5 praktycznych wskazówek, dzięki którym twój ekspres będzie ci służył długo i szczęśliwie

Aby ekspres do kawy służył ci długo i bezawaryjnie, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach dot. konserwacji i właściwego użytkowania sprzętu. Czy jesteś pewien, że dobrze obchodzisz się ze swoim urządzeniem? Przeczytaj nasz poradnik, w którym wymieniamy najważniejsze kwestie dot. właściwego postępowania z ekspresami do kawy. Odpowiednia konserwacja urządzenia zapewni też dobrze zaparzoną, smaczną kawę – a przecież nikt nie lubi raczyć się źle przyrządzonym napojem.

1. Wyciąganie i smarowanie bloku zaparzającego

Niektóre ekspresy (np. Siemens EQ700 Classic TP707R06) wyposażone są w wyciąganą jednostkę zaparzającą – dzięki temu możliwe jest jej mycie. Warto robić to ok. raz w tygodniu, bowiem w bloku gromadzą się pozostałości po zaparzanej kawie, które po jakimś czasie mogą zacząć pleśnieć i zagrażać naszemu zdrowiu. Zdecydowana większość producentów ekspresów do kawy zaleca czyszczenie bloku zaparzającego poprzez dokładne przepłukanie go letnią bieżącą wodą, bez użycia detergentów, a następnie pozostawienie go do wyschnięcia. Bardzo ważne po wyjęciu bloku jest też delikatne i uważne przetarcie wilgotną ściereczką wnętrza ekspresu – tam również mogą znajdować się bowiem resztki fusów. Uwaga! Niektóre ekspresy pozwalają na wyjęcie jednostki bez konieczności wyłączania urządzenia, jednak większość producentów zaleca wyłączenie ekspresu przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności.

Z kolei urządzenia, w których jednostka zaparzająca nie jest wyciągana, posiadają specjalny program czyszczenia przepłukujący cały mechanizm zaparzający (w takim procesie czyszczenia potrzebna jest specjalna tabletka czyszcząca). Samooczyszczanie inicjuje się poprzez odpowiedni program, który znajduje się w menu urządzenia.

Co ważne, niektóre modele ekspresów mogą wymagać regularnego smarowania ruchomych elementów specjalnym smarem. Cienką warstwę substancji smarującej nakłada się na wałek, tłok oraz prowadnice. Szczegółowe wskazówki dot. wymaganych czynności są zamieszczone w instrukcji poszczególnych modeli.

2. Czyszczenie systemu spieniającego mleko

W zależności od rodzaju systemu spieniającego mleko, jego czyszczenie może wyglądać trochę inaczej. Zintegrowany spieniacz (jak np. w ekspresie Saeco GranAroma SM6582) czyści się automatycznie – w większości ekspresów dopiero na koniec pracy, jednak są też modele, w których proces ten aktywuje się po każdym przygotowaniu mlecznej kawy. Proces czyszczenia zintegrowanego systemu spieniającego mleko można też, w zależności od potrzeb, zainicjować ręcznie.

W systemach mlecznych wyposażonych we wbudowany pojemnik (tu dobrym przykładem będzie np. Philips LatteGo 5400) urządzenie przepłukuje wszystkie przewody, jednak użytkownik musi też pamiętać o regularnym myciu zbiornika na mleko. Zwykle pojemnik przystosowany jest do mycia w zmywarce.

Dyszę spieniającą mleko warto po każdym użyciu przetrzeć wilgotną ściereczką. Możliwe jest też rozmontowanie wystających części dyszy i przepłukanie ich.

3. Czyszczenie i odkamienianie ekspresu

Niektóre urządzenia posiadają dwa osobne programy – jeden przeznaczony do czyszczenia, a drugi pomagający odkamienić ekspres. Są jednak też takie modele, w których obie te funkcje scalono. W zależności od rodzaju zamontowanego filtra do wody oraz ustawień dot. jej twardości ekspres co jakiś czas zakomunikuje konieczność przeprowadzenia procesu odkamieniania. W tym celu konieczne jest zastosowanie specjalnego płynu lub tabletki służącej do rozpuszczania w pojemniku na wodę. Każdy ekspres prowadzi użytkownika przez cykl czyszczenia i odkamieniania, wyświetlając kolejne kroki. Ważne, by przed rozpoczęciem tego procesu opróżnić pojemnik na skropliny oraz pojemnik na fusy.

Warto pamiętać, że odkładanie procesu czyszczenia i odkamieniania stwarza ryzyko zanieczyszczenia i zakamienienia przewodów wewnątrz ekspresu. Wówczas naprawa może być bardzo kosztowna.

4. Dobór odpowiedniej kawy

Kamyki w kawie ziarnistej – ryzyko, że trafimy na wadliwą partię jest niewielkie, choć takie przypadki podobno się zdarzały. Młynek powinien co prawda automatycznie zablokować się, gdy między żarna dostanie się coś innego niż ziarno kawy, jednak w praktyce może być różnie. Dlatego warto wybierać sprawdzone ziarna i stawiać na producentów kawy, którzy dbają o jakość swoich produktów.

Co ważne, równie ostrożnym należy być w przypadku kaw smakowych. Olejki, którymi nasączane i pokrywane są ziarna, mogą oblepiać żarna i wcierać się w ich elementy. Efektem może być usterka sprzętu. Lepiej więc, jeśli jesteśmy amatorami kaw smakowych, zaopatrzyć się w dobrej jakości przyprawy lub syropy, które dodajemy do kawy na sam koniec.

5. Kawa mielona a ekspres automatyczny

Większość modeli ekspresów (np. Nivona Cafe Romantica 796) wyposażona jest w specjalną szufladkę lub otwór pozwalający na stosowanie kawy mielonej. Podobnie, jak w przypadku kawy ziarnistej, nie może to być kawa smakowa, gdyż olejki i cukry pokrywające kawę roztapiają się w procesie parzenia, co może spowodować usterkę bloku zaparzającego. Do każdego ekspresu z taką funkcją dodawana jest specjalna miarka, która pomaga określić ilość kawy, jaką możemy wsypać tam, by zaparzyć napój. Co ważne, w szufladce umieszczamy wyłącznie taką ilość, która wystarcza na jedną filiżankę. Tej ilości nie możemy przekroczyć, gdyż blok zaparzający nie domknie się ze względu na zbyt dużą ilość kawy i może ulec uszkodzeniu. Pomocna będzie specjalna miarka, dołączana zwykle przez producentów. Znajdziemy ją w zestawie powitalnym.

