywiście podświetlana diodami LED, podobnie jak jej pełnowymiarowa odpowiedniczka. No i łamana rura, czyli funkcja Flex. To właśnie dzięki niej z łatwością odkurzam teraz przestrzenie pod meblami. Do tego modelu można też dokupić końcówkę mopującą, jednak ja póki co nie zdecydowałam się na tę dodatkową opcję.

Odkurzacz Tefal X-Force Flex 14.60 Auto jest dostępny m.in. w sklepie producenta.