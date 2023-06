5 powodów, dlaczego iPhone to lepszy wybór niż Android

Co prawda na świecie sprzedaje się o wiele więcej telefonów z Androidem niż z iOS, ale przecież liczy się jakość, nie ilość. Oto dlaczego Twój nowy telefon powinien mieć logo nadgryzionego jabłka z tyłu obudowy.

Spis treści

W 2007 roku Apple zaprezentowało iPhone'a i tym samym rozpoczęło erę smartfonów. Od tego czasu firma cały czas wiedzie prym, jeśli chodzi o rozpoznawalność - każdy dobrze zna charakterystyczne, nadgryzione jabłko z tyłu telefonu. Oto 5 powodów, aby kupić telefon od giganta z Cupertino. Szczególnie w związku z premierą najnowszych iPhone'ów, urządzenia od Apple są jeszcze bardziej atrakcyjne i warte zainteresowania.

1. Prosty, intuicyjny interfejs

Użytkownicy iPhone'ów mogą liczyć na zaplanowane i jednolite działanie swoich telefonów. Dzięki regułom, które Apple narzuca deweloperom aplikacji, możemy być pewni, że wszędzie w taki sam sposób wyjdziemy z aplikacji, dostaniemy się do menu głównego, czy zmienimy ustawienia. Cały system jest spójny i prosty w użytkowaniu.

Zobacz również:

Fot. MacWorld

Dodatkowo Apple bardzo dba o to, aby zachowana była ciągłość obsługi między kolejnymi generacjami urządzeń. Nawet osoby posiadające znacznie starszy telefon Apple mogą bez problemu przesiąść się na najnowszą wersję iPhone'a i w kilka minut czuć się jak u siebie w domu.

Ponadto, dzięki intuicyjnemu interfejsowi stworzonemu tak, że trudno jest coś zepsuć lub ustawić w katastrofalny dla użytkownika sposób. Jest to też idealne rozwiązanie dla dzieci oraz osób starszych, które mogą mieć problem z bardziej rozbudowanym interfejsem.

2. Świetna jakość wykonania

Apple zawsze produkuje urządzenia z najwyższej półki. Wiąże się to co prawda z wysokim kosztem zakupu, ale dzięki temu wiemy też, że kupiony przez nas telefon wytrzyma wiele lat. Jako że firma z Cupertino wykorzystuje w produkcji materiały najwyższej jakości, nie musimy się obawiać, że telefon bardzo łatwo się zniszczy czy porysuje, a jego podzespoły szybko się zestarzeją i urządzenie bardzo zwolni.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i podzespołów nawet korzystając z kilkuletniego iPhona, możemy poczuć, że jest to solidne i szybkie urządzenie, które daje sobie radę ze wszystkimi najważniejszymi zadaniami. To duży plus szczególnie dla osób, które szukają sprzętu na lata, a nie czegoś, co trzeba wymieniać co rok.

3. Aktualizacje i aplikacje

Kolejnym z argumentów za telefonami Apple jest ich oprogramowanie - zarówno to prosto od Apple, jak i dostępne na nie aplikacje. Z jednej strony mamy stabilny i dopracowany system operacyjny, który jest regularnie wspierany aktualizacjami bezpieczeństwa oraz nowymi wersjami oprogramowania. Z drugiej zaś strony, aplikacje w AppStore muszą zostać zaakceptowane przed wpuszczeniem ich na rynek. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że każda z nich spełnia jakościowe standardy Apple.

Fot. MacWorld

Warto też pamiętać o samym wsparciu dla swoich telefonów, jakie oferuje Apple. Polityka aktualizacji oprogramowania firmy jest warta naśladowania przez konkurencję. Producent wsławił się w branży jako jedyna korporacja zapewniająca naprawdę wiele aktualizacji oprogramowania dla swoich telefonów. Współczesne modele bez wahania mogą liczyć na przynajmniej 5 lat uaktualnień. To kolejny powód, dzięki któremu iPhone'y tak długo pozostają w kieszeniach swoich właścicieli - nie starzeją się one tak szybko, jak smartfony z Androidem.

Trzeba też przyznać, że często największe firmy więcej uwagi przykładają do aplikacji na iOS. Dzieje siętak, gdyż jest to najpopularniejszy system na rozwiniętych rynkach, a to właśnie na nie w pierwszej kolejności swój wzrok kierują światowe korporacje. Ze względu na to najnowsze, duże aplikacje często w pierwszej kolejności dostaniemy właśnie na iPhonie.

4. Mocne utrzymanie wartości

Legendarna wręcz jakość wykonania oraz długość wsparcia dla telefonów, wraz z samą renomą marki, przekładają się na jeszcze jedną dużą zaletę iPhone'ów - ich wysoką cenę na rynku wtórnym. Kupując dziś smartfon od Apple, możemy być pewni, że sprzedając go nawet za kilka lat, będziemy mogli uzyskać za niego całkiem niezłą cenę.

Amerykański sprzedawca urządzeń mobilnych BankMyCell przeprowadził w 2020 roku badania dotyczące rocznej utraty wartości flagowych smartfonów poszczególnych producentów. Okazało się w nich, że średnio telefony z Androidem w rok traciły 33% swojej wartości. Smartfony produkowane przez Apple z kolei zmniejszały swoją wartość zaledwie o 17% w tym samym czasie.

5. Ekosystem Apple

Na końcu należy wspomnieć o przysłowiowym już ekosystemie Apple. Współpraca między wszystkimi sprzętami firmy Apple jest zupełnie bezproblemowa i naprawdę, jak to w zwyczaju miał mawiać Steve Jobs, "po prostu działa".

Fot. Apple

Dzięki temu połączeniu bez problemu możemy zacząć przeglądać na telefonie tę samą stronę, którą chwilę wcześniej widzieliśmy na Macu, czy też wysyłać i odbierać wiadomości przez iMessage zarówno ze smartfona, jak i na komputerze. Przesyłanie plików jest również niesamowicie proste dzięki AirDrop, a wszystkie nasze potrzeby konsumowania treści zapełni iTunes, Apple Music oraz Apple TV+.

Warto jednak pamiętać, że ta współpraca działa tylko między urządzeniami produkowanymi przez Apple. Jeśli, o zgrozo, spróbujemy w którymś momencie dodać do tej układanki komputer z Windowsem lub tablet z Androidem, nasze doświadczenia nie będą już tak przyjemne.

Android to też świetna opcja

Oczywiście, iPhone wcale nie jest urządzeniem idealnym - ma swoje wady i elementy, gdzie konkurencja spisuje się zdecydowanie lepiej. Jeśli więc zastanawiacie się czy zdecydować się na sprzęt Apple, czy raczej skierować swój wzrok na Androida, przygotowaliśmy też zestawienie 5 powodów, dla których lepiej postawić na system od Google. Może bardziej otwarty świat Androida jest właśnie dla Ciebie?