6 powodów, dla których warto kupić iPhone'a 14 Plus zamiast iPhone'a 14 Pro Max

Model 14 Pro MAX jest najpopularniejszym wariantem wśród tegorocznych flagowców Apple jednak jego cena nieco odstrasza. W tym tekście przedstawiamy 6 powodów, które mogą przekonać Cię do zakupu tańszego modelu.

Po raz pierwszy w historii Apple sprzedaje dwa duże smartfony w ramach jednej serii urządzeń. Ceny iPhone'a 14 Pro Max zaczynają się od 7199 zł, a iPhone'a 14 Plus od 5899 zł. Choć istnieje sporo różnic między tymi modelami - jak chociażby zastosowanie lepszego obiektywu czy Dynamic Island w droższym wariancie - to nie muszą być one tak istotne jak mogłoby się wydawać. Oto 6 powodów, które mogą Cię przekonać do zaoszczędzenia 1300 zł i zakupu tańszego wariantu.

1. Świetny ekran w obu modelach

Podobnie jak 6,1-calowe iPhone'y 14 i 14 Pro, iPhone 14 Plus i 14 Pro Max posiadają identyczne 6,7-calowe ekrany. Nie są one jednak stworzone przy użyciu tej samej technologii. W iPhone 14 Pro Max zajdziesz kilka funkcji, które nie są dostępne w Plusie, a do najważniejszych należą 120 Hz odświeżanie obrazu oraz funkcja Always On Display.

To fantastyczne cechy, które zrobią wrażenie na większości użytkowników modelu Pro Max, jednak jeśli korzystałeś wcześniej z iPhone'a 12 lub XR, to wyświetlacz w modelu 14 Plus będzie tak samo dobry, jak w przypadku starszych wariantów. Co więcej, brak dodatkowych funkcji może pozostać dla Ciebie nieodczuwalny, więc tym bardziej warto zastanowić się nad sensem dopłacania tak dużej kwoty do droższej wersji urządzenia.

2. Lepszy czas pracy na baterii

Jak zapewnia sam producent - model 14 Plus posiada najlepszą żywotność baterii spośród wszystkich iPhone'ów w historii. Wkrótce postaramy się przeprowadzić własne testy, które zweryfikują te podania, ale pierwsze branżowe opinie potwierdzają szacunki Apple.

Recenzenci donoszą o żywotności baterii na poziomie 20-21 godzin w testach wideo rundown, co jest wynikiem o godzinę lepszym niż w przypadku iPhone'a 14 Pro Max. Portal The Verge w taki sposób opisał możliwości baterii w modelu 14 Plus podczas codziennej pracy:

"Dzień umiarkowanego użytkowania z około dwiema godzinami włączonego ekranu i dużą ilością czasu z dala od Wi-Fi spowodował rozładowanie baterii zaledwie o około 25 procent."

Jeśli więc jesteś użytkownikiem iPhone'a 11 lub nawet iPhone'a 13, to poprawa w tym aspekcie będzie wyraźnie odczuwalna.

3. Aparaty są świetnie w obu modelach

Poza, szeroko komentowaną, funkcją Dynamic Island, największą różnicą między iPhonem 14 Pro Max, a 14 Plus jest tylny aparat. Droższy model został wyposażony w 48 Mpix obiektyw główny i 12 Mpix teleobiektyw. Żaden z nich nie został wprowadzony do modelu 14 Plus.

iPhone 14 Plus ma bardzo podobny aparat do iPhone'a 13, z podwójną kamerą, która łączy dwa obiektywy o rozdzielczości 12 Mpix. Nie oznacza to jednak, że nie jesteś w stanie zrobić świetnych zdjęć przy użyciu tańszego wariantu. Urządzenie może nie będzie, aż tak dużym przeskokiem, jeśli przesiadasz się z zeszłorocznego modelu, jednak w przypadku przesiadki ze starszych wersji urządzenia - progres będzie zauważalny.

4. Procesory są niemalże takie same

Apple podzielił procesor A15 na dwie wersje: iPhone 13 oraz iPhone 13 mini otrzymały chipset wyposażony w 4 rdzenie, a model 13 Pro MAX w układ z 5-cioma rdzeniami. W przypadku tegorocznych flagowców różnica jest nieco większa. Modele 14 Pro zostały oparte na najnowszym procesorze Apple A16, podczas gdy iPhone 14 Plus wykorzystuje wyższą wersję zeszłorocznego A15.

Choć może się wydawać, że to ogromny postęp, to w codziennym użytkowaniu różnica jest niezauważalna. Apple A16 będzie z pewnością wypadał znacznie lepiej w różnych testach syntetycznych, jednak słabszy model radzi sobie z większością zadań równie dobrze. Co więcej, oba urządzenia są oparte na tym samym systemie iOS 16, co dodatkowo przyczynia się do zatarcia różnic w wydajności smartfonów.

5. Funkcja Dynamic Island nie jest najważniejsza

Największą nowością w iPhone'ach 14 Pro Max nie są podzespoły lecz oprogramowanie. Dynamic Island to funkcja, która wykorzystuje nowe wycięcie na aparat do selfie, a producent dodał ją jedynie do droższych wariantów urządzenia.

Minie jednak sporo czasu zanim nowa opcja rozwinie swoje skrzydła i zostanie w pełni wykorzystana przez deweloperów. Nawet po starcie systemu iOS 16.1 projektanci będą potrzebowali czasu by odpowiednio zoptymalizować swoje aplikacje. Warto również zauważyć, że w przyszłym roku najprawdopodobniej wszystkie modele iPhone'a będą posiadały Dynamic Island.

6. Tańszy wariant także posiada najważniejsze funkcje

Apple wprowadziło w tym roku dwie nowe możliwości, które mogą okazać się niezwykle przydatne w kryzysowych sytuacjach. Należą do nich Crash Detection i Emergency SOS, która umożliwia połączenie satelitarne w miejscach pozbawionych zasięgu. To jedne z najważniejszych funkcji w nowych iPhone'ach i, co najważniejsze, trafiły one zarówno na tańsze jak i droższe warianty urządzenia.