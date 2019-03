7 najważniejszych poprawek i zmian w Android Q

Jaki deser zaczyna się na Q? Jaką nazwę dla nowego systemu wymyśli Google? Tego jeszcze nie wiemy, ale znamy już nowości, które wprowadza Android Q.

Źródło: techadvisor

Zgodnie z harmonogramem, pierwsza wersja poglądowa Android Q została udostępniona. Tak, jak w przypadku kilku ostatnich wydań, nie ma ona jeszcze wielu funkcji skierowanych do użytkowników, które będą prawdopodobnie zostaną zaprezentowane na Google I/O w maju. Ostateczna wersja systemu powinna pokazać się pod koniec wakacji. Mimo to changelog jest wypełniony wieloma ciekawymi poprawkami i dodatkami, które sprawią, że Twój telefon będzie lepszy niż kiedykolwiek, gdy system oficjalnie zostanie wydany.

Największą zmianą jest ta, którą większość użytkowników nie będzie mogła cieszyć się przez długi czas. Wprowadzenie na rynek składanych smartfonów wymusił na Google konieczność implementacji funkcji odpowiedzialnej za skalowanie aplikacji z trybu telefonu do trybu tabletu i na odwrót. Funkcje takie jak pauza, wznowienie i zmiana rozmiaru przy otwieraniu urządzenia będą dostępne dla wszystkich programistów, aby upewnić się, że aplikacje są wyświetlane prawidłowo na nowym typie urządzeń.

Podczas, gdy składany telefon jest nadal nieosiągalny dla większości z nas, istnieje wiele funkcji w Android Q, które sprawią, że z konwencjonalnych smartfonów będzie nam się korzystać jeszcze lepiej.

Oto siedem zmian, które ułatwią korzystanie z Android Q.

Twoje dane będą bezpieczniejsze

Jedną z największych zalet użytkowników iOS jest to, że użytkownicy iPhone'a mają przewagę nad swoimi znajomymi korzystającymi z systemu Android - korzystanie z nich to zobowiązanie Apple do zachowania prywatności. Od aplikacji do danych Apple blokuje iOS, więc programiści mają niewielki dostęp do poufnych informacji, co znacząco odbiega od tego, co wymaga Google w Android Pie. To się zmienia z Android Q. Wśród zmian Google jest możliwość wyboru, czy ograniczyć uprawnienia aplikacji, aby zobaczyć lokalizację tylko wtedy, gdy jest na pierwszym planie. Użytkownicy będą mogli również kontrolować dostęp aplikacji do zdjęć, filmów i plików audio. I wreszcie, Google będzie ograniczać dostęp dewelopera do IMEI i numerów seryjnych.

Źródło: techadvisor

Koncentracja

Google otwiera dostęp do powiadomień o wysokim priorytecie, które ostrzegą Cię przed alarmem lub rozmową telefoniczną poprzez baner na górze ekranu, abyś sam mógł zdecydować, co chcesz robić, podczas gdy inne mniej ważne powiadomienia nie będą pojawiać się jako baner.

Szybkie i łatwe udostępnianie

Android jest na rynku od ponad 10 lat i znacząco ewoluował, jednak udostępnianie nadal jest powolne i frustrujące. Ma się to zmienić w Android Q. Google wprowadza nowe API Sharing Shortcuts, które działa podobnie jak skróty aplikacji i ma znacząco ułatwić i przyśpieszyć proces udostępniania.

Istotne ustawienia zawsze pod ręką

Google wprowadza również duże zmiany w sposobie zarządzania ustawieniami. Nowy interfejs API panelu ustawień umożliwi programistom wbudowanie szybkich ustawień bezpośrednio w ich aplikacje, dzięki czemu nie trzeba będzie przechodzić do innej aplikacji, ani ściągać belki powiadomień, aby coś dostosować. Jak wyjaśnia Google, "przeglądarka może wyświetlić panel z ustawieniami łączności, takimi jak tryb samolotowy, Wi-Fi (w tym pobliskie sieci) i danymi komórkowymi", a wszystko to bez konieczności opuszczania aplikacji.

Źródło: techadvisor

Wi-Fi calling i gry lepsze niż kiedykolwiek

Nowy standard Wi-Fi 6 jest w drodze, a my niedługo ujrzymy pierwsze urządzenia z jego implementacją. Android Q sprawi, że Wi-Fi będzie szybsze i mądrzejsze, nawet jeśli nie jesteś w stanie skorzystać z nowego standardu. Nowa funkcja pozwoli na korzystanie z określonych trybów Wi-Fi, dzięki czemu programiści będą mogli włączyć tryby o wysokiej wydajności i niskich opóźnieniach w grach. Oznacza to, że irytujące opóźnienia w przesyłaniu strumieniowym gier przez sieć Wi-Fi spowodowane np. aktualizacjami aplikacji w tle przejdzie do przeszłości.

Tryb portretowy

Tryb portretowy jest standardem we większości telefonów z Androidem wydanych w 2018 roku, więc Google chce go usprawnić. W Android Q, Google pozwala aplikacjom żądać obrazu Dynamic Depth, który składa się z plików JPEG i XMP Aparat fotograficzny i aplikacje do robienia zdjęć będą w stanie zrobić więcej w trybie portretowym, w tym specjalistyczne opcje rozmycia i bokeh oraz tworzenie obrazów 3D. Skorzystają na tym również aplikacje AR.

Źródło: techadvisor

Szybsze uruchamianie aplikacji

Każde wydanie Androida przynosi zmiany w kodzie, które sprawiają, że system działa lepiej, a Android Q nie jest wyjątkiem. Google zmienia środowisko uruchamiania ART, aby pomóc aplikacjom uruchomić szybciej i zużywać mniej pamięci, a deweloperzy nie muszą nawet zmieniać swoich aplikacje, aby czerpać korzyści.

Jeżeli chcesz już dziś zainstalować wersję poglądową Android Q sprawdź, jak to zrobić