7 wtyczek do Chrome, których warto używać

Jeśli korzystasz z przeglądarki Google Chrome, możesz znacznie poszerzyć jej możliwości dzięki wtyczkom. Oto siedem, które warto zainstalować.

Google Chrome - rozszerzenia

Zacznijmy najpierw od podstaw, czyli wyjaśnienia, skąd wziąć rozszerzenia dla Chrome? Znajdują się one w Chrome Web Store, czyli oficjalnym, prowadzonym przez Google sklepie. To taki odpowiednik Play Store dla smartfonów z Androidem. Rozszerzenia znajdziesz pod tym adresem. Są on wygodnie posegregowane na kategorie, a samo Chrome podsuwa Ci propozycje na bazie Twoich działań w sieci.

Fot.: H Tur/PC World

Jeśli któreś Cię zainteresuje, wejdź na jego stronę i wybierz opcję Dodaj do Chrome. Może być konieczne udzielnie uprawnień rozszerzeniu. Większość dodatków nie wymaga ponownego restartu przeglądarki.

Fot.: H Tur/PC World

Zainstalowane rozszerzenia zobaczysz w prawym górnym rogu, obok paska adresu. A ponieważ jest tam ograniczona ilość miejsca, niektóre mogą być ukryte. Wszystkie zainstalowane zobaczysz, gdy klikniesz na ikonkę puzzla.

Fot.: H Tur/PC World

Google Chrome - polecane wtyczki

Oto siedem naszym zdaniem najciekawszych i najbardziej praktycznych rozszerzeń, których warto używać na co dzień. Oczywiście nie wyczerpują one listy interesujących propozycji, dlatego zachęcamy, aby spędzić samemu nieco czasu w Web Store i poznać także niewymienione w tym tekście.

Dark Mode - wygodne w obsłudze rozszerzenie, pozwalające na przeglądanie wszystkich witryn w trybie ciemnym. Polecane szczególnie dla osób, które używają tego ustawienia w całym systemie. Pozwoli na estetyczne skomponowanie się z całym designem. Jeśli używa się trybu jasnego w Windows, ciemne strony pozwolą na mniejsze zmęczenie oczu. Rozszerzenie znajdziesz tutaj.

Chrome Dark Mode. Fot.: H Tur/PC World

AdBlock - tutaj zbytnio rozpisywać się nie trzeba. Rozszerzenie blokujące reklamy istnieje na rynku od lat i dla wielu osób jego włączenie jest pierwszą czynnością po instalacji przeglądarki. Co tu dużo mówi - dzięki rozszerzeniu znikają nachalne reklamy ze stron, wyskakujące okienka, a także różnego rodzaju materiały promocyjne w serwisach i sieciach społecznościowych. Nie każdy jednak wie, że AdBlock blokuje również szpiegujące trackery oraz wykrywa scam i malware. Rozszerzenie uruchomisz tutaj.

Redaktor Microsoft: sprawdzanie pisowni i gramatyki - to rozszerzenie wykorzystuje sztuczną inteligencję, która pomoże Ci pisać bez literówek. Sprawdza poprawność pisowni i gramatyki, a także sugeruje ulepszenia dotyczące na przykład używania strony biernej i zbyt wielu słów. Kliknij podkreślony wyraz, aby wyświetlić listę sugerowanych poprawek - i gotowe. Edytor łączy się z usługą online firmy Microsoft, która oferuje sugestie dotyczące pisowni, gramatyki i poprawiania tekstu w większości witryn internetowych. Rozszerzenie znajdziesz tutaj.

Fot.: Microsoft

LastPass - rozszerzenie to menadżer haseł, będący odpowiednikiem nazwanej tak samo, bardzo popularnej aplikacji. Skutecznie chroni wpisywane hasła, a użytkownika odciąża od konieczności ich zapamiętywania. Na stronach, na których należy je wprowadzić, wszystkie pola uzupełniane są automatycznie. Dzięki opcji synchronizacji możesz korzystać z rozszerzenia na wszystkich instancjach Chrome, czyli zarówno na desktopie i laptopie, jak i urządzeniu mobilnym. Na plus zaliczamy także generator unikalnych, bardzo mocnych haseł. Rozszerzenie pobierzesz z tej strony.

RescueTime - to rozszerzenie pozwalające sprawdzić, jak spędzasz czas online. Podsumowuje czas spędzany na różnych stronach internetowych, podlicza go, a także wylicza na jakim poziomie stoi u Ciebie produktywność. Doskonałe zwłaszcza dla osób pracujących zdalnie. Dzięki temu możesz rozplanować swój czas lepiej i podjąć postanowienie, że mniej go będziesz marnować. A statystyki pozwalają na sprawdzenie, czy lepiej gospodarujesz czasem, czy też pora na zmiany. Rozszerzenie czeka na Ciebie tutaj.

Fot.: RescueTime

Loom – Free Screen Recorder & Screen Capture - chcesz nagrać to, co dzieje się na ekranie? Z tym rozszerzeniem będzie to proste - wystarczy jedno kliknięcie. Możliwe jest także udostępnianie. Wtyczka pozwala na zarejestrowanie całego okienka lub tylko wybranego obszaru lub karty. Dzięki temu zawsze rejestrujesz to, co jest Ci najbardziej potrzebne. Możesz używać jej także do streamingu - obsługuje mikrofon oraz kamerkę internetową. Dzięki temu świetnie nadaje się zarówno dla zwykłego użytkownika, jak i streamera. Znajdziesz ją tutaj.

Workona Tab Manager - jeśli intensywnie korzystasz z internetu, zapewne zdarzają się chwile, gdy masz dziesiątki otwartych kart. To rozszerzenie umożliwi Ci ich zarządzanie, czyli pogrupowanie. Ponadto zapisuje również ich stan, dzięki czemu nigdy nie trzeba będzie wyszukiwać zamkniętych w historii. A wszystko z pełnym poszanowaniem prywatności użytkowników. O możliwościach rozszerzenia możesz przekonać się na jego oficjalnej stronie.

Fot.: Workona

Źródło: własne