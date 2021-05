5G za mniej niż 1000 zł? Jak realme 8 5G wypada na tle rywali z LTE?

Szukasz przystępnego cenowo smartfona i zastanawiasz się czy warto wybrać model z modemem sieci 5G? Sprawdzamy, jak najnowszy realme 8 5G wypada w porównaniu do konkurencji z obsługą sieci 4G LTE.

Sieć 5G staje się coraz popularniejsza. W Polsce stacje bazowe w technologii 5G działają od drugiej połowy 2020 roku, a pokrycie zasięgiem zwiększa się z dnia na dzień. Obecnie z dobrodziejstw sieci 5G skorzystamy już we wszystkich największych miastach. Jeżeli mieszkasz w jednym z nich lub często podróżujesz po naszym kraju, możesz zastanawiać się nad zakupem smartfona z modemem sieci 5G.

realme 8 5G

Wraz z rozwojem sieci 5G, na rynku pojawia się coraz więcej nowych urządzeń kompatybilnych z tą technologią. Obecnie nie musisz już wydawać kilku tysięcy na flagowca, aby skorzystać z możliwości sieci komórkowej najnowszej generacji. Na półkach sklepowych znajdziemy tanie smartfony z 5G, których cena zaczyna się od około 1000 zł. Jednym z nich jest najnowszy realme 8 5G. Urządzenie to kosztuje 999 zł w wersji z 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

W najbliższym czasie realme 8 5G w wersji z 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej pojawi się w ofercie operatora Plus. Cena wynosić będzie od 1 zł na start w połączeniu z niskimi ratami w abonamencie (już od 29 zł miesięcznie).

Sieć 5G

Koszt produkcji smartfonów z modemem sieci 5G jest droższy od porównywalnych modeli z 4G LTE, więc możesz zastanawiać się na jakie kompromisy należy zgodzić się, aby korzystać z 5G w niskiej cenie.

Dziś na przykładzie najnowszego realme 8 5G pokazujemy, że zakup taniego smartfona z 5G jest bardzo opłacalny.

Sieć 5G wymusza obecność wydajnych podzespołów

Obecność modemu sieci 5G wymusza na producentach stosowanie nowych procesorów o wysokiej wydajności. Tańsze i starsze chipy nie są w stanie łączyć się z siecią nowej generacji. W przypadku realme 8 5G do dyspozycji mamy procesor MediaTek Dimensity 700 5G. To nowoczesny układ wyprodukowany w 7 nm procesie technologicznym.

MediaTek Dimensity 700 5G

Całość składa się z dwóch wydajnych rdzeni Cortex A76 o taktowaniu 2,2 GHz oraz sześciu energooszczędnych rdzeni Cortex A55 o taktowaniu 2,0 GHz. Co ważne układ wspiera szybką pamięć masową LPDDR4x oraz pamięć operacyjną UFS 2.1. Procesor pozwala także na implementację ekranów o rozdzielczości Full HD+ z 90 Hz częstotliwością odświeżania. Za wydajność graficzną odpowiedzialny jest układ Mali G57 MC2.

Z MediaTekiem Dimensity 700 zintegrowano również szybki modem sieci 5G o maksymalnej przepustowości na poziomie 2,77 Gbps. Z wykorzystaniem obecnej infrastruktury pozwala on na osiągnięcie prędkości pobierania danych na poziomie przekraczającym 300 Mbps oraz prędkości wysyłania w okolicach 50-60 Mbps. Warto zaznaczyć, że realme 8 5G wspiera Dual SIM w sieci 5G. Oznacza to, że obie karty SIM mogą stale korzystać z sieci komórkowej najnowszej generacji.

Tacka na karty SIM oraz kartę microSD

Użytkownik może również uruchomić rozwiązanie Dual Network Acceleration. Pozwala ono na przyspieszenie pobierania plików korzystając jednocześnie z połączenia Wi-Fi oraz sieci 5G.

Co w podobnej cenie oferują konkurencyjne urządzenia, które nie posiadają modemu sieci 5G?

Porównanie wydajności w testach syntetycznych

Do porównania wybrałem najnowsze średniaki od realme oraz Redmi. realme 8 Pro wyposażono w procesor MediaTek Helio G95, a Redmi Note 10 Pro zasilany jest przez Snapdragona 732G.

Poniżej znajdziesz wyniki testów syntetycznych dla realme 8 5G:

3DMark Wild Life -1103

-1103 3DMark Sling Shot - 3327

- 3327 3DMark Sling Shot Extreme - 2357

- 2357 Geekbench 5 : Single - 572; Multi - 1772

: Single - 572; Multi - 1772 Androbench: Odczyt sekwencyjny - 967,62 MB; Zapis sekwencyjny - 202,21 MB/s

realme 8 Pro:

Geekbench 5 : Single - 570; Multi - 1694

: Single - 570; Multi - 1694 Androbench : Odczyt sekwencyjny - 515,42 MB/s; Zapis sekwencyjny - 199,12 MB/s

: Odczyt sekwencyjny - 515,42 MB/s; Zapis sekwencyjny - 199,12 MB/s 3DMark Wild Life - 1049

oraz Redmi Note 10 Pro:

Geekbench 5 : Single - 565; Multi - 1778

: Single - 565; Multi - 1778 Androbench : Odczyt sekwencyjny - 490,04 MB/s; Zapis sekwencyjny - 270,51 MB/s

: Odczyt sekwencyjny - 490,04 MB/s; Zapis sekwencyjny - 270,51 MB/s 3DMark Wild Life - 1114

Po wykonaniu testów syntetycznych okazało się, że realme 8 5G z procesorem MediaTek Dimensity 700 oferuje wydajność zbliżoną do realme 8 Pro oraz Redmi Note 10 Pro.

Oznacza to, że tani smartfon z modemem sieci 5G jest tak samo wydajny, jak droższe odpowiedniki pozbawione dostępu do sieci komórkowej najnowszej generacji.

5G vs 4G w praktyce

Sieć 5G ma mnóstwo zalet. Przede wszystkim jest znacznie szybsza od sieci 4G LTE, a przy okazji odporniejsza na zakłócenia i przeciążenia. W chwili obecnej stacje bazowe pracujące w technologii 4G LTE w dużych miastach są obciążone do granic możliwości. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy znajdujemy się blisko nadajnika, maksymalna przepustowość wynosi kilkanaście Mbps.

Front realme 8 5G

W przypadku korzystania z sieci 5G nie ma tego problemu. Technologia 5G jest przystosowana do pracy z większą ilością urządzeń, a na dodatek ich ilość jest aktualnie znacznie mniejsza.

Korzystając z okazji zabrałem realme 8 5G na kilka spacerów na terenie Warszawy i jej przedmieść. Infrastruktura sieciowa jest już na tyle dobrze rozwinięta, że przez około 3/4 czasu smartfon połączony był z siecią 5G. Maksymalna prędkość pobierania wahała się od ponad 100 Mbps do niespełna 300 Mbps, a prędkość wysyłania od 25 do 60 Mbps.

Dla porównania sprawdziłem, jak radzi sobie Samsung Galaxy Note 10+ z modemem LTE Cat 20. Smartfon w identycznych punktach pomiarowych był w stanie osiągnąć maksymalną prędkość pobierania na poziomie 100 Mbps oraz prędkość pobierania w okolicach 40 Mbps.

Test ten pokazuje, że nawet modem LTE najszybszej kategorii we flagowcu, który w 2019 roku kosztował ponad 5000 zł, nie może równać się z modemem sieci 5G w przystępnym cenowo realme 8 5G, którego cena startuje z poziomu 999 zł.

Co z czasami pracy na baterii?

Przyszli użytkownicy smartfonów z 5G obawiają się czasów pracy na baterii. Łączność z wykorzystaniem najnowszego standardu wymaga większej ilości energii. Na szczęście realme 8 5G, podobnie jak większość smartfonów z 5G posiada spory akumulator. Ogniwo o pojemności 5000 mAh zapewnia bardzo dobre czasy pracy.

realme 8 5G

O optymalizację zużycia energii dba również technologia Smart 5G Power Saving. Pozwala ona na automatyczne przełączenie pomiędzy sieciami 4G i 5G. W trybie uśpienia smartfon łączy się z siecią LTE, aby oszczędzać energię. W momencie, gdy uruchomimy ekran, modem połączy nas na sieć 5G.

Producent deklaruje, że Smart 5G Power Saving pozwala zaoszczędzić nawet do 30% energii w porównaniu do urządzeń bez obsługi tej technologii.

W praktyce na co dzień nie odczujemy wpływu sieci 5G na czas pracy na baterii. realme 8 5G spokojnie wytrzyma jeden intensywny dzień użytkowania. W przypadku, gdy nie gramy w gry i rzadko uruchamiamy wymagające aplikacje, możemy liczyć na dwa dni z dala od ładowarki.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) realme 8 5G rozładował się po 14 godzinach i 47 minutach. To rezultat porównywalny do realme 8 Pro. Potwierdza to fakt, że modem 5G nie wpływa negatywnie na czas pracy na baterii.

Gdy o niej mowa, warto zaznaczyć, że na pokładzie znajdziemy 18 W system ładowania przewodowego, który pozwoli szybko podładować baterię.

Szybka ładowarka o mocy 18 W

Co tracimy decydując się na taniego smartfona z 5G?

Procesory kompatybilne z siecią 5G są niezwykle wydajne, ale również zauważalnie droższe w produkcji od odpowiedników z obsługą sieci 4G LTE. Oznacza to, że decydując się na taniego smartfona z 5G musimy liczyć się z pewnymi kompromisami. Na szczęście w przypadku realme 8 5G, nie będą one odczuwalne podczas codziennego korzystania.

Względem podobnie wycenionych smartfonów z 5G tracimy dostęp do aparatu ultraszerokokątnego oraz ekranu AMOLED. Braki te są jednak w pełni rekompensowane przez wysoką wydajność oraz dostęp do sieci najnowszej generacji.

48 MP aparat główny

Tani smartfon z 5G to dobry i przyszłościowy wybór

Tani smartfon z 5G to bardzo dobry wybór. realme 8 5G oferuje niesamowicie wysoką wydajność oraz dostęp do sieci najnowszej generacji. W połączeniu z Androidem 11 i rozbudowaną nakładką realme UI 2.0 jest to niezwykle przyszłościowe urządzenie, które pozwala w pełni wykorzystać potencjał dzisiejszych technologii.

realme 8 5G

Oczywiście nie ma róży bez kolców - wyższa wydajność oraz obecność modemu 5G oznacza brak aparatu ultraszerokokątnego i ekranu AMOLED, ale to niewielkie kompromisy w porównaniu do możliwości, jakie daje nam procesor MediaTek Dimensity 700 w połączeniu z modemem sieci najnowszej generacji.

Podsumowując - tani smartfon z 5G to świetna alternatywa dla porównywalnych cenowo modeli z modemem sieci 4G LTE. realme 8 5G to urządzenie, które zadowoli większość konsumentów. Jeżeli zależy Ci na tanim smartfonie na lata, to odpowiedni wybór. W przypadku, gdy skupiasz swoją uwagę na jak najlepszej jakości zdjęć lub ekranie AMOLED musisz zdecydować się na smartfon z modemem sieci 4G LTE. Warto rozważyć wtedy zakup realme 8 lub realme 8 Pro ze 108 MP aparatem głównym.