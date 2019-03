7 rzeczy, które musisz wiedzieć o nowych słuchawkach AirPods

Najpopularniejsze słuchawki bezprzewodowe właśnie stały się jeszcze lepsze. Zobacz, co powinieneś wiedzieć o AirPods drugiej generacji.

Źródło: Apple

W tym tygodniu, Apple wreszcie ogłosił drugą generację AirPods - jego bezprzewodowych słuchawek dousznych, które okazały się być o wiele bardziej popularne niż kiedykolwiek oczekiwano. Po ponad dwóch latach doczekaliśmy się między innymi opcjonalnego wsparcia dla bezprzewodowego ładowania.

Druga generacja słuchawek nie jest zupełnie nową konstrukcją, na którą czekało wielu użytkowników. W rzeczywistości AirPods nadal wyglądają tak samo, ale w środku poczyniono kilka znaczących zmian.

Oto najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć.

To nie AirPods 2

Nowe AirPods'y to tylko nowe AirPods'y. Apple nie zdecydowało się na nazwanie ich AirPods 2. Firma wycofała z oferty pierwszą generację słuchawek i oferuje obecnie tylko nowy model w dwóch wersjach. Jeśli kupisz AirPods bezpośrednio ze strony Apple, otrzymasz tylko nową wersję. Sprzedawcy posiadają jednak jeszcze zapasy magazynowe pierwszej generacji słuchawek, więc podczas zakupu upewnij się, które z nich kupujesz. Jeżeli uważasz, że druga generacja nie wnosi dla Ciebie żadnych znaczących nowości możesz zdecydować się na zakup poprzedniej generacji w nieco obniżonej cenie.

Źródło: Apple

Kiedy Apple naprawdę musi dokonać rozróżnienia pomiędzy nowym i starym modelem nazywa stare słuchawki "AirPods", a nowe "AirPods (2. generacji)".

To samo dzieje się w przypadku aktualizacji komputerów Mac. Nowe modele są trochę lepsze, ale nadal noszą starą nazwę oraz zastępują poprzedni model, który jest wycofywany ze sprzedaży.

Kosztują tyle samo (z małym wyjątkiem)

Od czasu wprowadzenia pierwszej generacji AirPods kosztowały 799 złotych. Nowa wersja w podstawowej konfiguracji nadal kosztuje 799 zł. Apple wprowadziło jednak etui ładujące z obsługą bezprzewodowego ładowania w standardzie Qi, które wygląda niemalże identycznie jak poprzednie. Odróżnia się jedynie małą diodą LED z przodu. Jeżeli zdecydujesz się na zakup modelu z bezprzewodowym ładowaniem będziesz musiał zapłacić więcej - 999 zł. Istnieje również możliwość zakupu samego etui ładującego, które jest kompatybilne również ze słuchawkami pierwszej generacji za 389 zł.

Źródło: Apple

Cena słuchawek AirPods w 2016 roku mogła wydawać się wygórowana. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów w podobnej cenie. Mimo wszystko żałujemy, ża Apple każe dodatkowo płacić za funkcję bezprzewodowego ładowania, która np. w przypadku Galaxy Buds jest dostępna w standardzie.

Prawdopodobnie brzmią tak samo

Apple mówi o wielu ulepszeniach w stosunku do poprzedniej generacji, ale nie wspomina nic o poprawie jakości dźwięku. Nawet w komunikacie prasowym nie zostało to wspomniane. Jeżeli AirPods drugiej generacji oferowałyby lepszą jakość dźwięku Apple z pewnością by się tym pochwaliło.

Do czasu pierwszych testów możemy jedynie założyć, że AirPods drugiej generacji brzmią tak samo jak oryginalny model.

Możesz używać "Hey, Siri" bez dotykania

Nowe AirPods'y oferują te same funkcje, co poprzedni model, z jednym wyjątkiem. Możesz teraz powiedzieć "Hej, Siri", aby uruchomić asystenta Siri, zamiast dwukrotnie stuknąć jeden z wkładek dousznych. Funkcje stukania są nadal dostępne (można je zmieniać w ustawieniach Bluetooth), ale teraz słuchawki rozpoznają, kiedy wypowiadasz "Hey, Siri".

Jest to jedyna nowa funkcja AirPods'ów. Inne nowości to ulepszenia rzeczy, które już widzieliśmy.

Żywotność baterii

Apple twierdzi, że nowe AirPods'y wystarczą na pięć godzin użytkowania na jednym ładowaniu, a etui na 24 godziny ładowania akumulatora. To dokładnie tyle samo, co oryginalne AirPods'y, i jest to dobry wynik, jak na tak małe słuchawki bezprzewodowe.

Apple znacznie wydłużyło jednak żywotność baterii podczas wykonywania połączeń telefonicznych. Stare AirPods'y umożliwiały dwie godziny rozmów na jednym ładowaniu, podczas gdy nowy model zwiększa ten czas do trzech godzin. Docenią to osoby, które dużo rozmawiają przez telefon.

Bezprzewodowe ładowanie jest opcjonalne

Nie masz bezprzewodowej ładowarki i nie planujesz zakupu? Nie musisz płacić więcej za etui do bezprzewodowego ładowania, jeśli nie masz zamiaru z niego korzystać. Teraz możesz kupić AirPods'y z ładowarką, która wykorzystuje złącze Lightning) za tę samą cenę 799 zł.

Zakup słuchawek AirPods z etui do bezprzewodowego ładowania będzie kosztował 999 zł. Etui do bezprzewodowego ładowania współpracuje również ze starą wersją AirPods'ów i można ją kupić oddzielnie za 389 zł. Etui nadal ma port Lightning.

Mimo wszystko szkoda, że Apple nie oferuje bezprzewodowego ładowania w standardzie i każe dopłacać do niego nie małą kwotę.

Chip H1 zapewnia szybsze parowanie i przełączanie pomiędzy urządzeniami

Źródło: Apple

Nowe AirPody wyglądają tak samo na zewnątrz, ale wewnątrz mają zupełnie nowy, autorski układ H1. Apple mówi, że jest "zaprojektowany specjalnie dla słuchawek", co pozwala nam myśleć, że jest przeznaczony również do kilku innych urządzeń, w ten sam sposób, w jaki układ W1 znalazł się w słuchawkach Beats.

Jest to układ, który sprawia, że "Hey, Siri" jest możliwy do wywołania bez użycia rąk, ale ma również kilka innych zalet. Jest to powód, dla którego dostajesz dodatkową godzinę czasu rozmów, a także zwiększa szybkość połączenia. Apple twierdzi, że przeniesienie rozmowy telefonicznej z iPhone'a na AirPods jest o 50 procent szybsze, a przełączanie między urządzeniami również jest dwukrotnie szybsze. Jeśli korzystasz z AirPods'ów na telefonie iPhone, komputerze Mac i innych z pewnością to docenisz. Gracze docenią fakt, że Apple mówi, że opóźnienie dźwięku podczas grania w gry jest również o 30 procent mniejsze.