5G w Polsce - Plus już jest, teraz pora na Play i T-Mobile, Orange czeka

Od poniedziałku - 11 maja, w Polsce oficjalnie działa już komercyjna sieć 5G. Pionierem nowej technologii został Plus, ale już na dniach do rywalizacji powinni dołączyć Play oraz T- Mobile.

Jak już was informowaliśmy, od poniedziałku, w siedmiu miastach Polski - Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu, abonenci Plusa i Cyfrowego Polsatu mogą korzystać z dobrodziejstw sieci 5G. Na razie Plus uruchomił 100 stacji bazowych 5G, ale do końca roku ma być ich w sumie ponad 700. Pozostali operatorzy nie chcą pozostać w tyle i do uruchomienia 5G w kraju szykuje się już T-Mobile i Play.

W przypadku Playa historia jest o tyle ciekawa, że przedstawiciele firmy już w lutym tego roku informowali, iż jako pierwsi uruchomią sieć 5G, o kontrowersyjnej promocji "5G Ready" nie wspominając. Co zaś się tyczy T-Mobile, to abonenci tego operatora już w najbliższych dniach mogą spodziewać się oficjalnego komunikatu odnośnie startu 5G. Jako pierwsi nową usługę otrzymają mieszkańcy Warszawy. Następne w kolejce mają być: Łódź, Kraków, Wrocław i Katowice. T-Mobile planuje uruchomić do końca roku aż 1600 stacji bazowych dla piątej generacji sieci komórkowej.

Co z Orange? "Pomarańczowy" operator czeka na rozstrzygnięcia aukcji dotyczącej pasma częstotliwości 3,6 GHz, na którym domyślnie ma działać 5G. Tu warto podkreślić, że dostępne obecnie w Polsce 5G działa na już posiadanych przez operatorów częstotliwościach (w przypadku Plusa 2,6 GHz, w przypadku Play i T-Mobile będzie to 2,1 GHz). Oznacza to, że nie możemy mówić jeszcze o pełnym dostępie do nowej generacji sieci. Przedstawiciele Plusa potwierdzili, że udostępnione wczoraj 5G umożliwi pobieranie danych z prędkością ponad 600 Mb/s, tymczasem nominalnie 5G będzie mogło zapewnić nawet do 20 Gb/s. Jak widać zatem, różnica jest ogromna.

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, stwierdził, że jego firma chce poczekać do oficjalnych decyzji odnośnie aukcji i dopiero wtedy przekaże informacje odnośnie dostępności 5G dla swoich klientów.

Można świadczyć usługi i nazwać je 5G na częstotliwościach 2600 i 2100, ale nie da się w ten sposób klientom pełnych możliwości sieci piątej generacji. Będzie to możliwe dopiero na częstotliwościach 3,4 – 3,8 GHz. - Wojciech Jabczyński, Orange Polska

Czym podyktowane jest zatem działanie Plusa, T-Mobile i Play? Sprawa jest prostsza niż się wydaje - to chwyt marketingowy, każdy z operatorów chce w świadomości potencjalnych klientów uchodzić jako lider w dziedzinie 5G. Plus już teraz chwali się, że jako pierwszy wprowadzi 5G do Polski, na wielu odbiorcach takie slogany mogą zrobić wrażenie.

Pomimo tych wszystkich zawirowań wdrażanie sieci 5G w Polsce wreszcie ruszyło. Jest to istotne nie tylko ze względu na konieczność rozwoju technologicznego naszego kraju, ale również ze względów prawnych. Komisja Europejska wymaga od krajów członkowskich, aby do końca 2020 roku, uruchomiły one 5G przynajmniej w jednym mieście.

Zobacz również: Rozwój sieci 5G zagrożony przez epidemię koronawirusa

Do korzystanie z dobrodziejstw 5G w Plusie możecie obecnie wykorzystać m.in. router ZTE MC801 oraz smartfony Huawei Mate Xs, Huawei P40 Pro oraz Huawei P40, ceny tego ostatniego możecie sprawdzić poniżej.