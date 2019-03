5G Ready - dlaczego nie ma czegoś takiego?

5G pojawia się w coraz większej ilości flagowców, jednak należy pamiętać, że standard ten dopiero zagości powszechnie za 2-3 lata. Dlaczego nie można wierzyć w istnienie 5G Ready?

Standard 5G został wprowadzony do wszystkich czołowych telefonów. Używa go Samsung S10+, LG V50 ThinQ, czy OnePlus 5G - więcej na ten temat znajdziesz w naszym zestawieniu "Najlepsze smartfony z 5G w 2019 roku".

Idąc na fali tego trendu, jeden z operatorów - a konkretnie sieć Play - zaproponował swoim klientom telefony z dość tajemniczym oznaczeniem 5G Ready. O co chodziło? Wyjaśniam to w tekście "Operator oferuje 5G, ale... nie ma jeszcze 5G w Polsce!" Niedawno do całej sprawy - aczkolwiek bez podawania nazwy konkurencji - odniósł się Orange Polska i w klipie wideo Wojtek Jabczyński wyjaśnia, dlaczego coś takiego, jak 5G Ready, to tylko marketingowy bełkot. Warto zobaczyć, do czego zachęcam:

A jak obecnie ma się sprawa z prawdziwym 5G? Wiemy, że rok 2020 będzie rokiem smartfonów 5G - przynajmniej na świecie. Co się tyczy Polski, Tonny Bao, Dyrektor Zarządzający (CEO) Huawei Polska, podczas tegorocznego Forum Gospodarczego TIME wziął udział w debacie eksperckiej poświęconej optymalizacji budowy warstw sieci bezprzewodowej 5G. W trakcie dyskusji CEO zwrócił uwagę m.in. na kwestie czasu i kosztów wdrożenia sieci 5G w Polsce - jego zdaniem, sieć 5G może się pojawić w pierwszych polskich miastach już w 2020 roku.

Jaki wniosek? Dość prosty - nie musisz jeszcze myśleć o zakupie smartfona 5G.