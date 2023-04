9 gier horrorów, których nie możesz przegapić w 2023 roku

Przedstawiamy zestawienie gier-horrorów, które pojawią się w tym roku, i których po prostu nie możesz przegapić.

Jeśli chodzi o horror w grach, co roku na rynku pojawia się mnóstwo gier. Często są to jednak tytuły, które niekoniecznie trafiają do mainstreamu. Postanowiłem zebrać kilka, moim zdaniem najciekawszych tytułów, w które będziemy mogli zagrać w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Silent Hill 2 Remake

Premiera - 2023

Silent Hill 2, czyli jedna z najbardziej cenionych i klimatycznych gier z serii powróci w tym roku za sprawą polskiego Bloober Team. Twórcy mówią wprost, że chcą zachować oryginalną historię Jamesa Sunderlanda, który wkracza do Silent Hill w poszukiwaniu swojej zmarłej żony. Nowoczesne rozwiązania mają jednak pomóc graczom jeszcze głębiej zanurzyć się w opowieści i poczuć klimat grozy, jaki panuje w tym tajemniczym miasteczku.

Alan Wake 2

Premiera - 2023

Gra Alan Wake opowiada historię pisarza, który zmaga się z niemocą twórcza. Jego żona postanawia zabrać go do malowniczego miasteczka Bright Falls. Na początku wszystko wydaje się być w porządku, jednak wkrótce żona bohatera znika, a on wyrusza na jej poszukiwania pośród prześladujących go cieni i tajemniczych istot. Z niecierpliwością czekamy na sequel tej świetnej opowieści.

Outlast Trials

Premiera - 2023

Znacie Outlast? Na pewno znacie Outlast. Dwie poprzednie gry serwowały nam przerażające opowieści ze szpitala psychiatrycznego oraz wioski opanowanej przez kultystów. Tym razem trafimy w sam środek zimnej wojny oraz eksperymentów naukowych prowadzonych na naszych bohaterach. Kolejną nowością będzie tryb kooperacji dla maksymalnie 4 graczy.

The Texas Chainsaw Massacre

Premiera - 2023

Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną będzie grą opartą na filmie z 1974 roku. Będzie to asymetryczna gra wieloosobowa. Jeden gracz wcieli się w zabójcę, którego zadaniem będzie dorwać pozostałych graczy, którzy wcielą się w ofiary chcące mu uciec.

The Invicible

Premiera - 2023

The Invicible to oparta na książce Stanisława Lema gra autorstwa polskiego 11 bit studios. Wcielimy się w członka międzygwiezdnej grupy naukowej. Trafiamy na obcą planetę Regis III nie wiedząc, gdzie są pozostali członkowie załogi, ani jak się tu dostalismy. Naszym zadaniem będzie odkrycie tajemnicy planety i wydostanie się z tego miejsca.

Aftermarth

Premiera - 2023

Aftermarth to trzecioosobowy thriller psychologiczny, w którym wcielamy się w dziewczynę o imieniu Charlie. Przemierzając miasto w trakcie inwazji obcych będziemy musieli odnaleźć swoją córkę Sammy.

Abandoned

Premiera - 2023

Abandoned to typowy survival horror. W trakcie gry wcielimy się w postać Jasona Longfielda, który budzi się w ponurym i tajemniczym lesie. Okazuje się, że zostaliśmy porwani, jednak to dopiero początek przerażającej historii. Będziemy musieli przetrwać w tym mało gościnnym świecie. Gra zapewni nam dostęp do otwartego świata.

System Shock

Premiera - 30 maj 2023

System Shock to jedna z najbardziej kultowych gier w swojej klasie. Teraz przyszedł czas na pełny remake. Twórcy zapewnią oryginalną historię, dopieszczając ją nowoczesnymi dodatkami.

Ripout

Premiera - 2023

W Ripout wcielimy się w przedstawiciela pozostałości ludzkiej cywilizacji. Będzie to typowy FPS w klimacie horroru. Będziemy przemierzać pokłady statków kosmicznych w poszukiwaniu ocalałych, oraz lekarstwa na zarazę pochodzącą od obcej cywilizacji. Każde podejście do gry powinno być całkowicie inne, ze względu na proceduralnie generowane poziomy.