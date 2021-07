9 aplikacji z Android Apps mogło skraść Twoje dane

Łącznie te aplikacje pobrało ponad 5,8 mln użytkowników. Sprawdź, czy powinienieś zmienić hasła do swoich kont!

Według Dr. Web, rosyjskiego oprogramowania zabezpieczającego, 9 aplikacji ze Sklepu Play zawiera złośliwy kod używany do kradzieży danych logowania Facebook. Jak donosi Ars Technica, te trojany zostały zaprojektowane tak, aby wyglądały i funkcjonowały jak legalne usługi do edycji zdjęć, ćwiczeń, czyszczenia przestrzeni dyskowej na urządzeniu i dostarczania codziennych horoskopów. W rzeczywistości, to wszystko przykrywka aby oszukać użytkowników i wyłudzić hasła do ich kont.

Jak działał ten schemat? Każda z aplikacji oferowała użytkownikom opcję odblokowania wszystkich funkcji i pozbycia się reklam poprzez zalogowanie się na swoje konto na Facebooku. Taka opcja nie wzbudziłaby zastrzeżeń, ponieważ wiele usług mobilnych pozwala na synchronizację kont w mediach społecznościowych. Po wybraniu tej opcji, aplikacje pokazywały strony logowania zawierające pola do wprowadzania nazw użytkownika i haseł. Cokolwiek użytkownicy wpisywali do tych formularzy trafiało bezpośrednio do komputera kontrolowanego przez hakerów za pośrednictwem sprytnie ukrytego złośliwego kodu. Po zalogowaniu się ofiary na swoje konto, trojany wykradały również ciasteczka z bieżącej sesji autoryzacyjnej, które również były wysyłane do cyberprzestępców.

Analitycy odkryli w sumie 10 złośliwych aplikacji, z których dziewięć było wcześniej dostępnych w Google Play Store. Najwięcej pobrań odnotowały dwie aplikacje udające serwisy do edycji zdjęć: PIP Photo z ponad 5 milionami instalacji oraz Processing Photo z ponad 500 tysiącami. Każda z trzech pozostałych aplikacji miała ponad 100 tysięcy pobrań. Jeśli pobrałeś którąś z wymienionych poniżej aplikacji, zaktualizuj swoje dane logowania do Facebooka i sprawdź, czy pozostałe konta są bezpieczne.

Processing Photo

PIP Photo

Rubbish Cleaner

App Lock Keep

App Lock Manager

Lockit Master

Horoskop Pi

Horoskop Codzienny

Inwell Fitness

Te aplikacje już nie pojawią się w wynikach wyszukiwania Sklepu Play. Rzecznik Google powiedział, że deweloperzy również zostali zbanowani i nie będą mogli tworzyć oraz rozpowszechniać nowych aplikacji.

Źródło: gizmodo.com