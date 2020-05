5G – Pierwsza komercyjna sieć piątej generacji wystartuje w Polsce już 11 maja

Długo to trwało, ale już w poniedziałek Polska oficjalnie dołączy do państw, które posiadają komercyjną sieć 5G.

Za start komercyjnej sieci piątej generacji odpowiadać będzie Plus i Cyfrowy Polsat, to właśnie abonenci usług tych firm, będą mogli jako pierwsi korzystać z dobrodziejstw 5G.

Na początek uruchomionych zostanie 100 nadajników 5G, które działać będą na obszarze siedmiu miast - Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia.

Pierwsza komercyjna sieć 5G wykorzystywać będzie częstotliwości 2,6 GHz TDD (Time Division Duplex), a pierwsi użytkownicy nowej generacji sieci będą mogli pobierać dane z prędkością ponad 600 Mb/s.

To wszystko, to jednak dopiero początek. Przedstawiciele firmy Plus już teraz zdradzili, że do końca roku planują uruchomić jeszcze blisko 600 dodatkowych stacji bazowych dla Warszawy, tak, aby na początku przyszłego roku sieć 5G była już dostępna na terenie całej stolicy.

Mirosław Błaszczyk - Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus nie kryje dumy i radości z dzisiejszego ogłoszenia.

Wdrażamy pierwsze komercyjne 5G dostępne tu i teraz. 10 lat temu jako pierwsi wprowadziliśmy do polskich domów LTE. Dzisiaj wprowadzamy w Polsce pierwszą komercyjną sieć 5G, z której będą mogli korzystać klienci Plusa. - Mirosław Błaszczyk

Sieć 5G wciąż wzbudza liczne emocje. Niestety, wciąż wiele osób działa szkodliwie na rzecz rozwoju nowej technologii i łączy ją z najróżniejszymi teoriami spiskowymi, w tym np. łącząc genezę wirusa COVID-19 i 5G. Należy przy tym pamiętać, że nowa generacja sieci to nie tylko szybszy internet (w szczytowej formie 5G umożliwi pobieranie nawet 20 Gb/s), ale również rozwój wielu dziedzin, które dzisiaj są mocno ograniczane przez zastałą już technologię 4G, jak choćby: „Internet Rzeczy” (IoT), autonomiczne pojazdy, robotyka, medycyna i wiele innych.

Warto też dodać, że pandemia wirusa COVID-19 uwidoczniła nam już ograniczenia obecnej generacji sieci, a szczególnie jej przepustowości. Konieczność pracy zdalnej i wymuszona kwarantanna spowodowały, że największe korporacje na świecie (Google, Netflix, Sony, Microsoft) były zmuszone do ograniczenia jakości swoich treści w obawie przed "zablokowaniem" internetu. W przypadku 5G nie byłoby takiego problemu.

Zobacz również: Co łączy COVID-19 z 5G? Nic! Dlatego właśnie YouTube usuwa kontrowersyjne materiały