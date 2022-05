6 powodów, dla których warto zmienić Chrome na Vivaldi

Daj się zaskoczyć rozwiązaniom, których nie ma przeglądarka od Google!

Przeglądarka Vivaldi nie jest nowością na rynku, a w momencie pisania tego tekstu mamy już stabilną edycję o numerze 5.2. Jakie powody mogą przekonać Cię do porzucenia Chrome i zmiany właśnie na nią? Poniżej prezentujemy sześć głównych. Nie musisz jednak całkowicie porzucać Chrome - nic nie stoi na przeszkodzie, aby można było mieć w systemie obie przeglądarki i korzystać z wybranej w dowolnym momencie. Jednak po latach używania Chrome można być zaskoczonym, jak dzięki Vivaldi sieć staje się bardziej przyjazna.

Prywatność i blokowanie reklam

Zarówno Chrome, jak i Firefox czerpią zyski z reklam, a ponieważ przeglądarki te nie mają wbudowanego ad blockera, będą Cię nimi irytować dopóki nie zainstalujesz odpowiedniej wtyczki. W Vivaldi wręcz przeciwnie - ad block jest integralną częścią oprogramowania, a do tego włączoną domyślnie. Dzięki temu nie widzisz banerów, nie wyskakują Ci okienka ani całostronicowe grafiki prezentujące zazwyczaj to, czego i tak nie potrzebujesz. Nie wpływa to zarazem w żaden sposób na prędkość działania stron.

Fot. H Tur/PC World

Od razu warto dodać, że mamy tu Widok czytania, który działa podobnie jak u konkurencji - pokazuje nam w wygodny sposób tekst ze strony bez zbędnych dodatków. Przykład powyżej.

Jeśli chodzi o prywatność, Chrome i Vivaldi bazują na open-source'owym silniku Chromium, jednak Vivaldi nie gromadzi danych użytkownika, a zaletą wspólnego silnika jest możliwość używania na Vivaldi wtyczek oraz rozszerzeń pisanych pod Chrome.

Panel boczny

Vivaldi zauważyło, że większe monitory wypełniają obszar wyświetlania dużą ilością zbytecznego miejsca, dlatego zdecydowało się na wprowadzenie bocznego panelu, który zawiera mnóstwo użytecznych funkcji i narzędzi. Czego tu nie ma... Kalendarz, historia odwiedzanych stron, zakładki, Wikipedia, rzeczy odłożone na później do przeczytania, kanały RSS - jednym zdaniem podsumowując: wszystko to, co u konkurencji jest albo schowane w opcjach, albo też wymaga dodatkowych wtyczek.

Fot. H Tur/PC World

Co prawda nie wszystkie ikonki są jasne na pierwszy rzut oka, można się do nich szybko przyzwyczaić. Jedyna wada to brak możliwości importu zakładek z innych przeglądarek.

Karty dobrze przemyślane

Używanie kart w przeglądarce Vivaldi to czysta przyjemność. Otwierając nową kartę masz szereg opcji pozwalających na jej perfekcyjne przystosowanie do potrzeb. Możesz je wyświetlać w dowolnym układzie, organizować wedle potrzeb, ustalać ich rozmiary i korzystać z wielu innych funkcji. Czasami może się nawet wydawać, że możliwości jest aż za dużo.

Fot. H Tur/PC World

Wbudowany kalendarz i klient poczty e-mail

Te dwie funkcje to rzecz, której również nie ma Chrome, ani też żadna konkurencyjna przeglądarka. Klient poczty obsługuje Microsoft 365 i Exchange. Ma jednak wsparcie dla każdego serwera POP3 i IMAP, dzięki czemu możesz podpiąć tam wiele skrzynek pocztowych. Z kolei kalendarz pozwala na zaplanowanie dowolnego wydarzenia wraz z dodaniem uczestników, załączeniem plików, wyznaczeniem czasu trwania zdarzenia, wprowadzeniem opisu itp. Dla osób zajmujących się codziennie wieloma rzeczami będzie to świetny organizer!

Speed Dial

Speed Dial to funkcja szybkiego przeskoku do wyznaczonych witryn lub folderów. Jakich? O wszystkim decyduje sam użytkownik. Można je sobie ładnie poukładać i mieć szybki dostęp do każdej. Nie jest to jednak absolutna nowość - wcześniej miała ją Opera.

Narzędzia na pasku

Fot. H Tur/PC World

Jeśli spojrzysz na dolny pasek przeglądarki Vivaldi, zobaczysz po prawej stronie kilka ikonek. Są to praktyczne funkcje, jak wykonywanie zrzutu ekranu, rozmieszczenie stron, pokazywanie/ukrywanie animacji oraz akcje strony i zmienianie jej rozmiaru.

Vivaldi ma więcej ciekawych opcji, jednak nie ma tu miejsca na wymienianie wszystkich. Zresztą - po co czytać, skoro możesz w każdej chwili skorzystać z niej i to całkiem za darmo? Może ją pobrać z tej witryny. Dasz się skusić?

Źródło: PC World