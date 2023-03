5 sposobów na używanie aplikacji z Androida na Windows

Genymotion

Jeśli mniej interesują Cię gry, a bardziej sam system, Genymotion to rozwiązanie, na które warto zwrócić uwagę. Powstał dla deweloperów tworzących aplikacje i chcących mieć wygodne pole do ich testowania. Jeśli korzysta się z niego w celach prywatnych, jest darmowe, jednak przy korzystaniu do tworzenia aplikacji komercyjnych należy wnieść opłatę. W obu przypadkach potrzebne jest stworzenie konta.

Do emulowania systemu Android Genymotion używa VirtualBoxa, dzięki czemu tworzy środowisko niezależne od Windows. Oferuje szablony wielu urządzeń z ustawionymi parametrami jak rozdzielczości ekranu, wersja Androida czy też ilość dostępnych zasobów. Można przygotować sobie kilka, a potem swobodnie pomiędzy nimi przeskakiwać. Każdy otrzymuje podstawowy system, do którego można następnie pobrać z Play Store aplikacje i korzystać z nich w emulacji. Dlatego na starcie nie dostaniesz nakładek producentów, jak np. One UI. Na plus należy policzyć, że wspierane są wszystkie wersje zaczynając od Androida 5.

Fot.: Genymotion