5 zachwycających projektów zainspirowanych Apple

Za kilka dni odbędzie się największe wydarzenie Apple - WWDC21, ale przed tym zobaczmy, do czego firma zainspirowała współczesnych projektantów.

Spis treści

Konferencja organizowana przez Apple w Kalifornii, podczas której firma prezentuje nowe technologie oraz produkty dla deweloperów, WWDC21, na którą z niecierpliwością czekamy, jest tuż za rogiem. Produkty Apple i filozofia firmy zainspirowały i wpłynęły na projektantów na całym świecie, w wyniku czego powstały nowe, wyjątkowe koncepcje. Najlepsze z nich przedstawimy w tym artykule.

Samochód Apple One

Projekt One firmy Peisert to ucieleśnienie wszystkich dobrych cech Apple. Samochód jest przeznaczony dla całej rodziny, łączy cechy samochodu osobowego i terenowego (samochód typu SUV) i mieści 4 lub więcej osób. Jego proporcje (a zwłaszcza ten przedni reflektor) przypominają skrzyżowanie Tesli Cybertruck z SUV-em Rivian. Projekt jest lekko kanciasty, ale wygląda przy tym naturalnie. Można też zauważyć, że ma krzywizny charakterystyczne dla wszystkich produktów Apple.

Kontroler Surface Gaming

Smukły, z minimalną ilością detali, z kontrolkami, jak w AppleTV Remote - kontroler od Hannesa Geipela. Projekt ten zdecydowanie ma w sobie coś od Apple. Koncepcja urządzenia jest genialnie prosta, nie ma w nim żadnych dodatków, tekstur, akcentów, różnych kolorów. Kontroler Surface Gaming ma matowe wykończenie i dwa joypady z metalicznym pierścieniem wokół, a dwa duże znaki X znajdują się w miejscu, w którym spodziewalibyśmy się D-pada i przycisków XYAB.

Aparat iCam Pro

Zainspirowany życiem na krawędzi i podróżami, aparat iCam Pro został zaprojektowany dla poszukiwaczy przygód z wykorzystaniem najwyższej klasy technologii. Wyposażony w opracowany przez Apple układ A12Z Bionic aparat iCam Pro wyróżnia się błyskawiczną reakcją i efektywnością energetyczną, której wszyscy oczekujemy od Apple. Oprócz ultra-szybkiego mikroprocesora, iCam Pro jest wyposażone w czujniki LiDAR (wykrywają światło i odległość) i aparat, zapewniający wysoką jakość zdjęć i głębię kolorów.

Nowy iPod

Apple ogłosiło, że muzyka w Apple Music będzie miała lepszą jakość dźwięków. Z nowym iPodem bedzie to jeszcze prostsze. Projekt jest podobny do iPhone 5 lub iPhone SE i będzie miał dużo różnych funkcji iOS . Użytkownicy będą mogli go używać nie tylko do słuchania muzyki, ale również do korzystania z usługi iMessage. Urządzenie może również się spodobać rodzicom dzieci, które kochają gry, ponieważ producent przewiduje wprowadzenie platformy gamingowej podobnej do Apple Arcade.

Apple Money

Dyrektor kreatywny Antonio De Rosa daje naszej wyobraźni skrzydła, dzięki zaprojektowaniu urządzenia, które połączy Apple Money, waluty i elektroniczny portfel w jednym urządzeniu. Projektant wierzy, że Apple Money będzie dostępne na karcie Apple Card+, skanowanej za pomocą eleganckiego gadżetu wykonanego z aluminium, noszącego charakterystyczny dla firmy język projektowania. Będzie on połączony z urządzeniami Apple i zasilany przez Apple Security Chip S2. Podłączone i zatwierdzone urządzenia będą mogły nawet kopać kryptowaluty za pomocą specjalnej aplikacji.

Polecamy: Apple WWDC 2021 - jak oglądać event na żywo?

Źródło: yankodesign.com