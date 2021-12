5G niebezpieczne dla lotnictwa ! Boeing i Airbus ostrzegają

Prezesi największych producentów samolotów na świecie wezwali rząd USA do opóźnienia wprowadzenia na rynek nowych usług telekomunikacyjnych opartych na 5G. Powód? Potencjalne problemy z elektroniką pokładową samolotów pasażerskich!

Boeing i Airbus to aktualnie najwięksi producenci samolotów pasażerskich. O firmach tych słyszał prawie każdy konsument, a większość osób latających samolotami napewno kiedyś siedziała na pokładzie Airbusa lub Boeinga.

Boeing 787 Źródło: John McArthur / Unsplash

Najwyższe osoby z kierownictwa obu firm ostrzegły właśnie, że wprowadzenie nowych usług opartych na sieci komórkowej 5G może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego.

Zobacz również:

Spektrum C sieci 5G, które ma być wykorzystywane w USA przez AT&T oraz Verizon już od 5 stycznia 2022 roku może wpłynąć na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych.

Szefowie Boeinga i Airbusa - Dave Calhoun i Jeffrey Knittel we wspólnym liście do sekretarza transportu USA Pete'a Buttigiega stwierdzili, że "zakłócenia 5G mogą negatywnie wpłynąć na zdolność samolotów do bezpiecznego działania".

Do listu dołączono badania przeprowadzone przez Airlines for America. Wynika z nich, że po wprowadzeniu 5G na rynek samoloty mierzą się z większą ilością opóźnień, przekierowań lub odwołań lotów.

Federalna Administracja Lotnictwa podkreśla, że 5G wpływa na działanie wrażliwego wyposażenia pokładowego statków powietrznych - np. radiowych mierników wysokości.

W grudniu 2021 FAA wydała wytyczne dotyczące zdatności do lotu. Zakładają one, że zakłócenia wywołane wykorzystaniem 5G mogą spowodować wymuszone zmiany tras lotu. Większa ilość informacji zostanie przekazana przed 5 stycznia 2022 roku.

W listopadzie AT&T i Verizon opóźniły komercyjne wprowadzenie sieci 5G w paśmie C o miesiąc do 5 stycznia i przyjęły środki ostrożności w celu ograniczenia zakłóceń.

Według przemysłu lotniczego środki te nie są wystarczające. Boeing oraz Airbus chciałby ograniczenia zasięgu 5G w okolicach lotnisk i innych kluczowych dla lotnictwa obszarach.

Amerykańska grupa przemysłu bezprzewodowego CTIA twierdzi, że 5G jest całkowicie bezpieczne i oskarżyła przemysł lotniczy o potęgowanie strachu i zniekształcanie faktów.

Sprawa cały czas jest w toku.