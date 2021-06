7 funkcji Androida 12, które Apple powinno umieścić w iOS 15

Miejmy nadzieję, że niektóre z tych funkcji pojawią się na WWDC 2021.

Spis treści

WWDC 2021 odbędzie się już 7 czerwca, a z każdym dniem stajemy się co raz bardziej niecierpliwi w oczekiwaniu na nowości, jakie Apple planuje dla iOS 15.

Cały czas prowadzimy aktualizowany news o Androidzie 12, i naszą uwagę przykuło kilka funkcji, które Apple bez zastanowienia mogłoby zaimplementować w nowej wersji OS dla iPhone'ów. Oto siedem funkcji Androida 12, które chcielibyśmy zobaczyć w iOS 15.

Historia powiadomień

Powiadomienia mogą być uciążliwe, ale czasami przez nieuwagę odrzucamy alert, który faktycznie mógł być dla nas ważny. Kiedy to się stanie na naszym iPhonie - mamy pecha. Natomiast Android 12 pozwala zobaczyć swoje ostatnio usunięte powiadomienia i chętnie zobaczylibyśmy tę samą funkcjonalność w iOS.

W systemie Android 12 można łatwo uzyskać dostęp do wcześniej usuniętych powiadomień.

Aby być uczciwym, Google faktycznie wprowadził historię powiadomień z Androidem 11, ale jego dostępność dla użytkownika poprawiła się w Android 12. Wcześniej trzeba było nurkować w ustawieniach, aby znaleźć przełącznik do wyświetlania starszych powiadomień; przycisk znajduje się teraz na dole panelu centrum sterowania. Stuknij go, a skoczysz prosto do strony, na której możesz zobaczyć wszystko, co zostało usunięte w ciągu ostatnich 24 godzin.

Widżety wiadomości

Widżety iOS 14 zmieniły sposób, w jaki korzystamy z iPhone'ów, ale brakuje jednego widżetu: Wiadomości. Z jakiegoś powodu, Apple nie oferuje widżetu do śledzenia rozmów iMessage, nieodebranych połączeń telefonicznych, e-maili itp. Nie jesteśmy całkowicie pewni, jak to będzie realizowane w Androidzie 12, ale Google oferuje już widżet, który pozwala zobaczyć swoje różne aplikacje do przesyłania wiadomości i oferuje skróty do szybkiego kontynuowania rozmów.

Szybsze ustawienia

Centrum sterowania Apple to świetny sposób na szybki dostęp do ustawień Bluetooth, Wi-Fi czy jasności ekranu, ale to wciąż nie jest tak intuicyjne, jak mogłoby być. Nadal regularnie ściągamy w dół Centrum Powiadomień, gdy chcemy uzyskać do niego dostęp. iOS 15 mógłby wprowadzić jakieś inne, zunifikowane miejsce, aby szybko uzyskać dostęp do najważniejszych opcji.

Kolory systemowe w Androidzie 12 dynamicznie zmieniają się, aby dopasować się do tapety.

Panele powiadomień i ustawień w Androidzie od dawna są łatwiejsze w obsłudze od tych z iOS. Kiedy przeciągniesz palcem w dół, wyświetlą się cztery konfigurowalne przyciski dla najczęściej używanych ustawień, a jeśli przeciągnie się jeszcze niżej - dostaniemy do dyspozycji łatwy w regulacji suwak jasności. Jest to zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskać jak najszybszy i intuicyjny dostęp do najważniejszych opcji.

Lepszy ekran blokady

Delikatnie mówiąc, ekran blokady iPhone'ów pozostawia wiele do życzenia. Istnieją plotki, że Apple planuje pewne zmiany wprowadzając iOS 15, i mamy nadzieję, że koncepcja jest podobna do metody Google. Nie chodzi tylko o minimalny, ładny wygląd - ekran blokady w Android 12 jest mądrzejszy i bardziej intuicyjny niż wcześniej, dzieląc się miedzy ekranem głównym i "always-on display", aby zaoferować jednym spojrzeniem dostęp do aplikacji i najważniejszych informacji. Na przykład, zegar zmienia rozmiar w zależności od tego, czy masz nieprzeczytane powiadomienia, dzięki czemu można szybko stwierdzić, czy masz nieprzeczytane powiadomienia. Właśnie takich drobiazgów oczekujemy od Apple i chcielibyśmy je zobaczyć w iOS 15.

Kolorowe motywy

Dark Mode jest fajny, ale Android 12 oferuje nam możliwości, które idą o co najmniej krok dalej. Zamiast tylko białego i czarnego motywu, Android 12 ma niestandardową paletę kolorów, która zmienia elementy systemu w oparciu o tapetę, jakiej aktualnie używasz. Zwany "ekstrakcją kolorów" system automatycznie określa, które kolory tapety są dominujące, a które uzupełniające. Następnie odpowiednio dostosowuje akcenty na całym ekranie głównym i w aplikacjach. To sprawia, że telefon jest bardziej spersonalizowany do naszych upodobań.

Kolory systemowe w Androidzie 12 dynamicznie zmieniają się, aby dopasować się do tapety.

Łatwiejsza prywatność

Google zawsze będzie próbowało doścignąć iOS i jego niesamowite ustawienia prywatności, ale Android 12 wprowadza kilka funkcji, które nie są zwykłym pójściem po śladach Apple. Po pierwsze, dodaje parę przycisków, aby natychmiast wyłączyć dostęp do mikrofonu lub kamery dla każdej aplikacji, która wcześniej miała do nich dostęp. Aby osiągnąć to samo w iOS 14, trzeba by było przejść do ustawień prywatności i wyłączyć każdy przełącznik w zakładkach Mikrofon i Aparat.

Co ważniejsze, jest nowy panel prywatności, który oferuje widok na to, jakie dane są udostępniane przez które aplikacje. Dzięki temu można łatwo wycofać wszystkie uprawnienia , które mogą być podejrzane. Będziesz także w stanie przypisać "przybliżoną lokalizację", jeśli chcesz zachować swoją dokładną lokalizację dla pogody i innych aplikacji, które potrzebują tylko ogólnych danych lokalizacyjnych.

Inteligentniejsze animacje

Dzięki potężnemu procesorowi i niesamowitemu wyświetlaczowi, animacje w systemie iOS są płynnym przedłużeniem sprzętu, na którym działają. Z drugiej strony, w systemie Android 12 i telefonie Pixel naprawdę czujesz, że oprogramowanie i sprzęt są świadome siebie nawzajem, z płynnymi, intuicyjnymi animacjami, które reagują na dotknięcia, jakby telefon i oprogramowanie były jedną spójną jednostką.