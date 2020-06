5G - okazuje się, że przeciwnicy nowej technologii w Polsce nie mogą żyć bez mobilnego internetu

Świat jest pełen absurdów, ale to co reprezentują sobą przeciwnicy 5G w Polsce, wytycza nowe ich granice.

Będzie trochę śmiesznie i trochę straszenie. Arkadiusz Dziermański - dziennikarz serwisu WhatNext, podzielił się na Twiterze ciekawym odkryciem. Otóż, na największej polskiej grupie przeciwników 5G i sieci komórkowych, odbyła się gorąca dyskusja na temat... najlepszej oferty mobilnego internetu. Teoretycznie nie ma w tym nic dziwnego, problem jest jednak taki, że osoby te nieustannie atakują wszystko i wszystkich powiązanych z 5G oraz sieciami bezprzewodowymi.

Często rozpowszechniają oni fake newsy, posługują się wyimaginowanymi teoriami i badaniami, za nic mając logiczne argumenty oraz naukowe fakty. Wystarczy, że wspomnimy tylko tak pomysłowe teorie, jak np. łączące Billa Gatesa z powstaniem COVID-19 czy sugerujące, że 5G pozwoli rządzącym przejmować kontrolę nad naszymi umysłami. Nie chcemy się jednak pastwić nad przeciwnikami 5G (wszak nie kopie się leżącego), ale powyższa dyskusja dobitnie pokazuje nam, jak "oddani" są oni swojej sprawie.

Choć dla większości z nas może się to wydawać zabawne, to działania takich grup często mają znacznie szersze oddziaływanie niż nam się wydaje, co ostatecznie może prowadzić np. do palenia masztów telekomunikacyjnych, jak choćby ostatnio w Łodzi.

Tymczasem warto pamiętać, że często wiązane z sieciami komórkowymi (nie tylko 5G) pole elektromagnetyczne (PEM) to zjawisko odwieczne, które jest wynikiem działania sił naturalnych. Choć oczywiście PEM generuje również człowiek (za sprawą licznych urządzeń i technologii, jak np. telefon komórkowy, Wi-Fi, mikrofalówka, ale również świetlówki, telewizory i piloty.), to liczne ośrodki badawcze, a także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) są zgodne, że "do tej pory nie wykazano wystarczających dowodów na szkodliwe oddziaływanie PEM o natężeniu wykorzystywanym w telekomunikacji". Warto też dodać, że badania na ten temat są prowadzone niemal nieustannie i podobnie wygląda sprawa z monitorowaniem dopuszczalnych norm PEM. Możemy więc spać spokojnie, bez obaw, że ktoś przez nasze Wi-Fi przejmie nad nami kontrolę.

Jeśli zatem nie boicie się postępu, to pamiętajcie, że nowa generacja sieci pomału wkracza już do Polski, a znajdziecie ją w ofercie Plusa i już niebawem Orange.

Zobacz również: Volvo inwestuje w 5G - nowe rozwiązanie wspomoże autonomiczną jazdę