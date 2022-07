8 korzyści z posiadania abonamentu Amazon Prime

Zastanawiasz się, czy warto kupić subskrypcję Amazon Prime? Oto dziewięć powodów, które mogą Cię do tego przekonać.

Amazon Prime to usługa premium, która w naszym kraju wyceniona została zaledwie na 49 złotych rocznie. Za takie stosunkowo niewielkie pieniądze zyskujesz dostęp do:

Prime Video - platformy streamingowej, która produkuje własne filmy i seriale;

- platformy streamingowej, która produkuje własne filmy i seriale; Prime Gaming - platformy dla graczy, oferującej co miesiąc darmowe tytuły oraz liczne bonusy i dodatki w grach online;

- platformy dla graczy, oferującej co miesiąc darmowe tytuły oraz liczne bonusy i dodatki w grach online; Prime Day - pierwszeństwa w zakupie produktów sprzedawanych na specjalnych warunkach oraz wcześniejszy dostęp do błyskawicznych okazji - 30 minut przed innymi klientami.

Przyjrzyjmy się dokładniej powyższym oraz innym rozwiązaniom, które mogą skłonić nas do postawienia na Amazona.

Darmowa dostawa

Często jest tak, że kupujemy coś w atrakcyjnej cenie w sklepie online, ale po dodaniu kosztów przesyłki okazuje się, że okazja wcale nie była taka okazyjna. Amazon znany jest z dostarczania przesyłek za darmo, a w wybranych rejonach świata robi to nawet za pomocą dronów. Jak wygląda sprawa w Polsce? Jak czytamy w regulaminie:

Standardowa dostawa staje się bezpłatna w przypadku zamówień o wartości ponad 40 zł realizowanych przez Amazon. Koszty wysyłki zamówień z platformy Marketplace realizowanych przez sprzedawców mogą różnić się od kosztów zamówień realizowanych przez Amazon, a niektórzy sprzedawcy Marketplace pobierają opłaty za wysyłkę. Dla klientów Amazon Prime, dostawa kwalifikujących się produktów jest zawsze realizowana za darmo, najszybszą dostępną metodą.

Dostawa standardowa to zwykle w 2-3 dni robocze od daty złożenia zamówienia, dla klientów Amazon Prime jest całkowicie darmowa. To samo dotyczy priorytetowej, czyli nawet następnego dnia od daty złożenia zamówienia.

Fot. Amazon

Dzielenie się kontem

Ostatnio Netflix zabrał się za karanie osób, które udostępniają swoje konto innym. Amazon ma tu całkowicie inne podejście. Jedno członkostwo - czyli wspomniane 49 zł rocznie - upoważnia do używania jednego konta przez inna osobę dorosłą oraz czworo dzieci. A więc w sumie jedna opłata za sześcioro użytkowników. Co warto podkreślić - wszyscy mają dostęp do Video, Amazon Photos i korzyści na platformie sprzedażowej. Istnieje tu także kontrola rodzicielska - działa poprzez wymaganie wprowadzenia kodu PIN w celu obejścia wszelkich włączonych ograniczeń zakupu lub przeglądania treści.

Fot. H Tur/PC World

Prime Video

Tutaj można by stworzyć osobny artykuł na temat filmów i seriali udostępnianych przez platformę. Zamiast się rozpisywać, napiszę ogólnie tak - każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Mamy zarówno filmy romantyczne, jak i horrory, anime oraz programy dokumentalne. Ogólnie istnieje 13 kategorii oraz trzy specjalne. Można w łatwy sposób włączyć pokazywanie tylko Amazon Originals, czyli produkcji stworzonych przez platformę.

Fot. H Tur/PC World

Spożywczak online

Wiesz, że w Amazonie kupisz sos do spagetti, spody do pizzy, konserwy, ciasta, słodycze, a nawet rośliny strączkowe? Choć mówiąc szczerze platforma ta to ostatnie miejsce, jakie może kojarzyć się z zakupami spożywczymi, ten dział jest mocno rozbudowany, a ceny sprawiają, że warto rozważyć tam zaopatrzenie swojej kuchni!

Fot. H Tur/PC world

Amazon Photos

Amazon Photos nie jest, niestety, usługą dostępną w Polsce, ale gdy będąc zalogowanym zmienimy kraj, zyskuje się do niej dostęp. Otrzymujemy 5 GB na miejsca, a co możemy tam zrobić - to wyjaśnia ten tekst.

Prime Gaming

Amazon, do którego należy Twitch, postanowił powalczyć o serca graczy i co miesiąc rozdaje darmowe gry. Są tam zarówno produkcje casualowe, jak i duże tytuły AAA, np. Far Cry 4. Do tego bezpłatne bonusy w grach online, np. unikalne bronie, waluta, skiny itp. Jednym zdaniem podsumowujac - jest z czego wybierać.

Fot. H Tur/PC World

Amazon Music Prime oraz Prime Reading

Te dwie usługi dopiero zostaną wprowadzone w sposób pełnoprawny dla polskich użytkowników, póki co można z nich korzystać w sposób podobny, jak przy zdjęciach, czyli po przełączeniu kraju. Pierwsza to serwis streamingowy z muzyką - w chwili obecnej jest tam ponad dwa miliony utworów. Prime Reading to z kolei dostęp do magazynów, e-booków i innych treści pisanych. Co istotne - jest tu funkcja czytania na głos, dzięki czemu z zasobów mogą skorzystać osoby mające problemy ze wzrokiem.

Podsumowując: Amazon Prime to prawdziwa kopalnia rozrywki w każdym stylu - od gier po filmy i muzykę. Jeśli cenisz sobie duży wybór i nie lubisz płacić dużych pieniędzy, 49 złotych za te możliwości to wręcz tyle, co nic. Dlatego warto pomyśleć o założeniu tam konta - co zrobisz na tej stronie.