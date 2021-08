5 sposobów na oszczędzanie energii elektrycznej

Zastanawiasz się jak zmniejszyć swoje rachunki za energię elektryczną? Chcesz zadbać o naszą planetę? W tym artykule podpowiadamy, jak to zrobić.

1. Czy naprawdę potrzebujesz tyle podłączonych do prądu urządzeń?

Możliwe, że robisz herbatę czy kawę tylko rano, ale czajnik jest podłączony do sieci cały czas. To samo dotyczy ładowarek, telewizora, ekspresu, odtwarzacza, drukarki - można stworzyć długą listę. Wystarczy, że odłączysz te urządzenia, kiedy idziesz do pracy, a rachunki mogą się zmniejszyć.

2. Sprawdź, czy nie masz złych nawyków

"Złym nawykiem" nazywam tu zostawianie włączonego światła, ładowarek (kiedy telefon już został naładowany lub nawet odłączony), gotowanie większej ilości wody w czajniku, niż potrzebujesz, włączanie telewizora, żeby szumiał w tle i nawet gotowanie wody w garnku bez przykrywki! Tak, to wszystko sprawia, że zużywamy więcej energii elektrycznej, niż potrzebujemy.

Zobacz również:

fot. Pexels/ Andres Ayrton

3. Zamień zwykłe żarówki na LED

Oczywiście, starajmy się maksymalnie wykorzystywać światło dzienne. Ale kiedy zrobi się ciemno, żarówki LED pomogą nam zaoszczędzić na prądzie. Co ciekawe, świetlówki energooszczędne zużywają najwięcej energii przy włączaniu – dlatego lepiej nie stosować ich w takich miejscach jak klatka schodowa. Sprawdź też, czy nie włączasz więcej światła, niż potrzebujesz, na przykład podczas oglądania seriali lub czytania. Może lepszym rozwiązaniem będzie światło punktowe?

4. Wybieraj urządzenia energooszczędne

Jeśli kupujesz nowy sprzęt AGD, na przykład lodówkę, pralkę lub zmywarkę, postaw na nowoczesne urządzenia energooszczędne. Lodówka klasy A+ zużyje do 15% mniej energii niż klasy A. Przy energooszczędnych urządzeniach A++ i A+++ jest to z kolei odpowiednio do 25% i aż 40% mniej prądu.

5. Pierz ubrania i zmywaj naczynia oszczędnie

Pralka zużywa znacznie więcej energii przy wysokich temperaturach. Co się dzieje, jeśli wybieramy taki tryb i pierzemy czesto małe ilości ubrań? Odpowiedź już znacie. Starajmy się prać ubrania w trybie eco, wybierać mniejsze temperatury i prać więcej rzeczy na raz.

Zmywarka również pożera dużo energii elektrycznej, ale pod względem ilości wody jest bardziej oszczędna. Co mozna zrobić? Kontrolować, żeby nie włączać zmywarki zbyt często z małą ilością naczyń w środku.

Polecamy: Jak wydłużyć żywotność baterii w słuchawkach AirPods?

Jak wydłużyć żywotność baterii w telefonie z Androidem?