5G w Orange - właśnie wystartowała nowa usługa #hello5G

Klienci wybranych ofert Orange Polska mogą już skorzystać z usługi #hello5G. W ofercie operatora pojawiło się siedem modeli smartfonów współpracujących z tą technologią. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Sieć komórkowa Orange właśnie uruchomiła usługę #hello5G, która jest dostępna automatycznie i bez dodatkowych opłat dla klientów indywidualnych, którzy posiadają nowy Plan Mobilny 75 lub Abonament komórkowy w Orange Love Extra lub Premium zakupiony 12 marca 2020 r. lub później.

Możliwość korzystania z 5G można uruchomić samodzielnie, po zalogowaniu się do konta Mój Orange na stronie operatora (w zakładce Pakiety i usługi – Kategoria: Internet/usługi dodatkowe) lub poprzez infolinię. Klienci indywidualni wraz z uruchomieniem #hello5G otrzymają dodatkowy pakiet 40 GB danych do wykorzystania każdego miesiąca. W przypadku klientów Orange Love Extra i Premium zwiększenie pakietu danych wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do obecnej umowy – nie zmienia to dotychczasowej miesięcznej kwoty zobowiązania.

Dla klientów biznesowych korzystających z Planów Firmowych L lub XL, kupionych 24 lutego 2020 r. lub później. Użytkownicy planu Firma mogą korzystać z usługi „5G dla Firm” za 9,90 zł bez VAT miesięcznie.

Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj wystartowaliśmy z ofertą #hello5G. Mogą z niej skorzystać klienci wybranych ofert @Orange_Polska. Na dzień dobry mamy dla Was siedem smartfonów, które wspierają #hello5G. Kolejne wkrótce. Więcej ???????????? https://t.co/ruG9VRl3jO pic.twitter.com/slRkEWH6Zw — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) July 1, 2020

Aby korzystać z #hello5G, należy posiadać telefon współdziałający z najnowszą generacją internetu oraz aktualnym oprogramowaniem i ka odpowiednią kartą SIM (4G LTE – USIM lub eSIM).

W ofercie Orange znajduje się siedem modeli smartfonów, które wspierają #hello5G. Są to:

smartfony z rodziny Xiaomi: Mi 10, Mi 10 Lite oraz Mi 10 Pro,

Motorola Edge,

LG Velvet,

Huawei P40 oraz Huawei P40 Pro.

Jak zapowiada operator oferta urządzeń, które obsługują #hello5G będzie systematycznie poszerzana - już w lipcu pojawią się kolejne smartfony z dostępem do najnowszej technologii. Należy pamiętać, że smartfon powinien być zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania, aby usługa #hello5G mogła zostać uruchomiona.

Oficjalną informację znajdziecie na: biuroprasowe.orange.pl

Więcej o dostępności sieci 5G możecie w naszym artykule.