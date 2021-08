5 sposobów na internet bez Google

Nie chcesz, aby Google monitorował Cię podczas przeglądania sieci? Oto pięć alternatyw, które pozwolą Ci na odwiedzanie witryn internetowych bez poczucia, że ktoś stoi za Twoimi plecami.

Spis treści

Nie można zaprzeczać, że zarówno Google Chrome, jak i Microsoft Edge to bardzo dobre przeglądarki, jednak nie zapewniają one stuprocentowej prywatności. Na szczęście rynku pojawiło się sporo alternatyw, które pozwalają na zachowanie poczucia prywatności. Prezentujemy pięć z nich - może warto spróbować?

Brave - bez FLoC

Foto: Brave

Brave to przeglądarka internetowa, która konkuruje z Chrome i nie korzysta z technologii FLoC, mającej zastąpić ciasteczka. Jej twórcy mocno skupili się na opcjach związanych z ochroną prywatnych informacji użytkownika oraz bezpieczeństwem. Chwalą się przy tym, że Brave ma lepsze domyślne ustawienia prywatności, niż Firefox, a zarazem jest trzykrotnie szybsza od Chrome i zużywa 35% mniej baterii na urządzeniach mobilnych.

Zobacz również:

Brave możesz pobrać z tej strony.

Vivaldi - przeglądarka inteligentna

Foto: Vivaldi

Vivaldi także nie korzystać z FLoC, a ponadto przyciąga szeregiem użytecznych funkcji - grupowaniem zakładek, wbudowanym notesem, przyciskiem pauzy, który pozwala zaoszczędzić baterię, blokowaniem reklam i wieloma innymi praktycznymi narzędziami. To doskonała alternatywa dla innych przeglądarek, nie tylko Chrome i Edge. Jak reklamuje ją producent: "Przeglądarka Vivaldi jest niesamowicie elastyczna. Jeśli coś sobie wymarzysz, Vivaldi prawdopodobnie potrafi to zrobić."

Sprawdź to w praktyce - pobierz Vivaldi z tej strony!

CCleaner Browser - połączenie Chrome i narzędzia do oczyszczania

Foto: CCleaner Browser

CCleaner to doskonale znany program do optymalizacji systemu, a jego przeglądarka ma za zadanie pozwolić na przeglądanie sieci tak, jak przy Chrome, a jednocześnie obiecuje znacznie większą prywatność. Bez reklam, bez śledzenia, bez niepotrzebnego zajmowania pamięci. No i z wbudowanymi mechanizmami do oczyszczania z wirtualnych śladów. Brzmi nieźle, prawda?

CCleaner Browser możesz pobrać z tej strony. Warto przy tym dodać, że zarówno program do optymalizacji, jak i przeglądarka należą do Avast.

Tor - najbezpieczniej od lat

Foto: H Tur/PC World

Tor jest na rynku od lat i powszechnie wiadomo, że poziom prywatności jest tu od lat na bardzo wysokim poziomie. Umożliwia łączenie się z internetem przez sieć Tor, czyli rozlokowane na całym świecie serwery. Są one wybierane losowo, a dodatkowo połączenie jest zawsze szyfrowane. Masz pewność, że nikt nie zobaczy Twojego IP, a śledzenie Cię jest niemal niemożliwe.

Przetestuj Tor - możesz pobrać przeglądarkę z tej strony.

DuckDuckGo Privacy Browser - bezpiecznie na smartfonie

Foto: DuckDuck

DuckDuckGo Privacy Browser to przeglądarka twórców anonimowej wyszukiwarki. Jest przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemami Android oraz iOS. Znajdziemy w niej blokowanie funkcji śledzenia, bardziej zaawansowane szyfrowanie, prywatne wyszukiwanie i nie tylko. Podczas przeglądania i wyszukiwania DuckDuckGo pokazuje ocenę w rankingu prywatności odwiedzanej strony internetowej (A-F). Ocena ta umożliwi Ci natychmiastowe potwierdzenie stopnia zabezpieczenia.

Linki do mobilnej przeglądarki znajdziesz na tej stronie.