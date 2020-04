5 powodów dla których warto rozważyć zakup iPhone'a SE 2/9

Uważasz, że nadchodzący, tani iPhone to przestarzałe urządzenie? Pokazujemy Ci, że jesteś w błędzie.

Spis treści

Apple znane jest z wprowadzenia na rynek kilku różnych urządzeń wykorzystując przy tym dostępne już od jakiegoś czasu rozwiązania.

Źródło: macworld.com

Jednym z przykładów tego działania będzie iPhone SE 2/9, który zaoferuje nowe podzespoły w obudowie doskonale znanego nam iPhone'a 8. Większość czytelników pomyśli pewnie, że Apple chce wyprzedać zapasy magazynowe starych podzespołów, a dodatkowo zarobić na naiwnych konsumentach.

To nie do końca prawda. Przedstawiamy pięć najważniejszych powodów, dla których iPhone SE 2/9 korzystający z podzespołów iPhone'a 8 w 2020 roku to dobry pomysł.

1. Przycisk Home z Touch ID

iPhone SE 2/9 ponownie zaoferuje przycisk Home oraz czytnik linii papilarnych Touch ID. To świetne rozwiązanie do osób nie lubiących zmian oraz używających od lat starsze modele iPhone'a. Dzięki Touch ID oraz klasycznemu przyciskowi Home nie trzeba będzie uczyć się obsługi telefonu na nowo.

2. Brak notch'a

Wielu internautów narzeka na wygląd frontu iPhone'a 8, który w 2020 roku jest przestarzały. To prawda, że iPhone SE 2/9 zaoferuje ogromne ramki okalające ekran, ale dzięki nim nie trzeba będzie ukrywać głośnika oraz kamerki do selfie w wycięciu w ekranie.

3. Kompaktowe wymiary i niewielka waga

iPhone SE 2/9 podobnie, jak pierwszy iPhone SE cechować się będzie kompaktowymi wymiarami i niewielką wagą. W czasach, gdy typowy smartfona waży ponad 200 gram, iPhone SE 2 będzie o ponad 50 gramów lżejszy przy jednoczesnym zachowaniu szerokości konstrukcji na poziomie 68 mm. Obecnie na rynku nie ma zbyt wielu tak kompaktowych smartfonów.

4. Procesor Apple A13 Bionic

iPhone SE 2/9 będzie wykorzystywać podzespoły nie tylko z iPhone'a 8. Nowy smartfon otrzyma procesor Apple A13 Bionic, który znany jest między innymi z iPhone'a 11. Oznacza to, że nadchodzący model zaoferuje flagową wydajność w niskiej cenie i nie zestarzeje się zbyt szybko.

5. Cena

Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem jest cena. Nadchodzący iPhone SE 2/9 kosztować będzie 2000-2500 zł. Oznacza to, że nowy model będzie znacznie tańszy od iPhone'a Xr oraz 11.

Źródło: gizchina.com