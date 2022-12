5 powodów, dlaczego Xiaomi 13 powinien zostać Twoim nowym smartfonem

Po długim i niecierpliwym oczekiwaniu, Xiaomi w końcu ujawniło swoją nową serię flagowców - Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro. To bezsprzecznie jedna z najciekawszych telefonów na rynku - mamy 5 powodów, dla których powinniście je kupić!

Od kilku miesięcy z niecierpliwością czekaliśmy na premierę serii Xiaomi 13, sprawdzając wszystkie nowe przecieki i informacje. W końcu 1 grudnia telefony zostały zaprezentowane i weszły do sprzedaży - na razie jedynie na rodzimym chińskim rynku. Jednakże już niedługo, w pierwszym kwartale 2023 roku, telefon przyjdzie też do Polski.

Seria Xiaomi 13 składa się na tę chwilę z dwóch modeli - Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro. W tym roku oba warianty przyniosły ze sobą sporo udogodnień i ulepszeń, które sprawiają, że są lepsze nie tylko od zapowiadanego Samsunga S23 Ultra, ale też zapewne od wszystkich innych nadchodzących flagowców! Sprawdźmy pięć najlepszych powodów, aby przy zakupie następnego telefonu zdecydować się właśnie na serię Xiaomi 13.

1. Design dla każdego

Xiaomi 13

Wśród użytkowników smartfonów istnieje wiele dyskusji na temat najlepiej wyglądających smartfonów oraz rozwiązań, które są w telefonach najlepsze. Xiaomi postanowiło w serii Xiaomi 13 spróbować dogodzić każdemu. Ze względu na to mamy do wyboru zarówno płaski ekran w Xiaomi 13, jak i zaokrąglone brzegi wyświetlacza w Xiaomi 13 Pro. Mamy też wybór materiałów, z których zrobione są plecki - jest eko-skóra, jest szkło, są też warianty z ceramicznym tyłem. Do tego oczywiście dochodzą różnorodne kolory, nawet kilka limitowanych wersji z soczystymi, żywymi bartwami. Możliwości jest naprawdę wiele, więc Xiaomi 13 z pewnością zadowoli każdego.

2. Nie musisz rezygnować z ulubionego rozmiaru

Xiaomi 13

Jednakże najważniejsza dyskusja wokół smartfonowego designu toczy się bez wątpienia wokół wielkości urządzeń. Ciężko tutaj powiedzieć, kto ma racje - czy osoby, które domagają się jak największych ekranów, czy raczej ci, którzy wolą mniejsze, bardziej kieszonkowe urządzenia. Xiaomi po raz kolejny postanowiło zaprezentować urządzenia zarówno dla jednej, jak i dla drugiej grupy. Dzięki temu dostajemy cały czas kieszonkowy Xiaomi 13, ale też większy Xiaomi 13 Pro, który zaspokoi potrzeby większego ekranu dla osób, które potrzebują jak największej powierzchni do przyjmowania różnego contentu.

3. Te aparaty powalą Cię na kolana

Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13

Największą zmianą w Xiaomi 13 będą zapewne aparaty, w które zostały wyposażone nowe smartfony Xiaomi. Już podstawowy Xiaomi 13 będzie wielkim krokiem do przodu w stosunku do poprzednika, przynosząc ulepszone wszystkie kamery a nawet długo wyczekiwany obiektyw zoom, którego brakowało w dwunastce. Jednak to 13 Pro skradło show. W swoim module aparatów dostanie on trzy matryce o rozdzielczości 50 MP. Jednak to nie wszystko, gdyż główna będzie miała przekątną wynoszącą aż 1". Dzięki temu możemy spodziewać sienie tylko zdjęć o wysokiej rozdzielczości, ale też zdecydowanie jaśniejszych, lepiej oddających kolory i dobrze spisujących się przy gorszym świetle.

4. Moc, moc i jeszcze raz prędkość

Xiaomi 13 Pro

Oczywiście nowa generacja telefonów przynosi ze sobą też najnowszy procesor. W tym przypadku jest to Snapdragon 8 Gen 2, który bezie nie tylko około 105% szybszy od poprzedniego modelu, ale także (a może głównie) ma w końcu rozprawić się z problemami z przegrzewaniem. Jednakże szybkość telefonów nie jest zależna tylko od procesora. Ze względu na to Xiaomi 13 korzysta z zupełnie nowej pamięci wewnętrznej UFS 4.0, która ma zapewnić jeszcze szybszy dostęp do danych. Będą one także miały dostęp do pamięci RAM LPDDR5X, która jeszcze przyspieszy dostęp do najważniejszych danych systemowych. Dzięki temu nowe telefony Xiaomi będą szybkie jak nigdy dotąd.

Oczywiście nie musimy też martwić się, że wszystkie te klatki i ulepszenia płynności nam umkną. Jako że oba modele zostały wyposażone w bardzo szybkie ekrany LTPO o zmiennej częstotliwości odświeżania aż do 120 Hz, a także maksymalnej jasności do 1900 nitów, zobaczymy wszystko na pełnej prędkości i w imponujących detalach.

5. W końcu nie martw się o pogodę

Xiaomi 13

Jeszcze jeden dodatek zwrócił naszą uwagę w przypadku Xiaomi 13. Flagowce Xiaomi, po raz pierwszy w historii, otrzymały oficjalną certyfikację wodoodporności IP68. Oznacza to, że po raz pierwszy oficjalnie możemy je zanurzyć w słodkiej wodzie (na maksymalnie 30 minut do 1,5 metra) i nie martwić się o uszkodzenie przez wilgoć. Może to być tylko szczegół, jednak może się on okazać niezbędny przy okazji chwili nieuwagi nad wodą lub podczas słuchania ulubionych piosenek pod prysznicem.