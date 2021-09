5 sposobów na zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa w sieci

Nie obawiaj się zagrożeń online. Poznaj proste sposoby na ich uniknięcie.

Spis treści

Ochrona danych osobowych to w obecnych czasach nie zachcianka, ale wręcz konieczność. Świat stał się mocno połączony, a Twoje dane nabrały wartości. Jeśli dostaną się w ręce przestępców - czy to na skutek wycieku danych, czy zhakowania Twojej skrzynki e-mail - wówczas możesz sporo stracić. Sam program antywirusowy nie wystarczy - warto zadbać o dodatkowe elementy chroniące Twoje prywatne dane. Prezentujemy pięć dobrych praktyk, dzięki którym możesz spać spokojniej.

Używaj menadżera haseł

Foto: Rob Schultz/IDG

Jednym z największych zagrożeń dnia dzisiejszego jest wykradzenie hasła - do konta online, serwisu społecznościowego czy innej platformy. Niestety, kradzieże danych użytkowników trafiają się nazbyt często. Dlatego zapamiętaj - używaj różnych haseł na różnych stronach zamiast jednego hasła do wszystkich stron, na których się logujesz. Owszem, jest to wygodne, jednak jeśli przestępca je przechwyci, spróbuje go potem użyć na innych stronach.

Zobacz również:

Każde hasło powinno być silne i oczywiście unikalne. Jak takie stworzyć? Pomogą w tym menadżery haseł. Za ich pomocą wygenerujesz unikalne hasło, będące praktycznie nie do złamania i zabezpieczysz się w ten sposób przed jego użyciem przez osoby niepowołane. Ponadto menadżery haseł zapamiętują je i uzupełniają za Ciebie dane logowania na stronie, więc nie musisz niczego zapamiętywać, ani też wpisywać ich ręcznie - dzięki czemu keyloggery Ci nie straszne.

Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Obecnie większość serwisów online korzysta z uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) - dotyczy to zwłaszcza tych, które przechowują osobiste dane użytkowników. Jeśli w usłudze, jakiej używasz, istnieje opcja włączenia go, warto to zrobić. Dzięki temu jeśli włamywacz uzyska Twoje dane logowania, nie będzie mógł z nich skorzystać. Nie będzie mieć także opcji zmiany urządzenia lub sposobu uwierzytelniania, dlatego możesz czuć się bezpiecznie.

Antywirus musi być

Oprogramowanie antywirusowe ma za zadanie m.in. wykrywać próby szpiegowania użytkownika w sieci, co obejmuje także podglądanie wpisywanych danych logowania i haseł. Chyba nie chcesz, aby przestępca widział, jakich używasz do konta bankowego czy sieci społecznościowej? Windows 10 ma wbudowane funkcje chroniące przed szpiegowaniem (Windows Defender), jednak wciąż antywirusy są bardziej funkcjonalne. Nie można także zapomnieć o tym, ze będą stanowić dla Defendera dodatkową warstwę ochrony.

Warto postawić na najlepsze programy antywirusowe, które oferują m.in. własny VPN i ochronę nie tylko dla komputera, ale także urządzeń przenośnych. Który wybrać? W podjęciu właściwej decyzji pomoże Ci nasz aktualizowany co miesiąc ranking antywirusów.

Nie używaj konta admina na Windows

To akurat mniej znana porada i warto wyjaśnić, dlaczego nie powinno się używać konta admina w codziennym użytkowaniu systemów Windows, a zamiast tego posługiwać standardowym kontem użytkownika. Jeśli podczas używania konta admina coś wśliźnie się do systemu, wówczas szkodnik będzie w stanie instalować złośliwe oprogramowanie i pobierać z sieci kolejne. Gdy będziesz używać konta użytkownika, wówczas do takiej sytuacji nie dojdzie - instalacja zostanie zatrzymana, a dopiero admin (czyli Ty) będzie musiał wyrazić na nią zgodę.

W tym tekście wyjaśniamy, jak dodać kolejne konta do Windows 10.

Wykonuj kopie zapasowe danych

Foto: IDG

Cenisz swoje pliki? Jeśli tak, nie możesz zapomnieć o regularnym wykonywaniu ich kopii zapasowych. Dzięki temu załagodzisz skutki ewentualnego ataku ransomware, a także zabezpieczysz je np. na wypadek awarii dysku twardego. Kopie zapasową możesz wykonywać zarówno w chmurze, lub po prostu kopiować pliki na zewnętrzny dysk twardy. Istnieje wiele programów, które pomogą Ci w tym zadaniu.

Pięć prostych czynności, a bezpieczeństwo znacznie się zwiększa, prawda? Dlatego zacznij stosować te dobre praktyki jak najszybciej i miej pewność, że Twoje pliki oraz dane logowania i personalne są całkowicie bezpieczne. Zapoznaj się także z naszymi poradmi z działu Bezpieczeństwo.

Źródło: Brad Chacos/PC World