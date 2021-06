5 rzeczy, których należy unikać przy zakupie laptopa do grania lub pracy

Podczas wyboru laptopa często kierujemy się tylko tym, co nas interesuje i nie zwracamy uwagi na szczegóły, które jednak okazują się ważne.

Już pisaliśmy o najlepszych laptopach do biznesu, dla nauki i gier. Tym razem podpowiadamy, czego należy unikać, wybierając laptop w 2021 roku. Zauważ, że skupiamy się na laptopach z Windowsem.

1. 4GB RAM

Mamy rok 2021 i już nawet mainstreamowe smartfony z Androidem przyjęły 8 GB jako podstawową pamięć systemową, a niektórzy producenci laptopów dalej dają tylko 4 GB RAM. Ten problem dotyczy nie tylko tych najtańszych modeli. Pamiętaj, że część z tych 4GB będzie przeznaczona na obsługę karty graficznej - jakieś 0,5 do 1GB, a więc dla samego systemu zostanie jeszcze mniej pamięci RAM.

2. Pamięć jednokanałowa

Zawsze wybieraj konfigurację dwukanałową, jeśli jest to możliwe. W praktyce oznacza to wybór systemu z dwoma mniejszymi modułami pamięci zamiast jednego dużego (np. 2 x 8 GB zamiast 1 x 16 GB). Podwójny kanał podwaja dostępną przepustowość pamięci, a w kompatybilnych systemach może to przełożyć się na realny wzrost wydajności.

3. Wyświetlacz HD

Kolejną zabytkową już technologią, która w jakiś sposób przetrwała do trzeciej dekady tego tysiąclecia, jest technologia HD. Przy rozdzielczości 1366 x 768 pikseli, gęstość pikseli (100ppi na 15,6-calowym wyświetlaczu) na każdym ekranie o tej rozdzielczości będzie fatalna. Spodziewaj się nierówności krawędzi na ikonach i czcionkach oraz mniejszego obszaru wyświetlania, szczególnie frustrującego przy przeglądaniu stron internetowych.

4. Klasyczny dysk twardy HDD

Jeśli chodzi o pamięć masową, dyski twarde HDD montowane jako dyski systemowe w laptopach nie mają już sensu. Dyski SSD są na tyle powszechne, a ich cena przystępna, że mieszczą się w każdym przedziale cenowym i zyski z wydajności są naprawdę zauważalne. Są one również bardziej energooszczędne, co jest dodatkowym atutem.

5. Mniej niż 128 GB pamięci masowej

To niesamowite, że sprzedawcy laptopów nadal dostarczają urządzenia z pamięcią masową o pojemności 64 GB. To błąd, ponieważ znaczna część tej pamięci zostanie zajęta przez Windows i wszelkie dołączone programy. Będzie dobrze, jeśli po pierwszym włączeniu zostanie Ci więcej niż 50% pamięci. Do tego dochodzą dodatkowe obowiązkowe aktualizacje Windowsa, które pochłaniają kolejne GB.

Źródło: techradar.com