5 powodów, dla których musicie kupić God of War Ragnarok na PS5… i jeden przeciw (RECENZJA)

Premiera God of War: Ragnarok już za nami. Z całą pewnością są jednak gracze, którzy jeszcze nie zdecydowali się sięgnąć po nową odsłoną przygód Kratosa. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele – od natłoku innych zajęć, przez zaangażowanie w inną produkcję (tych ostatnio nie brakuje) po brak PlayStation 5. Ragnarok zebrał mnóstwo pozytywnych opinii wśród branżowych dziennikarzy, więc i ja postanowiłem dorzucić swoją cegiełkę.

Będzie to recenzja nietypowa bowiem w punktach i formie, powiedzmy – poradnika. O tym, że Ferrari to ekskluzywna marka samochodów nie trzeba nikogo przekonywać. Podobnie wygląda to w przypadku God of War Ragnarok. Jest to produkcja, w którą każdy gracz powinien zagrać. Jednak dopiero, gdy spełnione zostaną pewne warunki.

God of War Ragnarok tylko na PS5 (a w przyszłości może na PC)

God of War Ragnarok to pokaz możliwości dziewiątej generacji konsol. Choć tytuł ten ukazał się również na PS4, to szczerze odradzam Wam doświadczanie go na starszym sprzęcie Sony. Dlaczego? Przede wszystkim gra nie tylko wygląda, ale i działa gorzej. Oczywiście tytuł jest w pełni grywalny na PlayStation 4, jednak w przypadku God of War Ragnarok stracimy na tym zbyt wiele. Warto doświadczyć Ragnaroku na PlayStation 5.

Ewentualnie możecie wstrzymać się z zakupem produkcji i powrócić do niej, gdy ta trafi na PC. Czy tak się rzeczywiście stanie? Wydaje się to wielce prawdopodobne. Szczególnie że pierwsza odsłona nordyckiej sagi God of War jest już dostępna na PC niemal od roku, śmiało możemy więc założyć, że i God of War Ragnarok trafi na PC.

Immersja ponad wszystko – niewiele jest takich gier na rynku

To, co mnie urzekło ostatnio w remake'u The Last of Us Part 1 jest obecne również w God of War Ragnarok. Mam tu na myśli niesamowitą immersję, którą gwarantują m.in. ultra płynne przejścia z przerywników filmowych do gry i z powrotem. W Ragnarok sprawia to niezwykłe wrażenie. Deweloperzy zdziałali cuda i dzięki połączeniu dynamicznej rozgrywki z cut-scenkami God of War Ragnarok jest niezwykle filmowy.

Kratos „statusiał”? Nic podobnego, to wciąż Bóg Wojny

Już w 2018 roku wielu graczy zarzucało twórcom, że Kratos stał się zbyt „miękki”. Kratos „tatuś” szczególnie nie podobał się graczom, którzy pamiętali jego przygody z czasów greckiej sagi. Oczywiście nasz bohater nieco się zmienił, ale to właśnie obserwowanie go w nowej roli sprawiało mi w 2018 roku najwięcej frajdy. Tym razem jest podobnie, z tym że Atreus jest już starszy, wie więcej i coraz śmielej sprzeciwia się ojcu. Pomijając boskie pochodzenie, to relacja Kratosa z synem jest bardzo… ludzka. Spartanin najprawdopodobniej właśnie teraz toczy najtrudniejszą ze swoich bitew i stara się być jak najlepszym ojcem. Nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę okoliczności (Ragnarok) i Atreusa, który nie ułatwia mu zadania.

Relacja Kratosa i Atreusa ponownie jest w centrum historii God of War. Mnie to osobiście bardzo cieszy. Przyjemnie obserwuje się, jak ta dwójka ciągle odkrywa się na nowo. Nie sądzę jednak, że właściwe jest stwierdzenie, iż Kratos „statusiał”. To wciąż Bóg Wojny, który potrafi być bezwzględny, brutalny i oziębły. Co więcej, fanów serii powinien ucieszyć fakt, że to wciąż stary dobry Kratos.

Najlepiej obrazuje to pewne zdarzenie z początku historii w God of War Ragnarok. Nie chcę wam za dużo zdradzać, więc ujmę to tak: Kratos otrzymał bardzo dobrą propozycję, która (jeszcze chwilę wcześniej) satysfakcjonowało go w 100%. Niestety, nasz bohater wyjątkowo nie lubi, gdy inni mówią mu, co ma robić (nawet jeśli chwilę wcześniej sam chciał to zrobić). Jej odrzucenie było momentem zapalnym i sprowadziło na Kratosa i Atreusa dodatkowe problemy. Pomimo świadomości konsekwencji swojej decyzji, Spartanin bez wahania ją podjął.

To nie jest tylko kolejny God of War

Kratos nie zapomniał też, jak się walczy. Pierwsze skrzypce odgrywają wciąż: Topór Lewiatan i Ostrza Chaosu (chociaż arsenał rozszerzy się o coś jeszcze… ). W Ragnarok powracają zatem dobrze znane kombinacje ataków i podstawowe umiejętności. Nie zabrakło jednak nowości, które znacznie usprawniają system walki. Przede wszystkim Studio Sony Santa Monica dodały efekty żywiołów, które teraz odgrywają kluczową rolę. Wybrane ataki i kombinacje Toporem Lewiatana mogą spowolnić bądź zamrozić przeciwników. Ostrza Chaosu z kolei podpalają i tworzą groźne dla adwersarzy wybuchy.

Mamy jeszcze oczywiście tarcze. W God of War z 2018 roku był to raczej miły dodatek. Tym razem odgrywają one znacznie ważniejszą rolę w walce. Przede wszystkim możemy wybrać tarczę lekką (idealna do parowania ataków i wykonywania kontr) bądź ciężką – nowość w serii, która pozwala blokować wymierzone w nas ciosy. Każdy atak przetwarzany jest na energię, którą możemy wyzwolić w potężnym wybuchu odrzucającym rywali.

Walki w God of War Ragnarok jest całe mnóstwo i, co istotne, nie nudzi się ona nawet przez chwilę. Jest dynamicznie, brutalnie i ciężko (niektóre starcia potrafią nieźle dać w kość). Kratos nawet na stare lata pokazuje, że wciąż może nauczyć się nowych sztuczek, dzięki czemu od pierwszego do ostatniego starcia w God of War Ragnarok będziecie mieć uśmiech na twarzy.

Jeśli lubisz słuchać, to God of War Ragnarok jest dla Ciebie

God of War Ragnarok wygląda znakomicie, chociaż z butów mnie oprawa graficzna nie wyrwała. Jest jednak element, w którym najnowsze dzieło Sony Santa Monica wyprzedza konkurencję o lata świetlne – udźwiękowienie. Na każdym poziomie – od odgłosów kroków na śniegu, przez dźwięki wydawana przez broń czy przeciwników, po znakomitą muzykę i dubbing, God of War Ragnarok pokazuje, dlaczego gry zasługują na to, aby traktować je jako dzieła sztuki.

Na szczególną uwagę zasługuje dubbing, chociaż śmiało mogę stwierdzić - gra aktorska, biorąc pod uwagę, jak tworzy się obecnie większość scen w tak dużych produkcjach. W swoich rolach powrócili Christopher Judge (Kratos) oraz Sunny Suljic (Atreus). Ten pierwszy został zresztą wyróżniony za swoją pracę przy God of War Ragnarok podczas The Game Awards 2022, gdzie otrzymał nagrodę za najlepszą rolę. Pozostała część obsady w niczym jednak nie ustępuje kolegom. Sprawia to, że niemal każdą scenę w najnowszym God of War obserwuje się z największą przyjemnością.

Możesz darować sobie zakup God of War Ragnarok, jeśli….

Ok, do tej pory chwaliłem God of War Ragnarok bowiem naprawdę trudno się do tej gry przyczepić. Jednak, jeśli nie miałeś do czynienia z wcześniejszymi odsłonami serii, a w szczególności z God of War z 2018 roku, to zdecydowanie odradzam zakup gry. Fabuła gry bezpośrednio nawiązuje do poprzednich odsłon serii, o ile braki z greckiej części sagi da się przeboleć i wciąż można cieszyć się historią, to już pominięcie poprzedniej odsłony serii sprawi, że stracicie esencję God of War Ragnarok.

