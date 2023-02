6 najlepszych aplikacji do tworzenia prezentacji na Windows

PhotoStage Slideshow Software

PhotoStage Slideshow Software to aplikacja dostępna za darmo dla użytkowników prywatnych. W celach komercyjnych można nabyć licencję Pro za 35,95 USD lub Home za 29, 99 USD. Obie opcje dostępne są na tej stronie.

A co ma do zaoferowania PhotoStage Slideshow Software? Narzędzie to umożliwia tworzenie pokazów slajdów z grafik i materiałów wideo. Dodawane elementy można obracać, powiększać, wycinać ich fragmenty czy też zmieniać kolorystykę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać muzykę, podpisy, specjalne efekty, a także cliparty z bogatej bazy. Znajdziesz w niej także takie tematyczne ozdobniki, jak świąteczne, wakacyjne czy dymki dialogowe. Mamy tu pełne wsparcie dla 4K oraz sporo narzędzi pozwalających na edycję zdjęć. Jedyne, czego można by sobie życzyć, to nieco wygodniejszy interfejs, ale po przyzwyczajeniu się do obecnego nie jest źle.