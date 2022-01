6 rzeczy, które trzeba wiedzieć przed zakupem robota sprzątającego

Planujesz zakup robota sprzątającego do swojego domu? Zastanawiasz się, jaki odkurzacz automatyczny wybrać? Podpowiadamy, czym charakteryzują się tego rodzaju urządzenia i na co zwrócić szczególną uwagę.

Spis treści

Pierwsze roboty sprzątające pojawiły się na rynku ok. 20 lat temu, jednak początkowo na ich zakup mogli pozwolić sobie tylko niektórzy - odkurzacze automatyczne były po prostu bardzo drogie. Dopiero od niedawna możemy zauważyć bardziej przystępne ceny na sklepowych półkach, co wiąże się przede wszystkim z rozrastającą się konkurencją. Coraz więcej producentów dopisuje roboty sprzątające do swojej oferty.

Aktualnie na rynku znajdziemy ogromny wybór tego rodzaju sprzętów - w bardzo różnych cenach, czasami zaskakująco niskich. Oczywiście musimy pamiętać, że niska cena często wiążę się ze słabą jakością urządzenia. Wiele tanich odkurzaczy automatycznych, to po prostu chińskie podróbki, które raczej nie przyniosą oczekiwanych efektów. Jeśli zależy nam na solidnym sprzęcie, z dobrymi parametrami musimy być gotowi na ceny od 1000 zł w górę. Dlatego przed zakupem warto przyjrzeć się poszczególnym parametrom oraz zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Najczęściej wybierane marki robotów sprzątających to:

iRobot

Xiaomi

Tefal

RoboJet

Miele

Neato

Roborock

Samsung

ILIFE

Czym charakteryzują się roboty sprzątające?

Roboty sprzątające to urządzenie, które automatycznie poruszają się po podłodze i umożliwiają zbieranie różnego rodzaju zanieczyszczeń z podłóg oraz dywanów, w zależności od wbudowanych rozwiązań. Spośród dostępnych modeli możemy wyróżnić urządzenia nadające się wyłącznie do odkurzania i zamiatania zanieczyszczeń, roboty hybrydowe, które - oprócz odkurzania - umożliwiają również mopowanie podłogi, a także sprzęty przeznaczone wyłącznie do mycia powierzchni płaskich.

Pod względem konstrukcyjnym roboty są do siebie bardzo podobne - we wszystkich urządzeniach tego typu znajdziemy turbinę ssącą, szczotkę centralną, która odprowadza nieczystości do pojemnika na brud, jedną lub dwie szczotki boczne umożliwiające zbieranie kurzu przy krawędziach ścian, a także zestaw czujników odpowiedzialnych za precyzyjną jazdę i skuteczność sprzątania. Standardem w dzisiejszych robotach jest także łączność bezprzewodowa Wi-Fi, dzięki której możemy połączyć urządzenie ze smartfonem lub tabletem.

Poszczególne modele różnią się więc konkretnymi parametrami oraz rozwiązaniami technologicznymi, które decydują o tym, w jaki sposób odkurzacz się porusza, jakie funkcje posiada i jak radzi sobie ze sprzątaniem. Aktualnie producenci prześcigają się jeśli chodzi o różnego rodzaju udogodnienia czy dodatkowe opcje.

Roboty sprzątające - zalety i wady

Zalety:

oszczędność czasu i siły

łatwość obsługi

zaplanowanie sprzątania, nawet jak nie ma nas w domu

nieduży pobór prądu

sprzątanie pod niskimi meblami

dość cicha praca

kompaktowe rozmiary - zajmują mało miejsca

Wady:

nie poradzą sobie ze sprzątnięciem trudno dostępnych miejsc, np. za szafkami

nie zastąpią w pełni tradycyjnego odkurzacza

kosztowna wymiana części

mogą obijać się o meble i zaplątać w kable

Kiano Elegance Robot fot. Izabella Bandych/PCWorld

Na co zwrócić uwagę przed zakupem robota sprzątającego - 6 rzeczy, które warto sprawdzić

1. Mechanizmy sprzątające

Szczotka centralna

Każdy model robota sprzątającego jest skonstruowany w podobny sposób i posiada podobne mechanizmy, które odpowiadają za sprzątanie. Aby lepiej się temu przyjrzeć najlepiej odwrócić odkurzacz i sprawdzić jego spód. W centralnej części powinna znaleźć się szczotka główna (w niektórych modelach dwie), czyli obracający się wałek, który umożliwia zamiatanie różnego rodzaju zbrudzeń i kierowanie ich bezpośrednio do turbiny ssącej. W zależności od urządzenia, ten wałek może być gumowy lub plastikowy i pokryty w części włosiem lub nie. Niekiedy w zestawach otrzymamy różne rodzaje wałków. Przed zakupem warto sprawdzić, czy dany rodzaj szczotki dobrze sprawdzi na powierzchniach, które mamy zamiar sprzątać.

Tefal X-plorer Serie 75 fot. Izabella Bandych/PCWorld Tefal X-plorer Serie 95 fot. Izabella Bandych/PCWorld Robojet X-Style fot. Izabella Bandych/PCWorld iRobot Roomba i3 fot. Izabella Bandych/PCWorld Kiano Elegance Robot fot. Izabella Bandych/PCWorld

Szczotki boczne

Kolejnym istotnym elementem są szczotki boczne, które - jak sama nazwa wskazuje - są umieszczone po bokach robota i umożliwiają zagarnianie zabrudzeń z krawędzi ścian i mebli. Podobnie jak w przypadku szczotki centralnej, mogą one być wykonane z różnego rodzaju materiałów oraz mogą mieć różne długości i kształty. Ważny może okazać się sposób ich montażu - w niektórych modelach konieczne jest dokręcenie ich śrubokrętem, w innych po prostu wystarczy je wcisnąć w wyznaczone miejsce. Przy zakupie warto zwrócić uwagę czy robot posiada dwie czy jedną szczotkę boczną.

Tefal X-plorer Serie 75 fot. Izabella Bandych/PCWorld Yeedi vac hybrid fot. Izabella Bandych/PCWorld Roborock E5 fot. Izabella Bandych/PCWorld Robojet X-Style fot. Izabella Bandych/PCWorld

Czyszczenie na mokro

Jeśli zdecydujemy się na robota sprzątającego z funkcją mycia podłogi, musimy przyjrzeć się także elementom przeznaczonym do czyszczenia na mokro. Zazwyczaj jest to specjalna nakładka mopująca ze ściereczką z mikrofibry. Może ona być połączona bezpośrednio z pojemnikiem na wodę lub stanowić oddzielny element. Część, która odpowiada za mycie, doczepia się pod spodem robota za pomocą specjalnych uchwytów. Kupując robota hybrydowego, powinniśmy przyjrzeć się tym elementom, a także sprawdzić, czy w zestawie otrzymamy dodatkowe akcesoria, jak np. ściereczki do mopowania.

Tefal X-plorer Serie 75 fot. Izabella Bandych/PCWorld Tefal X-plorer Serie 75 fot. Izabella Bandych/PCWorld

W przypadku wymienionych elementów, które odpowiadają za sprzątanie, istotny może okazać się koszt części zamiennych.

2. Możliwość mapowania przestrzeni i ingerencja w mapę

Nowoczesne modele odkurzaczy automatycznych posiadają szereg funkcjonalnych rozwiązań, które mają usprawniać sprzątanie oraz ułatwiać jazdę urządzenia. Jednym z nich jest możliwość mapowania przestrzeni. Robot sprzątający za pomocą specjalnego systemu nawigacji skanuje przestrzeń, po której się porusza i generuje jej obraz. Aby taka czynność była możliwa, odkurzacz musi posiadać kamerę lub laser wbudowane w obudowę, o których więcej przeczytacie poniżej.

Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze ingerencja w mapę jest możliwa - niekiedy skan przestrzeni jest tworzony i możemy go podejrzeć np. w historii sprzątania w aplikacji mobilnej, ale nie możemy go edytować. Zatem jeśli zależy nam na pełnej kontroli i możliwości ingerowania w wygenerowaną mapę, warto dokładnie przyjrzeć się funkcjom oprogramowania danego robota.

Aplikacja iRobot Home Aplikacja Mi Home Aplikacja Tefal

3. Sposób nawigowania i czujniki

Technologia nawigowania w odkurzaczach automatycznych stale się zmienia, a producenci starają się ją na bieżąco ulepszać, aby dostosować ją do współczesnych standardów. Jak wspomnieliśmy wyżej, sposób poruszania się robotów sprzątających po danej przestrzeni może się różnić w zależności od zastosowanych systemów.

Żyroskop

Niektóre roboty sprzątające (głównie starsze modele) poruszają się za pomocą żyroskopu (urządzenie to działa na podstawie zasady zachowania pędu), który pozwala urządzeniom zorientować się w danej przestrzeni. Najprościej mówiąc, oznacza to tyle, że odkurzacz pamięta przebytą trasę i stara się nie wjeżdżać w to samo miejsce ponownie, a także potrafi omijać przeszkody (odpowiadają za to również zderzaki oraz czujniki odległości). Zazwyczaj potrzebnych jest kilka przejazdów, aby odkurzacz mógł dostosować swoją jazdę do danej przestrzeni. Oczywiście sposób działania żyroskopu i jego skuteczność jest zależna od jakości użytych materiałów.

iRobot Roomba i3 fot. Izabella Bandych/PCWorld Roborock E5 fot. Izabella Bandych/PCWorld

Kamera

Robot sprzątający może nawigować przestrzeń także za pomocą kamery - skanuje ona sufit i w ten sposób określa kształt i rozmiar pomieszczenia. Robot, poruszając się po danej przestrzeni, za pomocą specjalnego oprogramowania, na bieżąco tworzy wizualizację mapy. Jak wspominaliśmy wyżej, w zależności od zastosowanej technologii, mapa pomieszczeń może być niewidoczna dla użytkownika; możliwy jest jej podgląd, ale bez ingerencji; możliwy jest jej podgląd oraz dostęp do funkcji jej zmian (m.in. stawianie wirtualnych ścian, zaznaczanie stref czy dzielenie pomieszczeń).

Yeedi vac hybrid fot. Izabella Bandych/PCWorld

Laser

Do najbardziej zaawansowanych technologii zastosowanych w robotach sprzątających zalicza się nawigację laserową. Działa ona na zasadzie wysyłania krótkich, dokładnie odmierzonych impulsów światła w zakresie 360 stopni dookoła urządzenia, które mierzą mierzy odległość robota od najbliższych przeszkód. To oznacza, że robot "widzi" wszystkie przeszkody i zaznacza je na swojej mapie - w przeciwieństwie do odkurzacza z kamerą, który skanuje wyłącznie sufit. Wiązka światła wydobywa się ze specjalnego czujnika, umieszczonego na górnej części urządzenia.

Co istotne, wstępna mapa pomieszczenia tworzy się od razu po uruchomieniu robota, a podczas przejazdów zostaje na bieżąco aktualizowana. Zeskanowany obraz przestrzeni możemy podejrzeć oraz edytować w aplikacji mobilnej. Jeśli zależy nam na precyzyjnej i dokładnej mapie pomieszczeń, w którą możemy ingerować z poziomu oprogramowania, robot z nawigacją laserową będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Kiano Elegance Robot fot. Izabella Bandych/PCWorld Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro fot. Izabella Bandych/PCWorld

Oprócz wymienionych systemów nawigowania, poszczególne modele robotów sprzątających mogą posiadać dodatkowe rozwiązania technologiczne, które odpowiadają za precyzyjną i przemyślaną jazdę urządzeń.

4. Obecność aplikacji mobilnej i jej działanie

Moduł komunikacji bezprzewodowej w robotach sprzątających to dzisiaj standard, chociaż oczywiście znajdziemy także modele, które pozbawione są tej funkcjonalności. Z pewnością takie urządzenia sprawdzą się dla starszych osób, które gorzej radzą sobie z obsługą smartfona i aplikacjami. Jeśli jednak zależy nam na sprzęcie, który obsłużymy zdalnie, powinniśmy zdecydować się na robota, który posiada dedykowane oprogramowanie kompatybilne z urządzeniami mobilnymi.

Dzięki aplikacji mobilnej zarządzanie robotem jest wygodniejsze i łatwiejsze. To duże udogodnienie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że niektóre funkcje są dostępne wyłącznie z poziomu oprogramowania - np. możliwość zmiany trybów pracy czy ustalenie harmonogramu. Poza tym, to w aplikacji możemy podejrzeć skan przestrzeni i ingerować w utworzoną mapę.

Każdy producent posiada swoje oprogramowanie, które jest dostosowane do danego robota sprzątającego. Zazwyczaj wygląd oraz sposób posługiwania się tego typu aplikacją jest bardzo podobny, niezależnie od modelu. Poniżej znajdziecie kilka przykładowych screenów z aplikacji mobilnych wybranych modeli.

Aplikacja We Back (Robojet) Aplikacja Mi Home (Roborock) Aplikacja Laser Robot (Kiano Elegance Robot)

5. Pojemność pojemnika na nieczystości oraz pojemnika na wodę

Istotną kwestią może się okazać rozmiar pojemnika na nieczystości. Zazwyczaj są one podobnej wielkości, ale zdarzają się modele, w których zbiornik pomieści niewiele zabrudzeń i po każdym, nawet krótkim sprzątaniu, będzie konieczne jego opróżnienie. Wiele oczywiście zależy od rodzaju zanieczyszczeń oraz przestrzeni, którą będziemy sprzątać. Podobnie jeśli chodzi o pojemnik na wodę w modelach hybrydowych lub w robotach mopujących. Jeśli zależy nam na jak najrzadszej ingerencji w pracę robota, powinniśmy wybrać model, który posiada dużą pojemność zbiornika.

Oczywiście na rynku istnieją także roboty sprzątające (głównie iRobot) wyposażone w specjalną stację dokującą z możliwością automatycznego opróżniania pojemnika na brud. W ten sposób po każdym sprzątaniu zanieczyszczenia zbierane są do pojemnego worka, który może być wymieniony dopiero po dłuższym czasie.

Roborock E5 fot. Izabella Bandych/PCWorld Yeedi vac hybrid fot. Izabella Bandych/PCWorld Yeedi vac hybrid fot. Izabella Bandych/PCWorld iRobot Roomba 975 fot. Izabella Bandych/PCWorld

6. Siła ssąca

Aby skutecznie pozbyć się różnego rodzaju zanieczyszczeń z danego podłoża należy zwrócić także uwagę na moc, z jaką jest w stanie pracować robot sprzątający. To szczególnie ważne, w momencie, gdy odkurzacz ma poruszać się po wykładzinach czy dywanach. Pamiętajmy, że im większa moc ssąca, tym lepiej robot poradzi sobie ze wciągnięciem większych zabrudzeń, w tym sierści zwierząt. Moc ssąca w tego typu urządzeniach powinna wynosić od 2000 do 3000 Pa.