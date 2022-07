6 uniwersalnych porad, jak kupować dobrej jakości urządzenia AGD

Planujesz remont domu, potrzebujesz nowego sprzętu AGD do mieszkania? Przychodzimy ze wskazówkami, które pomogą Ci dokonać odpowiedniego wyboru i pozwolą uniknąć rozczarowania po zakupie.

Spis treści

Sprzęt AGD dla domu

Nie interesując się nowinkami ze świata technologii, na próżno nadążać za nowymi możliwościami wielorakich urządzeń. Innowacyjność, wielofunkcyjność, a nawet bezprzewodowa forma czy Smart Home - producenci wychodzą na przeciw naszym oczekiwaniom niemal codziennie. Przekłada się to na poszerzanie wariantów oraz znacznie większą dostępnością - również w polskich sklepach. Niestety wraz z inflacją, rozwojem wielu struktur i sektorów - rośnie także cena wszelkich produktów przemysłowych. Zakup urządzeń dla domu zawsze wiąże się z konkretnym kosztem, w zależności od sprzętu - często dość wysokim. Niestety z uwagi na fakt, że takowe urządzenia kupujemy dość rzadko, popełniamy kardynalne błędy w trakcie wyboru produktów. Niestety finalnie nie spełnia on potrzeb i oczekiwań, a my pozostajemy rozczarowani oraz dość szybko rozważamy wymianę AGD. Generuje to kolejne koszta, co wpędza domowy budżet w zawirowanie. Często słyszymy od znajomych o konkretnych modelach, jednak każdy z nas oczekuje innych funkcji. Niestety gdy mowa o AGD, trudno doradzić wyłącznie na podstawie własnych doświadczeń. Przygotowaliśmy więc mini poradnik, który ma wpływać na rozważne zakupy.

6 porad jak kupować dobrej jakości urządzenia AGD

Zaufany sklep

Polując na okazję, możemy natrafić na doprawdy zaskakujące oferty. O ile pochodzą z legalnego, sprawdzonego źródła - wybór jest prosty. Niestety zdarza się, że sprzęt AGD jest sprzedawany bez wymaganych standardów. Określane są one na podstawie Europejskich i krajowych zasad wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego. Nielegalne wprowadzenie na rynek bez obowiązkowych wymagań sprzętowych, możliwości gwarancji oraz dokumentów niesie wiele konsekwencji. Jedynym czynnikiem, który bywa zachęcający jest niska cena. Niestety to zawsze zły pomysł, który może doprowadzić do uszkodzeń mieszkania, instalacji, a nawet i wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników. Tym samym, tak ważne jest, aby nie dać się oszukać i kupować urządzenia wyłącznie w legalnych sklepach internetowych lub stacjonarnych. Gdy zamierzamy nabyć sprzęt używany, należy zapoznać się z wszelkimi ewentualnymi mankamentami i wadami (które na pierwszy rzut oka, mogą być ukryte). Wiele sklepów takich jak m.in. Media Markt lub RTV Euro AGD umożliwia kupno produktów przemysłowych w formie outletu. Wiąże się to z niższą ceną, jednak z zachowaniem praw konsumenta i należytym standardem transakcji.

Zobacz również:

Opinie konsumentów, recenzje

Na początku wspominaliśmy o polecaniu produktów przez bliskich. Nie należy jednak całkowicie rezygnować z recenzji, jeśli pochodzą od zaufanych twórców. Na tej podstawie możemy sprawdzić funkcjonalność danego sprzętu, a dodatkowo wysłuchać opinii niezależnych osób (zarówno profesjonalistów, jak i przeciętnych użytkowników). Zważając na możliwość porównania opinii na wielu platformach, możemy wysnuć własne wnioski i przekonać się, czy rzeczywiście funkcjonalność urządzenia jest dla nas wystarczająca. Bądźmy uważni - pewne komentarze mogą być wyłącznie marketingiem szeptanym. Sama istota opinii jest ważna również w przypadku ustalenia legalności sklepu i sprzętu. Wadą, a równocześnie zaletą internetu jest fakt, że nic tu nie ginie. Jeśli pojawią się niepochlebne opinie, trudno będzie się ich skutecznie pozbyć. Jest to wystarczający powód, aby unikać owego punktu sprzedaży.

Przeznaczenie

Przejdźmy do sprzętów oczyszczających oraz chłodzących, które na ten moment pomagają nam uporać się z upałami i dbają o usuwanie szkodliwych związków z otoczenia. Zważając na wiele form nawilżaczy, oczyszczaczy, klimatyzatorów, klimatorów, wentylatorów i tym podobnych - trudno zachować trzeźwą ocenę parametrów przekazanych przez producenta. Wynika to nie tylko z różnorodności sprzętów, ale i dodatkowych funkcji, w które są wyposażone. Niezależnie jednak od rodzaju, pod uwagę powinniśmy brać wydajność sprzętu na określonym metrażu. Najczęściej wyraża się to w możliwościach filtracji - m3/h. Dane mogą zostać przedstawione również w specjalistycznych jednostkach, które wpływają na takowe wartości. Dla przykładu, oczyszczacz powietrza Sharp KC-G60EUW sprawdzi się na powierzchniach do 50 m2 (408 m3/h), natomiast Webber AP8410 posłuży we wnętrzu o metrażu max. 38 m2 (220 m3/h).

Tyczy się to również sprzętów sprzątających. Jeśli zainwestujemy w robota, który podczas jednego cyklu zdoła wysprzątać 120 m2, nie będzie konieczności ponownego ładowania i przerywania porządków. Jeśli mieszkamy w kawalerce, nie ma potrzeby decydować się na sprzęt o tak dobrych osiągach, a zamiast tego postawić na model zajmujący najmniej miejsca.

Źródło: Adobe Stock/sodawhiskey

Klasa energetyczna

Planujesz zakup pralki, zmywarki, suszarki lub sprzętu AGD do kuchni? Poza wielofunkcyjnością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami, warto zwrócić uwagę na parametr świadczący o ponoszonych kosztach użycia. Choć jest to myślenie długookresowe, przy codziennym korzystaniu z domowych sprzętów będzie to odczuwalne dla twojego portfela. Na powyższą wartość wpływa wiele czynników, a w tym m.in. moc urządzenia, zużycie wody, prądu oraz pojemność i wielkość. Różnice są doprawdy spore, tak więc poza kwotą zakupu, warto przeliczyć ile wyniesie nas w skali miesiąca rachunek. W marcu 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe standardy dot. klasy energetycznej. Ma to związek z pojawianiem się na rynku coraz bardziej energooszczędnych urządzeń, które trudno było sklasyfikować wobec przestarzałej skali. Dla konsumentów było to niezwykle problematyczne, ponieważ dodatkowe +++ potrafiły wprawić w zakłopotanie niemal każdego. Nowe regulacje obejmują skalę od A (najbardziej energooszczędne) do G. Najnowsze zmiany najlepiej obrazuje poniższa grafika:

Źródło: Komisja Europejska

Moc urządzenia

W przypadku wielu sprzętów z kategorii AGD, wśród najważniejszych cech urządzenia znajduje się moc (wyrażana w Wattach). Wartość jednoznacznie wpływa na funkcjonowanie oraz możliwości. Jeśli sprzęt posiada zestaw upragnionych cech, jednak jego moc jest stosunkowo niska - może być to dyskwalifikujące. Innymi słowy, im silniejsza moc, tym wydajniejsza praca. Jeśli nie masz świadomości jaka moc jest odpowiednia dla danego rodzaju sprzętu, warto porównać dane z pozostałymi modelami. Sytuacja dotyczy takich urządzeń jak m.in. odkurzacze, blendery, roboty kuchenne, klimatyzatory i wiele więcej. Parametr będzie miał przełożenie na wiele innych aspektów działania takich jak moc ssania, osiągalna prędkość i czas, którego potrzebuje urządzenie do spełnienia swojej funkcji. W skrajnych przypadkach może dochodzić do przegrzania silnika, a nawet trwałego uszkodzenia (na przykład przeceniając możliwości blendera kielichowego). Zaznaczamy jednak, że nie musisz decydować się na sprzęt o możliwie najwyższych parametrach - jest to zależne od planowanego przeznaczenia i sposobu użytkowania.

Funkcje dodatkowe

Jak wspominaliśmy na początku, wiele parametrów sprzętów znacznie wykracza poza nasze oczekiwania. Co więcej, nie pomyślelibyśmy, że na rynku są dostępne tak wyspecjalizowane urządzenia. Niemniej, warto podejść do tego w sposób chłodny. Analiza użyteczności danego czynnika jest pomocna, zwłaszcza przy ograniczonym budżecie. Aby przedstawić to obrazowo, weźmy pod lupę kostkarkę do lodu. Najbardziej zaawansowane modele (na przykład YOER Everest IMW02S) posiadają funkcję podłączenia do źródła wody i eliminują konieczność ręcznego napełniania pojemnika. Jest to pomocne przy organizowaniu wielkich przyjęć, jednak czy aby na pewno w domowych warunkach byłoby to niezbędne? Szereg dodatkowych możliwości może być jednak nie tylko wygodny, ale i wpływać na bezpieczeństwo. Mowa tu m.in. o wyposażeniu robotów sprzątających lub automatycznych myjek w specjalistyczne czujniki. Pozwala unikać wielu niepożądanych sytuacji, które zwiastowałyby zniszczenia lub uszkodzenia obiektów i mebli.

Warto rozważać te kwestię, ponieważ niektóre dodatkowe funkcje mogą okazać się dla nas priorytetowe, a inne - zupełnie zbędne. Finalnie, wpływa to na cenę i zadowolenie z użytkowania.

Źródło: iRobot, Roomba 694

Jeśli masz wątpliwości do wyboru sprzętu, zasięgnij wiedzy specjalisty na terenie sklepu. W wielu przypadkach może skutecznie rozwiać to twoje wątpliwości!