55 zł za każde wydane 500 zł? Co za promocja! Jeszcze TYLKO DZIŚ [19.04.2022]

Najnowsza propozycja Neonet: rabat na TV, czyli 55 zł za każde wydane 500 zł! Sprawdź, co jest w promocji i czy warto skorzystać!

Spis treści

Promocja w Neonet obowiązuje w dniach od 15 kwietnia do 19 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Rabat nalicza się na produkty oznaczone hasłem "RABAT 55 ZŁ ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ". Wśród produktów objętych promocją są nie tylko różne modele telewizorów, ale i poszczególne modele laptopów, smartfonów, a także urządzenia AGD takie, jak np. lodówki, ekspresy do kawy, odkurzacze, roboty i wiele innych. Sprawdź sam – szczegóły promocji znajdziesz pod tym linkiem!

Jak skorzystać z promocji?

Wybierz produkt objęty promocją i dodaj go do koszyka. Rabat w koszyku naliczy się po wybraniu promocji Rabat 55 zł za wydane 500 zł lub wpisaniu kodu RABAT55ZA500. Dokończ składanie zamówienia i wybierz interesującą cię opcję dostawy.

Neonet: które telewizory są w promocji?

Telewizor SAMSUNG UE32T4302AK LED DVB-T2 HEVC

Ekran: 32" HD Ready

Matryca: LED 50 Hz

System SmartTV: Tizen

Tuner DVB: C, T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Złącza: 2xHDMI, 1xUSB, CI+, LAN, WiFi

Funkcje: SmartTV, HDR

Cena: 1199 zł – 1089 zł Sprawdź

Zobacz również:

Telewizor SAMSUNG UE43AU8002K UHD DVB-T2 HEVC

Ekran: 43" 4K Ultra HD

Matryca: LED 60 Hz

System SmartTV: Tizen

Tuner DVB: T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022), C

Złącza: 3xHDMI, 2xUSB, CI+, LAN, WiFi, BT

Funkcje: Tryb Sport, HDR, DLNA

Cena: 2099 zł – 1834 zł Sprawdź

Telewizor SAMSUNG UE50AU8002K UHD DVB-T2 HEVC

Ekran: 50" 4K Ultra HD

Matryca: LED 60 Hz

System SmartTV: Tizen

Tuner DVB: C, T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Złącza: 3xHDMI, 2xUSB, CI+, LAN, WiFi, BT

Funkcje: Tryb Sport, HDR, DLNA

Cena: 2599 zł – 2324 zł Sprawdź

Telewizor SAMSUNG QE50Q67AAU QLED HDR10+ DVB-T2 HEVC

Ekran: 50" 4K Ultra HD

Matryca: QLED 60 Hz

System SmartTV: Tizen

Tuner DVB: C, S2, T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Złącza: 4xHDMI, 2xUSB, CI+, LAN, WiFi, BT

Funkcje: SmartTV, HDR, USB PVR, DLNA

Cena: 3399 zł – 2524 zł Sprawdź

Telewizor PHILIPS 50PUS7956

Ekran: 50" 4K Ultra HD

Matryca: LED 60 Hz

System SmartTV: Android TV

Tuner DVB: T/T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022), S/S2, C

Złącza: 4xHDMI, 2xUSB, LAN, BT, WiFi, CI+

Funkcje: Tryb Sport, SmartTV, HDR

Cena: 2999 zł – 2079 zł Sprawdź

Telewizor SAMSUNG UE55AU8002K UHD DVB-T2 HEVC

Ekran: 55" 4K Ultra HD

Matryca: LED 60 Hz

System SmartTV: Tizen

Tuner DVB: C, T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Złącza: 3xHDMI, 2xUSB, CI+, LAN, WiFi, BT

Funkcje: Tryb Sport, HDR

Cena: 2899 zł – 2624 zł Sprawdź

Telewizor LG 65NANO753PR NanoCell

Ekran: 65" 4K Ultra HD

Matryca: NanoCell 60 Hz

System SmartTV: WebOS

Tuner DVB: C, S2, T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Złącza: 3xHDMI, 2xUSB, LAN, WiFi, BT

Funkcje: Tryb Sport, HDR, USB PVR, Sterowanie głosowe

Cena: 4099 zł – 2524 zł Sprawdź

Telewizor SAMSUNG UE65AU8002K UHD DVB-T2 HEVC

Ekran: 65" 4K Ultra HD

Matryca: LED 60 Hz

System SmartTV: Tizen

Tuner DVB: C, T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Złącza: 3xHDMI, 2xUSB, CI+, LAN, WiFi, BT

Funkcje: Tryb Sport, HDR

Cena: 3799 zł – 2724 zł Sprawdź

Zobacz też: Media Markt: produkt dnia – codziennie jeden taniej. Co dziś w promocji?