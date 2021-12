8 powodów, dla których warto wybrać procesor AMD

Choć Intel wprowadził na rynek świetną, 12. generację swoich procesorów, AMD ma na nie odpowiedź - oto osiem powodów, dla których warto postawić na Ryzen 5000.

Spis treści

Procesory Ryzen są bardziej energooszczędne przy pełnym obciążeniu

Jak wykazały to testy porównawcze, szesnastordzeniowy Core i9-12900K zużywa aż 45% energii więcej od mającego taką samą ilość rdzeni procesora Ryzen 9 5950X. Nie pomaga rozwiązanie hybrydowe - Ryzen jest bardziej energooszczędny, aczkolwiek rywal nieco szybszy. W przypadku innych modeli jest podobnie - Ryzen 5 5600X zużywa pod pełnym obciążeniem o 30% mniej energii niż Core i5-12600K, jednak jest aż o 52% wolniejszy. Jeśli zużycie prądu jest dla Ciebie ważne - Ryzen wypadnie tu lepiej.

Płyty główne są tańsze

Wydajność modeli Intel Core jest lepsza od Ryzenów, ale patrząc na pełen obraz widzimy, że płyty główne pod procesory AMD są tańsze. Przykład? B550 to wydatek między 550 a 800 zł, podczas gdy Z690 to co najmniej 800 zł. Dlatego koszt złożenia komputera z płytą główną pod Ryzena wyjdzie Ci taniej.

Zobacz również:

Nie musisz martwić się o DDR5

Intel wraz z Alder Lake wprowadził wsparcie dla pamięci RAM typu DDR5, z możliwością taktowania powyżej 6000 MHz. Problem jednak w tym, że znaleźć obecnie w sprzedaży pamięć DDR5 jest równie łatwo, jak tanią kartę graficzną RTX 3090. Procesory Ryzen 5000 wykorzystują do działania DDR4 i przy nich pamięć nowej generacji nie jest niezbędna, aby skorzystać z wszystkich możliwości dawanych przez układ.

PCIe 4.0 jest wciąż bardzo szybkie

Procesory Alder Lake na płytach Z690 mają pełne wsparcie dla PCIe 5.0, jednak nie ma jeszcze ani kart, ani dysków SSD z obsługą tego interfejsu. Dlatego w tym momencie jest on sztuką dla sztuki i dopiero w przyszłości znajdzie zastosowanie. Z kolei z PCIe 4.0 obługiwanego przez procesory Ryzen możesz bez problemu korzystać w każdej sytuacji - zwłaszcza, jeśli masz kompatybilny dysk SSD. Po co zatem przepłacać za nową technologię, której nie wykorzystasz?

Będą aktualizacje dla AM4

Procesory Ryzen 5000 są kompatybilne z socketem AM4. A co więcej - choć kolejna generacja, czyli Ryzen 6000 będzie wykorzystywać nową technologię, V-Cache, modele z tej linii nadal będą kompatybilne z AM4. To oznacza, że na tej samej płycie skorzystasz z obu generacji. Czyli zyskasz połączenie: tania płyta + najnowsza technologia. Czego chcieć więcej?

Nie jest Ci potrzebny Windows 11

Unikalny, hybrydowy design Alder Lake można najpełniej wykorzystać pod Windows 11. Doskonałym tego przykładem perfekcyjna wydajność Core i5-12600K w połączeniu z nowym systemem Windows. Niestety, wiąże się to z problemem uruchamiania niektórych gier pod Windows 10, zaś w wielu spada wydajność. Mając procesor Ryzen nie masz takich problemów.

Mniej problemów ze starszymi grami

Nawiązując do punktu powyżej - niektóre starsze produkcje nie zadziałają przy Alder Lake. Zastosowana przy tworzeniu procesorów technologia jest po prostu zbyt nowa i nie ma kompatybilności ze starszymi tytułami. Dla gracza będzie to zapewne bardzo zniechęcające. Tymczasem procesory Ryzen obsłużą każdą produkcję.

Prawdopodobnie marka... i tak nie ma znaczenia

Zarówno AMD jak i Intel mają w ofercie bardzo mocne procesory. Te Intela doskonale sprawdzają się w grach, podczas gdy AMD Ryzen bardziej w zastosowaniach profesjonalnych. Jednak przy korzystaniu z popularnych aplikacji, przeglądaniu internetu czy korzystaniu z mniej wymagających gier nie ma to praktycznie żadnego większego znaczenia. Jeśli nie jesteś zatem zapalonym graczem, ogrywającym wszystkie nowości zaraz po premierze, warto postawić na Ryzeny. Co zatem przeważa na korzyść AMD? Przede wszystkim mniejszy koszt zakupu zarówno samego procesora Ryzen, jak i płyty głównej.

Źródło: PC World