9 filmów i seriali na podstawie gier, na które czekamy. God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima i inne

W ostatnich latach możemy zauważyć znaczny wzrost liczby filmów i seriali na podstawie gier. Choć do tej pory Sony było raczej wstrzemięźliwe w tej sprawie, to ostatnio sporo się zmieniło. Obecnie japoński producent pracuje nad aż 9 projektami na podstawie popularnych serii gier.

Sony w ostatnich latach mocno zmieniło swoją politykę odnośnie do własności intelektualnej. Japoński producent słynął z tego, że był raczej zamknięty w ramach własnego sprzętu i marki – PlayStation. Jeszcze w 2020 roku tuż przed premierą najnowszej konsoli – PS5, włodarze Sony przekonywali, że „wierzą w generacje” co miało oznaczać, iż będą kontynuować swoje dotychczasowe działania mające na celu sprzedaż i promocję swoich gier, konsol i akcesoriów do nich w ramach zamkniętego ekosystemu.

Działania konkurencji i zmieniające się w branży gamingowej trendy sprawiły jednak, że Sony musiało ulec i zmienić swoje podejście do rozwoju marki PlayStation. Japoński producent nie tylko uformował specjalny dział, który zajmuje się wydawaniem gier na PC, ale również przystąpił do ostrej ofensywy na tym polu. Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War (2018), Sackboy: Wielka Przygoda, Marvel's Spider-Man to tylko niektóre tytuły gier, które już trafiły na PC, a zostały stworzone przez wewnętrzne zespoły Sony. Co więcej, kolejne są już w produkcji.

Japoński producent zrozumiał również, że choćby bardzo tego chciał, to sam nie jest w stanie zadbać o odpowiedni rozwój marek do niego należących. W tym celu, w 2019 roku, uformowano PlayStation Productions – nowy oddział firmy, który odpowiedzialny jest za realizowanie i koordynację wszystkich projektów związanych z adaptacjami filmowymi i serialowymi gier od Sony. PlayStation Productions ma na swoim koncie do tej pory zaledwie jedno dzieło – film Uncharted, ale aż 9 kolejnych jest w produkcji (przy czym jedna z nich zadebiutuje już niebawem). Co istotne, japoński producent nawiązał współpracę z największymi graczami na rynku jak HBO, Amazon czy Netflix, aby zapewnić sobie możliwie jak największy sukces.

Jeśli zatem czekacie na premierę serialu The Last of Us i jesteście sympatykami gier od PlayStation, to z pewnością zainteresuje was lista 9 filmów i seriali na podstawie gier, które właśnie powstają.

God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima i inne. Na te filmy i seriale na podstawie gier czekamy