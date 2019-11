7nm karta graficzna Intel Xe z nazwą kodową Ponte Vecchio

W sieci pojawiają się pierwsze informacje na temat karty graficznej Intel Xe wyprodukowanej w 7 nm procesie technologicznym.

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo Intel dogoni AMD w zakresie procesu technologicznego. W chwili obecnej tylko AMD produkuje już swoje układy w najnowszym 7 nm procesie technologicznym. Topowe układy Intel Ice Lake wykorzystują 10 nm proces technologiczny, a reszta 14 nm proces technologiczny.

Intel rzekomo ujawnił już nazwę kodową dla swojej nadchodzącej dyskretnej karty graficznej z rodziny Intel Xe. Informacja została przekazana przez szanowany portal Videocardz, który specjalizuje się w komputerowych układach graficznych. Redaktorzy portalu twierdzą, że posiadają prezentacje przeznaczoną na briefing prasowy.

Z pokazu slajdów wynika rzekomo, że układ Intel Xe posiada nazwę kodową Ponte Vecchio. Jest to procesor graficzny wyprodukowany w 7 nm procesie technologicznym. Podobno projektowany jest on jako główny element Project Aurora - pierwszego superkomputera eksaskalowego w USA. W jego skład wchodzić mają:

Dwa procesory Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)

Procesory graficzne Intel Xe Ponte Vecchio (sześć sztuk)

Pamięć operacyjna o wysokiej przepustowości (prawdopodobne zastosowanie pamięci typu HBM)

Ultra wysokiej wydajności pamięć cache

Według doniesień przekazanych przez Videocardz Intel ma zdradzić więcej szczegółów na temat przedsięwzięcia już 17 listopada na specjalnie zorganizowanym briefingu. Urządzenie ma zostać wdrożone do końca 2021 roku.

Ponte Vecchio to nazwa własna jednego z najstarszych mostów we Florencji. Budowlę wzniesiono w XIV wieku. Nazwa może być również odniesieniem do technologii Compute Express Link firmy Intel, która służyć będzie do łączenia poszczególnych komponentów projektu Aurora. Niebiescy maja również rozpocząć wdrażanie autorskiej inicjatywy One API, która ma spowodować, że integracja sprzętu w ekosystemie z oprogramowaniem stanie się łatwiejsza, niż dotychczas.

Według jednego ze slajdów prezentacji, która jest w posiadaniu Videocardz Intel planuje wykorzystanie procesora graficznego Ponte Vecchio na wielu różnych płaszczyznach takich, jak platformy superkomputerów, stacje robocze oraz komputery dla graczy.

