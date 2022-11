Czy warto zagrać w Wiedźmin 3: Dziki Gon w 2022 roku? Oto 5 powodów, dla których warto powrócić do przygód Geralta z Rivii.

Wiedźmin 3: Dziki Gon to już obecnie gra kultowa – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego gamedevu. Od premiery gry minęło już jednak ponad 7 lat, w tym czasie zdążyła się ona już nieco zestarzeć. Czy warto powrócić do przygód Geralta z Rivii w 2022 roku? Okazuje się, że właśnie teraz jest na to najlepszy czas dlaczego?

Choć studio CD Projekt RED pracuje już nad kolejną grą (a w zasadzie grami) z serii Wiedźmin, to wciąż nie zapomina o swoim największym przeboju. Już 14 grudnia zadebiutuje ogromna aktualizacja Wiedźmin 3: Dziki Gon, która wprowadzi do gry mnóstwo poprawek i ulepszeń, w tym oprawę graficzną godną najmocniejszych konsol na rynku w postaci PlayStation 5 i Xbox Series X. Warto przy tym podkreślić, że aktualizacja trafi do wszystkich graczy posiadających grę całkowicie za darmo, a w przypadku nowo zakupionych wersji gry, będzie ona już domyślnie zainstalowana.

To jednak nie wszystko, poznajcie naszych 5 powodów, dla których wart wrócić do Wiedźmina 3 w 2022 roku.

5 powodów, dla których warto wrócić do Wiedźmina 3 w 2022 roku